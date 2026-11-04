'Làm chủ là làm cả Chủ nhật' và những đêm mất ngủ vì lo chuyện kinh doanh

Nhiều chủ doanh nghiệp đến khám vì đau bụng, khó tiêu, kể với bác sĩ về những đêm mất ngủ và áp lực xoay xở để duy trì hoạt động kinh doanh.

Trong câu chuyện chia sẻ về nghề của mình, Thạc sĩ - bác sĩ nội trú Hoàng Văn Chương - chuyên gia Tiêu hoá nói gần đây, ngày càng nhiều chủ doanh nghiệp, người làm kinh doanh tìm đến bác sĩ để thăm khám các vấn đề về tiêu hóa.

Đằng sau những triệu chứng tưởng chừng quen thuộc như đau bụng, đầy hơi, khó tiêu là không ít câu chuyện về áp lực công việc, tài chính và những đêm mất ngủ kéo dài.

Có người nói bệnh nhân đông thì bác sĩ phải vui. Với bác sĩ Chương, không phải lúc nào điều đó cũng khiến ông nhẹ lòng. Sau mỗi lần thăm khám, ông lại nghe thêm những câu chuyện về những người đang phải gồng mình giữ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Những năm gần đây, hoạt động kinh doanh chịu nhiều sức ép từ những hệ lụy sau đại dịch, kinh tế biến động, sức mua suy giảm đến những thay đổi liên tục về chính sách, quy định. Không ít người đã dành hàng chục năm, thậm chí gần như cả cuộc đời để gây dựng cơ nghiệp, nay phải sử dụng số vốn và tài sản tích lũy để duy trì hoạt động, thanh toán cho đối tác, trả lương nhân viên.

Với họ, doanh nghiệp không đơn thuần là chuyện kinh doanh hay lợi nhuận. Phía sau đó còn là công việc, thu nhập và cuộc sống của nhiều gia đình. Vì thế, dù khó khăn, nhiều chủ doanh nghiệp vẫn cố gắng xoay xở, tìm mọi cách để công ty tiếp tục hoạt động, ngay cả khi bản thân đã quá sức.

Bác sĩ Chương tư vấn sức khoẻ cho người bệnh. (Ảnh: BSCC)

Theo bác sĩ Chương, có những người bên ngoài xuất hiện với vẻ chỉn chu, mạnh mẽ, nhưng khi ngồi xuống trò chuyện mới biết rằng họ trải qua nhiều đêm mất ngủ, thường xuyên ăn uống qua loa, làm việc liên tục và gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Một số người còn nói vui với bác sĩ: “Làm chủ là làm cả Chủ nhật, bác sĩ ạ!”. Đằng sau câu nói đùa ấy là thực tế không ít người gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc, lo cho nhân viên và gia đình, nhưng lại ít khi quan tâm đến sức khỏe của chính mình.

Bác sĩ Chương cho biết, hệ tiêu hóa có mối liên hệ chặt chẽ với não bộ thông qua trục não - ruột. Vì vậy, trạng thái tinh thần có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của đường tiêu hóa. Căng thẳng, lo âu kéo dài, thiếu ngủ và ăn uống thất thường có thể góp phần khởi phát hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi , khó tiêu, rối loạn đại tiện .

Điều đáng nói, nhiều người chỉ tìm đến bệnh viện khi những biểu hiện này ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt và công việc. Trước đó, họ thường cố chịu đựng, tự điều chỉnh hoặc cho rằng triệu chứng xuất phát từ việc ăn uống không hợp lý, chưa nhận ra áp lực tinh thần cũng có thể là yếu tố liên quan.

Theo bác sĩ, cơ thể thường phát ra những tín hiệu cảnh báo trước khi sức khỏe thực sự suy giảm. Tuy nhiên, trong guồng quay công việc, nhiều người dễ bỏ qua những dấu hiệu ấy, cho đến khi bệnh tật buộc họ phải dừng lại.

Gây dựng một doanh nghiệp có thể mất hàng chục năm, nhưng sức khỏe nếu bị bào mòn trong thời gian dài sẽ không dễ dàng lấy lại. Bác sĩ khuyến cáo người làm kinh doanh cần chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, duy trì giờ giấc ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc và dành thời gian vận động. Khi gặp áp lực kéo dài, mỗi người cũng cần tìm cách giải tỏa phù hợp, chia sẻ với người thân hoặc chuyên gia khi cần thiết, thay vì âm thầm chịu đựng.

Những triệu chứng tiêu hóa kéo dài hoặc tái diễn không nên bị xem là chuyện nhỏ. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện nguyên nhân, có hướng điều trị phù hợp và tránh bỏ sót bệnh lý cần can thiệp.