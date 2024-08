Lần đầu Thùy Tiên hé lộ hành trình trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày

Hạnh phúc là khi mình được chăm sóc và chạm đến từng cột mốc hoàn thiện bản thân

Ba năm sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, sức hút của Nguyễn Thúc Thùy Tiên dường như vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Là tâm điểm chú ý tại các sự kiện, được khán giá hưởng ứng trong mọi hoạt động, dự án mới. Có lẽ, thành công này đến từ việc nàng hậu luôn tự tin thể hiện dấu ấn cá nhân của mình một cách rõ nét trong mọi lĩnh vực.

Không giới hạn ở một khuôn mẫu nhất định, Thùy Tiên luôn chọn thử và làm những điều mới như đóng MV ca nhạc, tự sản xuất series Nong - dân, Đu đêm và sắp tới là "lấn sân" sang lĩnh vực điện ảnh. Cô tin rằng, mỗi cột mốc đều là những "điểm chạm" để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Thùy Tiên tâm niệm, thêm một cột mốc được đánh dấu là thêm một lần Tiên thấy tự hào. Thử thách mới sẽ đến, nhưng song hành luôn là những cơ hội để trau dồi bản thân.

Theo người đẹp, động lực và cũng là điều mang lại hạnh phúc để mình sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách nằm ở sự tự tin và sức khỏe. Phụ nữ hãy xem đây là "món quà" được tạo hóa trao tặng và cần giữ gìn chăm chút mỗi ngày. Khi "khỏe từ trong", tự tin với bản thân thì vẻ đẹp bên ngoài sẽ đến một cách tự nhiên và rực rỡ nhất.

Hành trình "vẽ đường cong" từ những thói quen đơn giản

Không giống như nhiều người đẹp khác, cách chăm dưỡng bản thân của nàng hậu luôn nói "không" với hai từ "khắt khe". Tập luyện và ăn uống luôn nằm trong danh mục ‘lưu ý’ nhưng Tiên sẽ chọn thực hiện chúng một cách vui vẻ và thoải mái nhất. Trong đó, cô ưu tiên xây dựng những thói quen chăm sóc sức khỏe bền vững, vừa sức mà hiệu quả.

Nếu như với việc tập luyện, nàng hậu sẽ duy trì ở cường độ vừa phải, nghỉ ngơi đúng lúc theo tiêu chí khi tập xong bản thân phải thấy vui, thì việc ăn uống cô cũng không "gò" vào những tiêu chuẩn. Bản thân có niềm đam mê ăn uống và ví von việc ăn ngon chính là một đặc quyền của cuộc sống, nàng hậu cho rằng chỉ cần mình chú ý một chút để lựa chọn thực phẩm, nguyên liệu tốt cho sức khoẻ là đã có thể cân bằng. Chẳng hạn từ lâu nàng hậu đã chọn "kết thân" với dầu ô liu Olivoilà. Đây là nhãn hiệu dầu ô liu cao cấp được nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha - một trong những vùng đất sản xuất dầu ô liu cao cấp hàng đầu thế giới, dầu được ép lạnh 100% từ trái ô liu tươi chỉ trong 24h sau khi thu hoạch.

Thùy Tiên xem đây là người bạn đồng hành không thể thiếu trong suốt quá trình đẹp hơn mỗi ngày bởi loại dầu này sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như chứa hàm lượng polyphenol cao, có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa, bổ sung các loại vitamin A, E, K tự nhiên tốt cho tim mạch, sức khỏe và đặc biệt có thể vừa chế biến món ăn vừa dùng để làm đẹp da, tóc, chăm sóc sắc đẹp bên ngoài của phụ nữ.

Để luôn có những bữa ăn ngon, được thưởng thức những món chiên, xào ưa thích mà vẫn đảm bảo tốt cho sức khỏe giữa lịch trình làm việc dày đặc, cô hay trợ lý sẽ chế biến món ăn với dầu ô liu thay cho dầu ăn thường. Không ăn được rau xanh nhưng để đảm bảo lượng chất xơ và vitamin cần thiết cho cơ thể, cô chọn cách uống sinh tố, ăn salad trái cây kết hợp với một chút dầu ô liu để tăng thêm hương vị.

Cuối cùng, với việc chăm dưỡng da và tóc mà không cần quá cầu kỳ, Thùy Tiên kết hợp dầu ô liu cùng sữa tắm hay dùng dầu ô liu ủ tóc và đắp mặt nạ để có được làn da mướt mịn, mái tóc bóng khỏe.

Nàng hậu chia sẻ được truyền cảm hứng và luôn đi theo định nghĩa mới về vẻ đẹp: "Healthy is the new sexy" (tạm dịch: Sống khỏe vẽ đường cong) của nhãn hàng dầu ô liu Olivoilà. Nguồn cảm hứng này cũng chính là động lực để Thùy Tiên tập trung cho mục tiêu của bản thân, cố gắng duy trì trạng thái tinh thần hạnh phúc, vui vẻ.

Nhìn lại hành trình đã đi qua, Thùy Tiên đúc kết: "Mọi điều thay đổi trong cuộc sống đều là tất yếu nên đừng sợ thay đổi. Việc cần làm là tin tưởng vào bản thân, dũng cảm thử để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình".

