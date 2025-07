Thời điểm hiện tại, bộ phim Head Over Heels (tựa Việt: Ngưu Lang Chức Nữ) đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Việt. Câu chuyện xoay quanh mối tình dễ thương giữa nữ pháp sư trừ tà Park Seong Ah và cậu bạn học Bae Gyeon Woo. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Park Seong Ah đã phải lòng anh chàng, nhưng cô cũng đồng thời thấy Bae Gyeon Woo là một người yểu mệnh. Vì thế, cô quyết tâm ra tay giúp đỡ anh.

Lời khen không biết nên vui hay buồn Bong Su dành cho Park Seong Ah trong phim Head Over Heels.

Ở những diễn biến mới nhất, Bae Gyeon Woo và ác thần Bong Su đang sử dụng chung một cơ thể. Mỗi khi Park Seong Ah được nắm tay, Bae Gyeon Woo sẽ kiểm soát cơ thể, còn ngược lại là thời gian của Bong Su.

Dù là một ác thần, thế nhưng Bong Su lại là một con ma hiền, tuy cọc tính nhưng lại rất dễ thương. Anh ta thậm chí còn có thiện cảm với Park Seong Ah, ngắm nữ chính lúc cô đang ngủ và khen cô "lấy sắc đẹp bù cho trí thông minh".

Phân cảnh "mỏ hỗn" này của Bong Su khiến các fan được dịp cười nghiêng ngả, để lại nhiều bình luận thú vị trên mạng xã hội:

- Bí mật của Bongsu: Thích cô pháp sư lùn tịt, khờ và xinh. - Ê mà tui mê cái nết con quể này quá. - Mắt thâm tình mỏ chửi em ngốc. Vừa chửi ngốc vừa khen xinh. Không rõ là nên buồn hay vui. - Ác quỷ nhập vào ảnh này mới thấy hay hay thú vị chứ ai khác thì không chắc nha. - Mỏ hỗn yêu em, huhu. Kiểu ở đâu mà miệng thì bảo em ngốc nhưng mắt thì nhìn em trìu mến toé lửa tình thế hả Bong Su!?!? - Mắt thì thâm tình mà mỏ thì chê là sao? - Ác thần soft cỡ này thì có tội Yeom Hwa chọn phần đối tượng thờ phụng thôi. Chọn ngay con quỷ hiền nhất nữa.

Cho những ai chưa biết, Head Over Heels là bộ phim thuộc thể loại lãng mạn do hai diễn viên trẻ Cho Yi Hyun và Choo Young Woo đóng chính. Cặp đôi này từng hợp tác với nhau ở School 2021. Sau đó, cả hai đều đã có những bước tiến trong sự nghiệp. Với Cho Yi Hyun, đó là thành công với Ngôi Trường Xác Sống và vai nữ chính điện ảnh đầu tay trong Ditto.

Về phần Choo Young Woo, anh được coi là ngôi sao trẻ tiềm năng lớn nhất hiện tại. Suốt 1 năm qua, mỹ nam 26 tuổi liên tục góp mặt ở các dự án đáng chú ý Chuyện Nàng Ok, Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương, Mercy For None và giờ là Head Over Heels. Sắp tới, anh sẽ nên duyên cùng Shin Shi Ah trong bộ phim điện ảnh thuộc thể loại lãng mạn - melodrama Even If This Love Disappears From The World Tonight (tạm dịch: Dẫu Tình Yêu Này Tan Biến Sau Đêm Nay).