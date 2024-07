Làm mới giày Rosé, đưa Jennie, Baekhyun về tuổi thơ: Local brand Y2K gây chú ý với 2 màn collab chấn động 1 năm

Màu sắc Y2K nổi trội của Seoul

Là một thương hiệu non trẻ được ra đời vào năm 2020, bởi cặp chị em NTK người Hàn: Ji Young và Bo Young, OPEN YY trước đây còn biết đến với tên gọi là TheOpen Product. Được thành lập với cảm hứng làm mới thời trang những năm 1990 và đầu 2000, OPEN YY mang đến một hình ảnh mới mẻ, vượt thời gian cho những người phụ nữ hiện đại.

Những thiết kế mới nhất trong BST Summer Holiday 24 của OPEN YY. Bảng màu trầm phản ánh tính thẩm mỹ tối giản của thương hiệu.

Bằng cách tái hiện lại những nét cổ điển, OPEN YY thêm thắt những khía cạnh độc đáo, bổ sung những điểm nhấn bất ngờ cho các món đồ casual. Nét cá tính, phá vỡ chuẩn mực của OPEN YY đang vô cùng nổi bật giữa thế giới local brand Hàn vốn đã nhiều màu sắc thanh lịch.

Phong cách casual chic của OPEN YY được ưa chuộng bởi khách hàng phương Tây lẫn những cô gái châu Á cool ngầu.

Với tầm giá trung bình cao từ 900K - hơn 9000K, OPEN YY sở hữu đa dạng dòng sản phẩm từ trang phục unisex đến phụ kiện, giày dép, đồ bơi. Đặc biệt, trong năm nay OPEN YY đang nổi đình đám tại Hàn Quốc khi chỉ trong vòng nửa năm đã cho ra mắt đến 2 màn collab được đông đảo người trẻ chú ý.



PUMA x OPEN YY

Thế giới Sneakers năm nay đang chứng kiến sự vươn lên bất ngờ của thương hiệu thể thao PUMA khi thành công rước về nàng Đại sứ mới. Cùng với đó, mẫu giày PUMA Speedcat OG của hãng cũng đang trở thành cơn sốt được săn lùng từ khi Rosé trên chân em nó lần đầu vào tháng 5 vừa qua. Thế nhưng ít người biết rằng PUMA Speedcat đã bắt đầu hot âm ỉ tại Hàn Quốc từ tận tháng 3 năm nay, thông qua màn collab cùng OPEN YY.

Hình ảnh giới thiệu BST PUMA x OPEN YY và 1 góc pop-up store của lần ra mắt này. Bên cạnh mẫu giày Speedcat, BST còn bao gồm các thiết kế trang phục casual có mức giá từ hơn 1800K - 6400K.

Video cận cảnh các details đặc biệt chỉ có trên phiên bản Speedcat PUMA x OPEN YY.

Một số khác biệt nhỏ khi đặt cạnh bản Speedcat OG (trái) và Speedcat OPEN YY (phải) bao gồm: logo PUMA được thêu dưới phần lưỡi gà, logo YY đặt ở gót giày bên phải và trong lớp lót giày.

PUMA Speedcat kết hợp cùng OPEN YY được cho ra mắt với ba màu sắc: đen, hồng và be bắt mắt, có giá niêm yết hơn 2900K đắt hơn đôi chút so với giá gốc (2500K) của phiên bản thường. Tuy nhiên, cả 2 phiên bản Speedcat trên hiện nay đều đang trong trạng thái Sold Out đối với hàng chính hãng, mức giá resell của bộ đôi đều bị đội lên cao, dao động từ 5000 - 7000K.

Điểm nhận dạng dễ thấy của đôi giày Speedcat phiên bản OPEN YY chính là phần lưỡi gà luôn được người mang lật ngược, khoe điểm nhấn khác biệt bên dưới.

Hello Kitty x OPEN YY

Sự kết hợp kể trên vẫn chưa phải là màn collab nổi tiếng nhất của OPEN YY trong năm nay. Vào tháng 5 vừa qua, OPEN YY bắt tay cùng nhân vật biểu tượng Hello Kitty - vốn đã quá quen mặt khi collab cùng hàng trăm brand thời trang khác nhau mỗi năm. Thế nhưng khi trở thành 1 nửa của BST "Hello OPEN YY", Hello Kitty của tuổi thơ lại được giới trẻ Hàn nói chung và các idol Kpop nói riêng đón nhận hết sức.

Flagship store của OPEN YY được phủ kín Hello Kitty trong đợt ra mắt BST Hello OPEN YY từ tháng 4 năm nay.

Với mức giá dao động từ hơn 1000K - 6000K, BST Hello Open YY với 20 item trải dài từ trang phục casual, mũ nón đến đồ bơi đều được thiết kế đơn giản nhưng mang đến sức hút không ngờ. Thậm chí, đến các idol hàng đầu như Jennie, Baekhyun, Nayeon, Irene.... cũng không cưỡng lại được những thiết kế xinh "iu" này.



Baekhyun (EXO) có 2 lần khác nhau diện đồ của BST này khi lên sân khấu concert: lần một là với mũ lưỡi trai và lần hai là chiếc T-shirt trắng, trùng hợp giống với Nayeon (TWICE).

Hai nữ thần Jennie và Irene cũng vô tình cùng lựa chọn mẫu quần parachute có họa tiết Hello Kitty xinh xắn. Độ thoải mái có thể nhìn thấy rõ của mẫu quần trên được Jennie mặc trong chuyến bay còn Irene diện khi đến phòng tập.

3 món đồ giống với các idol kể trên cũng là 3 item được lựa chọn nhiều nhất trong BST, bởi giới trẻ châu Á thời gian qua.

Các thiết kế khác trong BST Hello OPEN YY cũng đều khá bắt mắt. Một tin buồn cho những ai đang muốn sở hữu BST này là em nó đã sold out toàn tập tại website. Rất có khả năng hãng sẽ restock sớm do nhu cầu mua vẫn vô cùng lớn.