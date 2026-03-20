“Làm đẹp tiện ích” lên ngôi: Khi chăm mình dần trở thành thói quen mỗi ngày

Chỉ trong vài năm trở lại đây, các chuỗi cửa hàng tiện lợi đã thay đổi cách người trẻ tiêu dùng hằng ngày: nhanh hơn, gần hơn và không cần lên kế hoạch trước. Xu hướng này hiện cũng đang lan sang lĩnh vực làm đẹp.

Xu hướng làm đẹp tiện ích đang dần hình thành trong đời sống đô thị

"Làm đẹp tiện ích" là mô hình tập trung vào các dịch vụ thiết yếu, có thể sử dụng thường xuyên như một phần của cuộc sống hằng ngày. Từ gội đầu kết hợp chăm sóc da định kỳ, làm nail, đến các dịch vụ như triệt lông,... tất cả đều được thiết kế ngắn gọn, linh hoạt và dễ tiếp cận.

Thay vì phải dành cả buổi cho một lần đi spa, nhiều người trẻ giờ đây chỉ cần 45 – 60 phút để chăm sóc bản thân, vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Khi việc làm đẹp trở nên dễ bắt đầu, nó cũng dễ duy trì hơn.

Một buổi chăm sóc da ngắn sau giờ làm hay một lần "reset" nhẹ giữa ngày đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc

Từ nhu cầu tiện lợi đến thói quen mới

Trong nhịp sống đô thị, thời gian ngày càng trở thành yếu tố quan trọng. Một dịch vụ dù chất lượng nhưng nếu khó sắp xếp hoặc tốn nhiều thời gian, khách hàng sẽ ít có xu hướng quay lại.

Ngược lại, khi dịch vụ đáp ứng được sự thuận tiện – gần nơi ở, thời gian linh hoạt, trải nghiệm vừa đủ – việc sử dụng gần như không cần suy nghĩ. Điều này khiến làm đẹp không còn là một "kế hoạch", mà trở thành một hoạt động quen thuộc, có thể lặp lại nhiều lần trong tuần.

Sự tiện lợi và linh hoạt đang dần trở thành yếu tố quan trọng khi lựa chọn dịch vụ làm đẹp

Cũng giống như việc mua một ly cà phê hay ghé cửa hàng tiện lợi, chăm sóc bản thân giờ đây đang dần trở thành một phần tự nhiên trong lịch trình hằng ngày.

a.SENSE Everyday Beauty và mô hình làm đẹp tiện ích tại Việt Nam

Trong xu hướng này, a.SENSE Everyday Beauty là một trong những thương hiệu theo đuổi mô hình làm đẹp tiện ích tại Việt Nam. Hệ thống cung cấp các dịch vụ chăm sóc ngắn buổi như chăm da, gội đầu kết hợp chăm sóc da đầu, làm nail và các dịch vụ chăm sóc cơ bản khác – phù hợp để sử dụng thường xuyên.

Theo kế hoạch, a.SENSE hệ thống chăm sóc sắc đẹp tiện ích sẽ khai trương trung tâm thứ 50 tại New Horizon Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) vào ngày 21/03/2026. Đồng thời, thương hiệu cũng đặt mục tiêu mở rộng lên khoảng 200 trung tâm trên toàn quốc vào cuối năm 2026, tập trung tại các khu dân cư và đô thị lớn.

Trung tâm thứ 50 tại New Horizon Lĩnh Nam đánh dấu bước phát triển tiếp theo của a.SENSE Everyday Beauty

Định hướng này cho thấy tham vọng đưa làm đẹp tiện ích trở thành một dịch vụ quen thuộc, tương tự như các tiện ích thiết yếu trong đời sống đô thị của thương hiệu.

Nhân dịp khai trương, hệ thống triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt nhằm mang trải nghiệm này đến gần hơn với khách hàng:

- Ưu đãi đến 20% trên toàn hệ thống

- Ưu đãi 30% tại trung tâm mới khai trương

Đây cũng là thời điểm phù hợp để khách hàng trải nghiệm một cách tiếp cận mới với dịch vụ làm đẹp – nơi sự tiện lợi và hiệu quả được đặt lên hàng đầu.

Trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, những mô hình làm đẹp tiện ích được kỳ vọng sẽ trở thành một phần quen thuộc trong thói quen chăm sóc bản thân với mọi người.

Là đơn vị theo đuổi mô hình làm đẹp tiện ích, a.SENSE Everyday Beauty tập trung vào trải nghiệm nhanh chóng, linh hoạt hơn, giúp việc chăm sóc bản thân trở nên dễ dàng hơn mỗi ngày.