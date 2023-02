Lần đầu đến Việt Nam, giọng ca “thiên thần” - Emi Fujita sẽ đem đến điều gì?

Thăng hoa cảm xúc với giọng hát của nữ ca sĩ đình đám Nhật Bản

Emi Fujita là giọng ca nổi tiếng châu Á khi hoạt động trong nhóm nhạc Le Couple. Những năm 2000, cùng với Susan Wong, Emi Fujita là một trong những ca sĩ nhận được sự mến mộ nồng nhiệt với giọng hát tựa thiên thần, có khả năng chạm đến trái tim và những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn người nghe, giúp họ hồi tưởng về những kỷ niệm, hồi ức đẹp đẽ. Hơn thế nữa, Emi Fujita còn là chủ nhân của bản hit Hidamari no Uta - ca khúc nhạc phim Under One Roof 2 nổi tiếng khắp nước Nhật.

Vào ngày 10/2/2023, Emi Fujita sẽ có mặt tại Việt Nam trong đêm nhạc "Fields of Gold" tại phòng trà Bến Thành. Tiếp đó, sáng ngày 11/02/2023, nữ nghệ sĩ sẽ có buổi Live Music với chủ đề "The Hearts in The Souldmate Dream" kết hợp cùng buổi triển lãm tranh của họa sĩ nổi tiếng người Việt William Phạm tại Showroom nội thất cao cấp - The Art & Interiors, một trong những thương hiệu thuộc hệ thống Mylife Group. Và đặc biệt cũng trong buổi tối cùng ngày là Mini Concert "Moon River" được tổ chức tại nhà hàng IWA Japanese Yakiniku - một thương hiệu nhà hàng nướng hải sản và bò Wagyu thuần cao cấp mới ra mắt của hệ thống Mylife Group.

Nữ ca sĩ người Nhật – Emi Fujita

IWA Japanese Yakiniku – 47 Trần Ngọc Diện, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Đây cũng là lần đầu tiên ngôi sao đình đám Nhật Bản - Emi Fujita nhận lời đến Việt Nam biểu diễn, nhân dịp ra mắt 2 nhà hàng Nhật Bản cao cấp tại TP.HCM. Để mời được nữ ca sĩ, Ban cố vấn người Nhật của Mylife Group - Bà Keiko Sakamoto đã phải mất rất nhiều công sức và thời gian mới có thể thuyết phục thành công.

Thưởng thức âm nhạc và ẩm thực đẳng cấp Nhật Bản

Mini Concert "Moon River" của giọng ca "thiên thần" - Emi Fujita sẽ được tổ chức tại nhà hàng IWA Japanese Yakiniku - Thảo Điền và cô sẽ mang đến loạt hit làm nên tên tuổi của mình bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật. Bên cạnh đó, thực khách còn được thưởng thức các set menu nướng sử dụng bò Chilled Wagyu và hải sản tươi sống hàng ngày từ chợ cá Toyosu, góp phần nâng tầm đẳng cấp cho buổi buổi diễn của ngôi sao Nhật Bản.

Bò Wagyu A5 với vân mỡ cẩm thạch tuyệt đẹp

Bếp trưởng Kobayashi Takamasa chọn nguyên liệu tại chợ cá Toyosu, Tokyo, Nhật Bản

Đồng thời, trong không gian cổ kính truyền thống đậm chất xứ Phù Tang, Yen Sushi Premium 2 với diện tích hơn 1.500m2 ngay cạnh sông Sài Gòn sẽ phục vụ set menu Omakase cho khách tham dự. Omakase là kiểu phục vụ không thực đơn, không gọi món, phụ thuộc vào "cảm hứng" của người đầu bếp. Đây là một phong cách phục vụ đặc trưng của nhà hàng, đã khá quen thuộc với thực khách "sành ăn" ẩm thực Nhật tại TP.HCM. Tất cả nguyên vật liệu đều được nhập tươi sống từ Nhật Bản về Việt Nam bằng đường hàng không, thông qua siêu thị nhập khẩu Yen Market, cũng là một thương hiệu thuộc Mylife Group.

Yen Sushi Premium 2 - 49 Trần Ngọc Diện, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Khách hàng sẽ chọn mua 2 hạng vé là Standard 3.500.000 VND ++/khách và VIP 4.800.000 VND ++/khách. Đặc biệt hơn, thực khách còn được mời đến không gian IWA Lounge sang trọng, ấm cúng phía sau nhà hàng IWA Japanese Yakiniku để cùng thưởng thức những màn biểu diễn đặc sắc từ mini concert của nữ nghệ sĩ Emi Fujita.

Đặc biệt hơn, mini concert của nữ ca sĩ trứ danh người Nhật còn có sự đồng hành của công ty Pernod Ricard hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ, những trải nghiệm vô cùng mới mẻ, thú vị, để lại nhiều dư vị khó quên cho thực khách tham gia trong dịp đầu năm 2023.