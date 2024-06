Lần đầu gặp bạn gái, anh bộ đội dẫn theo cả mẹ và bà ngoại, 8/3 mua hoa cúng tặng nàng

Gặp nhau lần đầu, cả họ được ăn cỗ

Nguyễn Minh Thành (29 tuổi, quê ở Lâm Đồng), hiện công tác ở Quân chủng Phòng không - Không quân và Nguyễn Thúy An (29 tuổi, quê ở Bạc Liêu), làm kế toán quen nhau vào năm 2020 qua Facebook. Thành ấn tượng với An bởi cô để một tấm hình đại diện rất dễ thương. Trong khi đó, màu áo xanh quân nhân của Thành cũng khiến An bị thu hút.

Cả hai trò chuyện một thời gian qua mạng xã hội. Trong thời gian này, Thành đã nhiều lần “thả thính” và An đã “dính thính”. Cặp đôi nảy sinh tình cảm và khoảng 5 tháng sau họ sắp xếp lịch hẹn để gặp nhau ngoài đời.

Thành và An nên duyên nhờ mạng xã hội.

Cả hai trò chuyện 5 tháng trước khi gặp nhau ngoài đời. Tuy nhiên sau lần đầu gặp thì họ chính thức thành đôi.

Thành khi đó đang công tác ở Cần Thơ nên ngỏ ý muốn xuống Bạc Liêu gặp An. Đúng ngày hẹn thì bà ngoại và mẹ lại bất ngờ đến thăm Thành. Được sự đồng ý của An, chàng quân nhân đã đưa cả bà ngoại và mẹ đi cùng trong lần đầu gặp mặt bạn gái.

Tới nơi, vừa nhìn thấy An là bà ngoại và mẹ Thành đã ưng luôn. An đưa mọi người đi chùa, đi ăn bánh xèo. Bất ngờ, bà ngoại của Thành gợi ý: “Bây giờ bà mệt quá, không đi nữa đâu, thôi mình xuống quê của bé An chơi đi”.

Vì ngại nên An tìm cách từ chối khéo: “Thôi, nhà con xa lắm, đi 2 tiếng mới tới nơi, sợ lát bà về lại muộn”, nhưng bà của Thành nhất định muốn đi.

An gọi điện về cho bố mẹ để xin ý kiến thì được gia đình đồng ý. Mẹ An còn nhờ anh em, họ hàng tới làm cỗ để đãi khách, tiếp đón gia đình Thành nồng nhiệt. Tất cả mọi người ở quê đều nghĩ là An dẫn gia đình bạn trai về ra mắt, nói chuyện người lớn.

Được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, Thành và An đã tổ chức đám cưới sau 1,5 năm yêu nhau.

Đến hiện tại, họ đã cưới được 1 năm 8 tháng.

Buổi tối hôm đó, Thành cũng chính thức tỏ tình với An. Còn bà ngoại của chàng quân nhân thì liên tục giục hai cháu tổ chức đám cưới vì thấy quá ưng ý. Dẫu vậy, họ vẫn dành hơn 1 năm rưỡi để tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Đến hiện tại, Thành và An đã kết hôn được 1 năm 8 tháng. Cặp đôi sống và làm việc tại Cần Thơ.

8/3 mua hoa cúng tặng vợ

Chia sẻ về ông xã hiền lành, thật thà của mình, An nhớ lại câu chuyện hết sức hài hước đó là vào dịp 8/3 đầu tiên khi hai đứa chính thức yêu nhau, Thành có về Bạc Liêu chơi.

“Đó là khoảng ngày 6/3, trước ngày lễ 8/3 vài ngày, hai đứa cùng nhau đi chợ, mua đồ nấu ăn. Khi chở mình về xong, anh ấy lại quay xe đi tiếp. Mình hỏi: “Anh đi đâu nữa vậy?” thì anh ấy trả lời: “Anh quên cái này chút”.

Hai vợ chồng có cuộc sống hôn nhân êm ấm, không có quá nhiều điều cảm thấy chưa hài lòng ở đối phương.

Lát sau anh Thành về, mang theo một bó hoa cúc rất nhiều màu, bọc trong giấy bóng kính đưa cho mình và nói rất ngọt ngào: “Hôm nay chưa tới ngày lễ nhưng anh mua trước tặng cho em”. Nhìn bó hoa thì cũng đẹp, nhưng nó là hoa cúng chứ không phải hoa để tặng ngày 8/3.

Mình nói: “Đây là hoa cúng mà anh”. Lúc đó anh Thành mới ngớ người. Hóa ra anh ấy nhìn hoa cúc mà tưởng là hoa hướng dương nên mua về tặng mình”, An kể.

Thành và An là một trong những cặp đôi hiếm hoi không thấy người bạn đời của mình có nhiều tật xấu. Thành chỉ mong vợ hiền hơn một chút, còn An muốn chồng bớt nhậu, tâm sự với vợ nhiều hơn thay vì sống nội tâm, ít chia sẻ với mọi người.

Nguồn: Vợ chồng son, Ảnh: FBNV