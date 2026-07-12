Loại cây ai cũng nên trồng trong nhà: Giúp xả xui, lại được coi là "nữ hoàng của các loại thảo dược"

Không chỉ được xem là biểu tượng may mắn, loại cây này còn được mệnh danh là "nữ hoàng của các loại thảo dược" nhờ hàng loạt lợi ích đối với sức khỏe.

Loại cây là biểu tượng của may mắn

Hương nhu tía (Holy Basil, Tulsi) còn được xem là biểu tượng của sự may mắn trong văn hóa Ấn Độ. Theo quan niệm Vastu Shastra (hệ thống phong thủy cổ xưa của Ấn Độ), trồng hương nhu tía trong nhà giúp thanh lọc năng lượng xấu, xua đi điều không may và thu hút bình an, thịnh vượng.

Trong văn hóa Hindu và Vastu Shastra, hương nhu tía là biểu tượng của sự thuần khiết, lòng thành kính và sự thịnh vượng.

Cây hương nhu tía

Times of India thông tin, nhiều gia đình ở Ấn Độ trồng hương nhu tía trước hiên hoặc trong sân với mong muốn cầu bình an, sức khỏe và tài lộc cho các thành viên trong gia đình. Vị trí lý tưởng để đặt cây là hướng Bắc hoặc Đông Bắc, bởi đây được xem là khu vực gắn với sự thịnh vượng và dòng chảy của năng lượng tích cực. Nếu trồng trong nhà, cây nên được đặt gần cửa sổ hoặc nơi thông thoáng để nhận đủ ánh nắng và lưu thông không khí.

Là "kho thuốc" tự nhiên

Times of India thông tin, không phải ngẫu nhiên mà hương nhu tía được ví là "nữ hoàng của các loại thảo dược". Loại cây này có rất nhiều lợi ích quý giá với sức khỏe.

Giảm căng thẳng

Hương nhu tía có tên khoa học là Ocimum sanctum . Khác với húng quế thường dùng trong ẩm thực, loại cây này chứa nhiều hoạt chất sinh học đặc biệt.

Theo Times of India , hương nhu tía được xếp vào nhóm adaptogen, tức các loại thảo dược giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với căng thẳng về thể chất, tinh thần và môi trường.

Các hợp chất như eugenol và ocimumosides được cho là có khả năng hỗ trợ điều hòa hormone cortisol, từ đó giúp giảm cảm giác căng thẳng, lo âu.

Nhiều người sử dụng trà hương nhu tía như một thức uống thư giãn, giúp tinh thần dễ chịu hơn và hỗ trợ giấc ngủ.

Hỗ trợ tăng cường miễn dịch

Trà hương nhu tía

Từ xa xưa, hương nhu tía thường được sử dụng đối với những trường hợp có các triệu chứng ho hoặc cảm lạnh. Theo Times of Indi a, loại cây này chứa nhiều chất chống oxy hóa, đồng thời có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và chống viêm.

Một số nghiên cứu cho thấy các hoạt chất trong hương nhu tía có thể hỗ trợ hoạt động của tế bào miễn dịch, góp phần tăng khả năng bảo vệ cơ thể trước các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường.

Có lợi cho tim mạch và kiểm soát đường huyết

Hương nhu tía cũng được đánh giá là có lợi cho sức khỏe chuyển hóa. Một số nghiên cứu cho thấy loại cây này có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người mắc đái tháo đường tuýp 2. Ngoài ra, một số hoạt chất còn góp phần hỗ trợ giảm cholesterol "xấu" LDL và duy trì huyết áp ở mức khỏe mạnh, từ đó hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, đây chỉ được xem là biện pháp hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Nếu thường xuyên đầy hơi hoặc khó tiêu, hương nhu tía cũng có thể mang lại lợi ích nhất định.

Theo Times of India , loại thảo dược này có tác dụng hỗ trợ giảm tích tụ khí trong đường tiêu hóa, làm dịu tình trạng đầy bụng, co thắt dạ dày và giảm tiết axit. Ngoài ra, hương nhu tía có thể giúp tăng lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày, nhờ đó hỗ trợ những người hay bị trào ngược hoặc viêm loét dạ dày.

Cách trồng cây hương nhu tía tại nhà

Trồng cây hương nhu tía

Hương nhu tía khá dễ chăm sóc. Theo Times of India , cây phát triển tốt trong chậu có đất tơi xốp, thoát nước tốt và được đặt ở nơi có từ 4 - 6 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày.

Cây ưa khí hậu ấm áp, cần được tưới nước đều đặn nhưng tránh để úng rễ. Việc cắt tỉa định kỳ cũng giúp cây phát triển khỏe mạnh và giữ được dáng đẹp.

Trong nhiều gia đình Ấn Độ, việc tưới nước hoặc chăm sóc hương nhu tía hằng ngày còn là một phần trong các nghi thức truyền thống nhằm thể hiện sự tôn kính đối với loại cây này.

Nguồn: Times of India



