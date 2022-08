Lạm phát gây căng thẳng tài chính với người trẻ có thu nhập thấp tại Mỹ

Người tiêu dùng thế hệ Z và những người có điểm tín dụng thấp (mô tả khả năng thấp trong việc trả nợ của người tiêu dùng) đang bị tụt lại với các hóa đơn thẻ tín dụng và khoản nợ vay mua ô tô, đồng thời tích lũy nợ thẻ tín dụng tăng với tốc độ chưa từng thấy kể từ trước khi đại dịch COVID-19 diễn ra.

Theo đó, số dư nợ trong thẻ tín dụng của những người từ 25 tuổi trở xuống đã tăng 30% trong quý II năm nay so với một năm trước đó và so với mức tăng chỉ 11% trong các nhóm dân số rộng hơn, theo một tổng hợp trên 12,5 triệu hồ sơ tín dụng tại Mỹ do công ty điểm tín dụng VantageScore thực hiện. Số dư của những người đi vay dưới chuẩn (hình thức cho vay với mức lãi suất trên cơ bản cho những cá nhân không đủ điều kiện vay lãi suất cơ bản), hoặc những người có điểm tín dụng dưới 660, đã tăng gần 25% so với cùng kỳ.

Trong nhiều tháng, mọi thứ đang có vẻ tốt hơn đối với người tiêu dùng Mỹ, khi tài khoản ngân hàng của họ được nâng lên với các gói hỗ trợ, kích thích kinh tế từ chính phủ, hoãn, lùi thời gian trả nợ đối với các khoản vay sinh viên và những khoản nợ trong thời gian đại dịch. Các ngân hàng đã liên tục thông tin rằng người tiêu dùng có "vùng đệm" tài chính lành mạnh trong khi trên thực tế họ đang tiêu tiền bất chấp lạm phát cao cũng như nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại.

(Ảnh: Reuters)

Silvio Tavares, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của VantageScore, cho biết, hiện có những dấu hiệu cho thấy một số người ở Mỹ đã sử dụng quá mức tài chính của họ từ việc đi du lịch và ăn uống thay vì trả bớt nợ trên thẻ tín dụng. Điều đó trái ngược với xu hướng người tiêu dùng muốn trả hết các khoản vay tín dụng trong năm đầu tiên của đại dịch, theo dữ liệu của FED.



Dữ liệu vào hôm 28/7 cho thấy, chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng với tốc độ chậm nhất trong hai năm qua, khi nền kinh tế bất ngờ thu hẹp trong quý II năm nay.

Theo các công ty bán lẻ và tiêu dùng như Walmart và Tide-maker Procter & Gamble Co, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu đã dẫn tới việc hạ dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng trong tuần qua.

VantageScore xác nhận, giá cả tăng nhanh có thể làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng tài chính trong giới trẻ và những người đi vay có điểm tín dụng thấp. Dữ liệu cho thấy, tỷ lệ quá 30 ngày hạn trả nợ các thẻ tín dụng và khoản vay mua ô tô hiện đã tăng lên. Tỷ lệ quá hạn thẻ tín dụng đối với những người trẻ tuổi và người đi vay dưới chuẩn đã quay trở lại mức trước đại dịch.

TransUnion, một trong ba cơ quan xếp hạng tín dụng tiêu dùng lớn tại Mỹ, ước tính, tỷ lệ quá hạn thẻ tín dụng có thể tăng lên 8,4% trong quý đầu tiên của năm 2023, tăng từ 8% trong quý I/2022, nếu lạm phát vẫn ở mức cao.