Làm việc quá sức không giúp bạn hoàn thành được công việc nhiều hơn

Tác giả Celeste Headlee mới đây đã cho ra mắt một cuốn sách mới mang tên Do Nothing: How to Break Away from Overworking, Overdoing and Underliving nhằm đưa ra cách giúp mọi người giải tỏa áp lực từ việc làm việc quá nhiều. Theo đó, nữ tác giải khẳng định để đạt được năng suất công việc cao, bạn cần có thời gian nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng.

Trả lời với Fox News, Celeste nhận định chúng ta đang sống trong một xã hội nơi mà người lao động thường cảm thấy như thể làm việc quá sức, đặc biệt là vào thời kỳ đại dịch COVID-19 khi phải làm việc ở nhà, cùng với đó là sự thách thức khi buộc phải tách biệt giữa công việc và giải trí. Do đó, cô đã đưa ra những bí quyết giúp mọi người bớt áp lực khi phải làm việc mỗi ngày.

(Ảnh: CEO Monthly)

Một trong những lời khuyên đầu tiên đó là: Hãy luôn nhớ bạn cũng chỉ là một con người và con người nào cũng có giới hạn nhất định. "Bạn không thể đạt tới thành công chỉ trong một ngày", tác giả cuốn sách cho biết, "Sau một giới hạn nào đó, bạn sẽ không thể hoàn thành công việc nếu như càng cố sức làm việc. Đây là việc làm phản tác dụng".

Celeste cũng đề xuất không nên kiểm tra công việc quá nhiều lần bằng email hay tin nhắn. Việc làm thường xuyên này có thể khiến bạn thêm lo lắng và mệt mỏi, dẫn tới công việc không đạt hiệu quả như mong đợi.

"Không làm gì cả thực chất lại có thể giúp bạn làm việc tốt hơn", nữ tác giả nói tiếp, "Việc tạm dừng kiểm tra công việc cho phép não bộ của bạn tìm thấy sự nghỉ ngơi thuần túy. Mặc dù nói vậy nhưng đây lại không một nhiệm vụ dễ dàng để thực hiện".

Hãy tìm kiếm những niềm vui để thư giãn sau thời gian làm việc mệt mỏi (Ảnh: Well Life Journal)

Để đạt được sự "nghỉ ngơi thuần túy", bạn có thể tham gia vào các hoạt động giải trí đơn giản thay vì tranh thủ làm việc. Bạn cũng có thể tìm kiếm một thú vui mới để khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn. "Bạn không nướng bánh chỉ để khoe nó lên mạng xã hội. Bạn nướng bánh đơn giản vì bạn muốn ăn bánh mà thôi", tác giả giải thích về sự "nghỉ ngơi thuần túy".

Một cách khác để tránh làm việc quá sức chính là bạn nên thiết lập các ranh giới lành mạnh ở môi trường làm việc. Điều này đồng nghĩa với việc bạn nên thiết lập một lịch trình rõ ràng cho bản thân mình tại chỗ làm và tuân thủ nó.

Theo Fox News