Làm 5 việc này trước khi ngủ, làn da sẽ cảm ơn bạn vào sáng hôm sau

Muốn da đẹp hơn mỗi sáng thức dậy thì đừng bỏ qua 5 thói quen này trước khi ngủ.

Sau một ngày dài tiếp xúc với ánh nắng, khói bụi và các tác nhân từ môi trường, làn da cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi. Ban đêm là giai đoạn da tái tạo mạnh mẽ nhất, vì vậy những thói quen trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của làn da. Chỉ với vài việc đơn giản thực hiện đều đặn mỗi tối, bạn không chỉ giúp da sạch khỏe mà còn hỗ trợ cải thiện độ ẩm, giảm mụn và duy trì vẻ rạng rỡ lâu dài.

1. Tẩy trang và làm sạch da kỹ lưỡng

Làm sạch da là bước quan trọng nhất trong chu trình chăm sóc da buổi tối. Nhiều người chỉ tẩy trang khi có trang điểm, nhưng trên thực tế, kem chống nắng, dầu thừa, bụi bẩn và mồ hôi vẫn bám trên da sau một ngày dài. Nếu không được làm sạch, các tạp chất này có thể gây bít tắc lỗ chân lông, làm tăng nguy cơ nổi mụn và khiến da trở nên xỉn màu. Hãy tẩy trang trước, sau đó sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ phù hợp với loại da để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và dầu thừa. Một làn da sạch sẽ tạo điều kiện để các bước dưỡng tiếp theo phát huy hiệu quả tốt hơn.

Gợi ý mua sắm

Tẩy trang - Mua tại đây

Tẩy trang - Mua tại đây

2. Dưỡng ẩm để hỗ trợ quá trình phục hồi của da

Ban đêm là thời điểm da mất nước nhiều hơn, đồng thời cũng là lúc các tế bào da được tái tạo. Vì vậy, việc sử dụng kem dưỡng ẩm trước khi ngủ sẽ giúp bổ sung độ ẩm cần thiết, củng cố hàng rào bảo vệ da và hạn chế tình trạng khô ráp vào sáng hôm sau. Tùy vào loại da, bạn có thể lựa chọn kem dưỡng dạng gel, lotion hoặc cream. Với da dầu, nên ưu tiên các sản phẩm mỏng nhẹ, còn da khô có thể sử dụng kem dưỡng có kết cấu đặc hơn để tăng khả năng khóa ẩm. Khi làn da được cấp đủ nước, bề mặt da thường mềm mại, căng mịn và khỏe mạnh hơn.

Gợi ý mua sắm

Dưỡng ẩm - Mua tại đây

Dưỡng ẩm - Mua tại đây

3. Sử dụng sản phẩm đặc trị phù hợp

Nếu đang gặp các vấn đề như mụn, thâm sau mụn, lỗ chân lông to hay dấu hiệu lão hóa, buổi tối là thời điểm thích hợp để sử dụng các sản phẩm đặc trị. Một số hoạt chất như retinol, adapalene, azelaic acid hay niacinamide thường được khuyến khích dùng vào buổi tối nhằm hỗ trợ tái tạo da và cải thiện các vấn đề cụ thể. Tuy nhiên, không nên sử dụng quá nhiều hoạt chất cùng lúc hoặc lạm dụng sản phẩm với mong muốn đạt kết quả nhanh. Hãy bắt đầu với tần suất phù hợp, kết hợp dưỡng ẩm và theo dõi phản ứng của da để hạn chế kích ứng.

4. Giữ vỏ gối và tóc sạch sẽ

Không ít người chú trọng mỹ phẩm nhưng lại bỏ qua những yếu tố tiếp xúc trực tiếp với làn da mỗi đêm. Vỏ gối sau nhiều ngày sử dụng có thể tích tụ dầu, mồ hôi, bụi bẩn và vi khuẩn. Trong khi đó, mái tóc nếu còn bết dầu hoặc dính sản phẩm tạo kiểu cũng có thể cọ xát lên da mặt khi ngủ, góp phần làm tăng nguy cơ nổi mụn. Để hạn chế tình trạng này, nên thay vỏ gối khoảng một lần mỗi tuần hoặc thường xuyên hơn nếu da dễ nổi mụn. Đồng thời, buộc tóc gọn gàng trước khi ngủ và giữ tóc sạch cũng là những thói quen đơn giản giúp giảm lượng bụi bẩn tiếp xúc với da.

5. Ngủ đủ giấc và hạn chế thức khuya

Dù sử dụng nhiều sản phẩm chăm sóc da đến đâu, việc thường xuyên thức khuya vẫn có thể khiến làn da trở nên mệt mỏi và kém sức sống. Trong khi ngủ, cơ thể tăng cường quá trình phục hồi và tái tạo tế bào, bao gồm cả các tế bào da. Thiếu ngủ kéo dài có thể làm da xỉn màu, xuất hiện quầng thâm mắt, tăng tiết dầu và khiến quá trình phục hồi diễn ra chậm hơn. Các chuyên gia thường khuyến nghị người trưởng thành nên ngủ từ 7–9 tiếng mỗi đêm và cố gắng duy trì giờ ngủ ổn định. Bên cạnh đó, hạn chế sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử ngay trước khi ngủ cũng giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn, từ đó tạo điều kiện để làn da được nghỉ ngơi và tái tạo hiệu quả.