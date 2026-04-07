Món quà "vụng về" của 56 học trò cũ khiến cô giáo ngỡ ngàng sau 2 năm ra trường

"Cô Sa ơi, chiếc 'chăn bách gia' này là tấm lòng của cả lớp mình, mong bé con luôn bình an và lớn khôn".

Ngày 24 tháng 3, khi đang trong kỳ nghỉ thai sản tại quê nhà Thường Đức, Hồ Nam (Trung Quốc), cô giáo Sa Mộng Quân đã nhận được một bưu kiện đặc biệt. Mở lớp giấy gói, cô ngỡ ngàng trước chiếc chăn rực rỡ sắc màu, từng đường kim mũi chỉ tuy còn vụng về nhưng vô cùng tỉ mỉ. Đi kèm là tấm thiệp đầy kín những chữ ký quen thuộc.

Món quà đặc biệt khiến cô giáo trẻ không giấu nổi sự xúc động

Đó là tên của 56 thành viên lớp 2104, Trường Trung học số 7 Thường Đức. Dù đã tốt nghiệp được hai năm và đang học đại học tại khắp mọi miền đất nước, các em đã âm thầm cùng nhau thực hiện một "kế hoạch bí mật" suốt 5 tháng để dành tặng người cô giáo kính yêu.

Cuộc hội ngộ của những tấm lòng cách xa nghìn trùng

Ý tưởng về chiếc chăn bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, khi nữ sinh Tần Gia Du - một trong những thành viên trong lớp hiện đang học đại học tại Bắc Kinh biết tin cô chủ nhiệm cũ mang thai. Em nảy ra ý định may tặng cô một chiếc "chăn bách gia" (百家被 - loại chăn ghép từ nhiều mảnh vải, theo phong tục truyền thống Trung Quốc, mang ý nghĩa tập hợp phúc lành của trăm nhà để bảo vệ đứa trẻ - PV).

Ngay khi lời kêu gọi được đưa ra trong nhóm lớp, những cánh tay từ khắp nơi đồng loạt giơ lên. Từ Quan Giai Vy ở Trường Xuân, Tưởng Tương Phi ở Tương Đàm đến Doãn Ân Nghĩa ở Ích Dương... các mảnh vải bắt đầu được gửi đi khắp các tỉnh thành.

Những bạn trẻ thuộc thế hệ Z này phần lớn đều là lần đầu cầm đến cây kim, sợi chỉ. Có bạn phải gọi video nhờ mẹ hướng dẫn từng cách đưa kim, có bạn bị kim đâm chảy máu vẫn kiên trì dán băng cá nhân để khâu tiếp.

56 thành viên từ khắp mọi miền Trung Quốc đã mất 5 tháng để hoàn thành chiếc chăn ý nghĩa

Nhiều người trong số họ còn chưa cầm vào kim chỉ bao giờ

Họ vốn đã quen với lối sống "tốc độ", nơi mọi thứ từ đồ ăn đến quà tặng đều có thể giải quyết bằng một cú chạm trên smartphone, lại chấp nhận dành ra 5 tháng ròng rã để làm một việc cực kỳ thủ công. Những đường khâu có thể lệch lạc, những mảnh vải có thể chưa vuông vức, nhưng chính sự "không hoàn hảo" đó lại tạo nên giá trị xúc động nhất của món quà.

Lời hồi đáp ấm áp dành cho người đưa đò

Giây phút nhận được chiếc chăn, cô Sa Mộng Quân đã không kìm được nước mắt. Cô nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi thực sự không ngờ... các em đã ra trường hai năm rồi, mỗi đứa một phương mà vẫn luôn nhớ đến tôi như vậy".

Trong ký ức của học sinh, cô Sa là người giáo viên trẻ luôn có mặt ở cửa lớp mỗi sớm mai và chỉ về nhà sau khi đã đi kiểm tra ký túc xá vào đêm muộn. Cô nhớ sinh nhật từng học sinh, luôn kiên trì an ủi khi các em thi trượt và vui mừng hơn chính bản thân mình khi thấy học trò tiến bộ. Những điều bình dị cô đã làm năm xưa, hóa ra luôn được các em khắc ghi sâu đậm trong lòng.

"Tôi sẽ trân trọng chiếc chăn này mãi mãi. Sau này khi con lớn lên, tôi sẽ kể cho con nghe rằng đây là chiếc chăn mà các anh chị đã tự tay khâu tặng, gói trọn tình yêu của mẹ và sự chân thành của các anh chị dành cho con", cô Sa xúc động nói.

Câu chuyện về cô Sa và các học trò khiến netizen cũng ngưỡng mộ

Huy chương không lời của nghề giáo

Chiếc chăn bách gia này không chỉ đơn thuần là một món quà mà là minh chứng cho việc tình cảm thầy trò không bao giờ kết thúc vào ngày lễ tốt nghiệp. Nó giống như một vòng tay nối dài, nơi những hạt mầm yêu thương cô Sa gieo xuống năm xưa giờ đây đã nở hoa và bắt đầu tỏa hương theo cách riêng của những người trưởng thành.

Câu chuyện khép lại nhưng mở ra một niềm tin nhẹ nhàng, rằng khi chúng ta đối đãi với nhau bằng sự tận tâm, sự tử tế ấy sẽ không bao giờ mất đi. Nó sẽ được lưu giữ trong những mảnh vải, trong những sợi chỉ và tiếp tục sưởi ấm cho những thế hệ tiếp nối, giống như cách chiếc chăn này sẽ bảo vệ em bé của cô Sa trong những năm tháng đầu đời.

Từng mảnh vải từ các thành phố khác nhau, từng đường kim mũi chỉ và lời chúc trên tấm thiệp đã dệt nên một "tấm huy chương không lời". Nó nhắc nhở chúng ta rằng sự tử tế và tận tâm của người thầy chắc chắn sẽ luôn nhận được những hồi âm tuyệt đẹp.

Theo Sohu