Làm việc xuyên Tết Dương lịch để có thêm thu nhập, bớt lo chi tiêu

Với nhiều người, làm việc những ngày lễ Tết không chỉ là lựa chọn mưu sinh mà còn là cách cân đối chi tiêu trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng, thu nhập bấp bênh. Từ tài xế công nghệ, sinh viên làm thêm đến lao động dịch vụ, mỗi người một hoàn cảnh nhưng cùng chung mục tiêu là có thêm tiền để bớt lo toan.

Sáng sớm, ông Nguyễn Phú Kế (phường Hiệp Bình, TP.HCM) đã khởi động xe, mở ứng dụng và bắt đầu một ngày làm việc kéo dài đến tận 22h. Gần 6 năm gắn bó với nghề tài xế công nghệ , ông Kế quen với nhịp làm việc không ngày nghỉ, kể cả lễ Tết.

Ông Nguyễn Phú Kế bắt đầu ngày làm việc từ sáng sớm, chạy xe liên tục đến tối muộn trong dịp lễ. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Ông làm đủ dịch vụ của Grab như chở khách, giao hàng siêu tốc, giao thức ăn. Theo ông, số lượng tài xế hiện nay rất đông, nếu kén chọn đơn thì dễ rơi vào cảnh ngồi chờ “ngủ lên ngủ xuống” mà vẫn không có cuốc xe nào.

Một ngày làm việc khoảng 15 tiếng, sau khi trừ chi phí xăng xe, khấu hao, ông Kế thu về chừng 450.000-500.000 đồng. Con số này không cố định, phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu của khách hàng. Có hôm đông đơn, chạy liên tục; cũng có ngày ngồi chờ dài cổ.

So với lao động hưởng lương tại doanh nghiệp, tài xế công nghệ không có chế độ nghỉ lễ hay phụ cấp cố định. “Làm cơ quan, công ty thì còn có lương lễ, còn nghỉ là vẫn có lương. Còn tụi tôi nghỉ là đói, không có tiền nuôi vợ con”, ông Kế chia sẻ.

Ông Kế cho biết, dịp Tết Dương lịch ứng dụng có gửi thông báo về việc tăng thu nhập cho tài xế làm việc trong những ngày lễ, tuy nhiên mức tăng cụ thể chưa được nêu rõ. Theo ông, việc có thêm hỗ trợ phần nào cũng giúp tài xế yên tâm hơn, bởi với nhiều tài xế như ông, chỉ cần có đơn đều đặn đã là điều đáng mừng, còn nghỉ chạy đồng nghĩa với mất nguồn thu.

Nhiều tài xế công nghệ, nhân viên giao đồ ăn tranh thủ nhận đơn xuyên Tết Dương lịch để tăng thu nhập, trang trải chi phí sinh hoạt. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Không chỉ lao động toàn thời gian, nhiều sinh viên cũng tận dụng kỳ nghỉ ngắn để đi làm thêm. Quốc Huy, 19 tuổi, sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, hiện làm bán thời gian tại một cơ sở dịch vụ ăn uống ở TP.HCM.

Ngày thường, Huy nhận mức lương 20.000 đồng/giờ, mỗi ngày làm từ 4-8 tiếng tùy lịch học. Riêng ngày 1/1, lương được nhân 3 theo quy định, tương đương 60.000 đồng/giờ. “Nếu làm đủ 8 tiếng thì cũng được khoảng 480.000 đồng, bằng mấy ngày làm bình thường gộp lại”, Huy chia sẻ.

Theo Huy, dịp lễ có khá nhiều người đăng ký đi làm. Tại chi nhánh nơi Huy làm việc, trong tổng số 6 lao động thì có 3-4 người chủ động nhận ca lễ. Giá cả bây giờ cái gì cũng tăng, nên ai cũng muốn tranh thủ kiếm thêm. Làm lễ mệt hơn chút nhưng có tiền thì đỡ áp lực.

Với sinh viên, khoản thu nhập này giúp trang trải tiền trọ, tiền ăn và học phí. “Gia đình không dư dả, nên em cố gắng tự lo phần lớn chi phí. Làm lễ là cơ hội hiếm để tăng thu nhập nhanh”, Huy cho biết.

Âu Dương Trọng, sinh viên năm 3 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chọn chạy giao đồ ăn trong dịp Tết Dương lịch. Không vướng lịch học, cũng không có kế hoạch vui chơi, Trọng quyết định tăng ca trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch .

“Ngày lễ, nhiều cơ quan nghỉ nên lượng đơn không bằng ngày thường. Nhưng em vẫn đi làm để có thêm tiền trang trải cuộc sống, đóng học phí”, Trọng nói.

Lao động dịch vụ, giao hàng vẫn tất bật trong ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Trung bình mỗi ngày, Trọng chạy được hơn 30 đơn. Với thời gian làm việc khoảng 10 tiếng, thu nhập khoảng 600.000 đồng/ngày.

Theo Trọng, chạy ngày lễ có cái khó riêng: đường phố có thời điểm vắng, nhưng cũng có lúc đông vì người dân đi chơi; một số quán đóng cửa khiến việc nhận đơn không đều. Tuy nhiên, nhờ các khung giờ cao điểm và chính sách khuyến khích từ ứng dụng, tổng thu nhập vẫn được ổn định.

“Không phải ngày nào cũng cao, nhưng cộng lại vẫn hơn ở nhà nghỉ. Với sinh viên tụi em, có thêm vài trăm nghìn mỗi ngày là đáng kể”, Trọng chia sẻ.

Thực tế cho thấy, trong các đợt nghỉ ngắn ngày, nhu cầu ăn uống, giao hàng, di chuyển tại các đô thị lớn vẫn duy trì ở mức nhất định. Một bộ phận người dân chọn ở lại thành phố, kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ. Điều này tạo việc làm cho lao động tự do và bán thời gian, nhưng cũng đặt họ trước áp lực cạnh tranh và cường độ làm việc cao.

Làm việc 10-15 tiếng mỗi ngày là lựa chọn của nhiều lao động tự do để bù đắp thu nhập dịp lễ.

Theo các chuyên gia về lao động việc làm, nhóm lao động phi chính thức như tài xế công nghệ, nhân viên phục vụ bán thời gian thường không có hợp đồng dài hạn, ít được bảo đảm về phúc lợi. Thu nhập phụ thuộc trực tiếp vào số giờ làm việc và lượng khách hàng. Dịp lễ, dù có cơ hội tăng thu nhập, họ vẫn phải đánh đổi thời gian nghỉ ngơi.

Tết Dương lịch với nhiều người là kỳ nghỉ ngắn để tái tạo năng lượng. Nhưng với không ít lao động, đó là khoảng thời gian làm việc cật lực hơn thường ngày với những cuốc xe đêm, những đơn hàng giao vội, những ca làm kéo dài…