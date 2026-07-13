Làm mẹ hiện đại kiểu Gen Z: Vẹn tròn thiên chức, không “gồng mình” chịu đựng khô hạn sau sinh

Sự thay đổi nội tiết sau sinh khiến nhiều mẹ bỉm sữa gặp tình trạng vùng kín khô rát, đau khi quan hệ. Thay vì im lặng chịu đựng, thế hệ gen Z làm mẹ ưu tiên những giải pháp khoa học và an toàn để chăm sóc vùng kín, giữ lửa hôn nhân trọn vẹn.

Chiều chồng thì đau, né tránh lại lo lắng

Thế hệ Gen Z bước vào hành trình làm mẹ với tư duy cởi mở và chủ động hơn các thế hệ trước. Họ nuôi con bằng kiến thức khoa học, đồng thời ý thức rõ việc cần chăm sóc chính mình. Thế nhưng, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhiều mẹ bỉm Gen Z vẫn không khỏi lo lắng khi vùng kín xuất hiện những thay đổi tiêu cực sau sinh.

M.T (24 tuổi, Hà Nội) thẳng thắn chia sẻ: "Trước đây vợ chồng mình rất hợp nhau chuyện đó. Nhưng sinh xong thì đúng là một cú sốc, mình bị khô đến mức đau rát, chảy máu, chỉ muốn đẩy chồng ra ngay lập tức. Mỗi lần gần gũi không còn là tận hưởng nữa mà giống như đang chịu đựng. Đêm đến cứ thấy chồng lại gần là mình sợ".

Với N.H (28 tuổi, Ninh Bình) - một Gen Z đề cao sự thấu hiểu trong hôn nhân, nỗi ám ảnh khô hạn sau sinh không chỉ dừng lại ở những cơn đau thể chất, mà còn là cảm giác áy náy mỗi khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của chồng.

"Mình sợ nhất là phải từ chối chồng. Có lúc mình nghĩ, nếu mình cứ trốn tránh, liệu chồng có tìm nơi khác để giải tỏa không? Nhưng nếu cố gắng thì chính mình lại đau đớn, không thoải mái", H. bộc bạch.

Tình trạng khô hạn như T. và H. là vấn đề thường gặp sau sinh. Lý giải nguyên nhân, các chuyên gia cho biết, trong suốt thời gian mang thai, nồng độ Estrogen trong cơ thể người phụ nữ duy trì ở mức cao để nuôi dưỡng thai nhi. Tuy nhiên sau sinh, hormone này giảm mạnh và dần trở về ngưỡng sinh lý bình thường.

Trong giai đoạn cho con bú, sự gia tăng của prolactin – hormone kích thích tiết sữa - tiếp tục ức chế quá trình sản xuất Estrogen của buồng trứng. Bên cạnh đó, việc chăm sóc con nhỏ với lịch sinh hoạt đảo lộn, thiếu ngủ, căng thẳng thường xuyên càng khiến Estrogen suy giảm.

Khi Estrogen giảm, lượng Hyaluronic acid (HA) nội sinh – yếu tố giữ nước tự nhiên của niêm mạc âm đạo, cũng giảm theo khiến niêm mạc khô, mỏng, gây khô hạn, đau rát khi quan hệ.

Chăm sóc vùng kín – chăm lại chính mình với viên đặt Novofemi

Khác với các thế hệ trước có xu hướng âm thầm chịu đựng hoặc sử dụng những phương pháp dân gian thiếu kiểm chứng, các mẹ bỉm Gen Z không gồng mình chịu đựng mà thường chủ động tìm hiểu thông tin, giải pháp khoa học, tinh tế để cải thiện khô hạn.

Hiện nay, viên đặt Novofemi Xanh Cấp ẩm (Novofemi Advanced Night Repair) đang trở thành lựa chọn được nhiều mẹ bỉm Gen Z tin tưởng sử dụng để cải thiện khô âm đạo sau sinh. Sản phẩm được đánh giá cao bởi thành phần lành tính không hormone, cơ chế tác động tại chỗ, không ảnh hưởng toàn thân nên không ảnh hưởng đến nội tiết hay sữa mẹ, dùng được cho phụ nữ sau sinh, đang cho con bú.

Viên đặt Novofemi bổ sung trực tiếp Sodium hyaluronat (HA) vào niêm mạc âm đạo.

Với khả năng giữ nước gấp 1.000 lần trọng lượng của chính nó (theo nghiên cứu của Ribeiro và cộng sự, đăng trên Gels, 2024), HA thẩm thấu vào thành niêm mạc âm đạo, giúp cấp ẩm và duy trì độ ẩm của niêm mạc, hỗ trợ làm dịu khô rát, giảm đau khi quan hệ. Đây là cách cấp ẩm an toàn vì HA là một thành phần tự nhiên có sẵn trong cơ thể, hạn chế nguy cơ kích ứng.

Thành phần Vitamin E và Lanolin tạo thêm một lớp dưỡng ẩm kép, đồng thời khóa ẩm hiệu quả, giúp làm dịu cảm giác khô ngứa, nóng rát và duy trì hiệu quả dưỡng ẩm kéo dài.

Sản phẩm sử dụng để đặt âm đạo vào buổi tối trước khi đi ngủ. Viên đặt nhỏ gọn, tan nhanh, hạn chế để lại cặn. Sáng hôm sau thức dậy, mẹ bỉm sẽ cảm nhận được sự sạch thoáng và ẩm mượt từ bên trong.

Sau một thời gian sử dụng viên đặt Novofemi Xanh Cấp ẩm (Novofemi Advanced Night Repair), M.T chia sẻ: "Sau liệu trình 10 ngày, mình rất bất ngờ vì niêm mạc ẩm mượt hơn, dễ chịu hơn. Quan hệ thoải mái hơn nên vợ chồng mình lại mặn nồng như thời son rỗi".

Còn N.H cũng vui vẻ cho biết: "Giờ không phải tìm lý do "trốn" chồng nữa rồi. Mình đã có thể thoải mái gần gũi chồng mà không còn lo sợ đau đớn. Novofemi đã giúp mình tự tin trong giữ lửa hôn nhân".

Làm mẹ là một đặc quyền, không phải rào cản để phụ nữ bỏ bê bản thân. Với sự đồng hành của Novofemi, các mẹ bỉm Gen Z hoàn toàn có thể tận hưởng vẹn tròn niềm hạnh phúc làm mẹ và làm vợ.

Viên đặt Novofemi Advanced Night Repair được nghiên cứu và sản xuất bởi Công ty cổ phần Novopharm - Nhà máy GMP dược phẩm.

Công ty TNHH Novopharm có trụ sở chính tại Hà Nội, là doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực dược phẩm tại Việt Nam. Với triết lý kinh doanh "Tận tâm cho sự sáng tạo & chất lượng" Novopharm không ngừng đầu tư vào hoạt động nghiên cứu & phát triển (R&D), quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm nhằm mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng. Dược Novopharm chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao (thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm), công nghệ hiện đại (BFS, BOV,...) với nhà máy Dược Novopharm đạt chuẩn GMP đặt tại Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Duy Hà, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Viên đặt Novofemi Advanced Night Repair có số công bố: 250000026/PCBB-NB. Không sử dụng cho người quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

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