Chiếc quần "quốc dân" mùa hè: Mặc đi làm hay đi du lịch đều đẹp mê

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, một chiếc quần vải ống suông màu trắng vẫn đủ sức trở thành món đồ "quốc dân" của mùa hè.

Nếu chỉ được chọn một chiếc quần để mặc suốt mùa hè, nhiều tín đồ thời trang chắc chắn sẽ gọi tên quần vải ống suông màu trắng. Đây là item đang phủ sóng khắp mạng xã hội và xuất hiện dày đặc trong tủ đồ của các fashionista bởi vừa thanh lịch, vừa mát mẻ lại cực kỳ dễ phối. Từ đi làm, dạo phố, cà phê cuối tuần cho tới những chuyến du lịch biển hay nghỉ dưỡng, chỉ cần thay đổi cách kết hợp là chiếc quần này có thể biến hóa theo đủ phong cách khác nhau.

Điểm cộng lớn nhất của quần vải ống suông màu trắng là khả năng "cân" gần như mọi kiểu áo. Chỉ cần một chiếc áo thun ôm đơn giản là đã có ngay set đồ trẻ trung, năng động. Muốn thanh lịch hơn khi tới công sở, bạn có thể phối cùng sơ mi trắng, sơ mi xanh pastel hoặc áo gile, blazer đồng màu để tạo nên tổng thể tối giản nhưng vô cùng sang trọng. Khi đi chơi hay du lịch, quần trắng lại kết hợp ăn ý với áo hai dây, áo crochet, áo linen hay sơ mi khoác ngoài, mang đến vẻ ngoài phóng khoáng đậm chất mùa hè.

Không chỉ dễ phối màu, gam trắng còn giúp mọi bản phối trở nên sáng sủa và tinh tế hơn. Quần trắng có thể kết hợp với các tông trung tính như đen, be, xám, nâu hoặc những gam màu nổi như đỏ, xanh cobalt, vàng bơ, hồng pastel… mà vẫn hài hòa. Chính vì vậy, chỉ cần sở hữu một chiếc quần trắng là bạn đã có thể tạo ra hàng chục outfit khác nhau mà không hề nhàm chán.

Một lý do khiến kiểu quần này được yêu thích là khả năng che khuyết điểm đôi chân cực kỳ hiệu quả. Thiết kế ống suông rủ nhẹ giúp che phần bắp chân to, chân cong hay đùi kém thon gọn. Thay vì ôm sát như quần skinny, dáng quần rộng vừa phải tạo cảm giác đôi chân dài và thẳng hơn, đồng thời giúp người mặc di chuyển thoải mái, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

Đa số các mẫu quần ống suông hiện nay đều được thiết kế với phần cạp cao, đây cũng là chi tiết "ăn điểm" nhất của món đồ này. Cạp cao giúp định hình vòng eo, tạo hiệu ứng chân dài hơn và cân đối tỷ lệ cơ thể. Dù bạn cao hay thấp, chỉ cần sơ vin gọn gàng hoặc kết hợp với áo croptop là vóc dáng sẽ trông thanh thoát hơn hẳn. Đây cũng là lý do nhiều cô nàng có chiều cao khiêm tốn đặc biệt yêu thích kiểu quần này.

Một ưu điểm khác là chất liệu vô cùng đa dạng. Nếu yêu thích phong cách nghỉ dưỡng, bạn có thể chọn quần vải đũi hoặc linen với bề mặt tự nhiên, nhẹ và thoáng khí. Chất liệu này rất phù hợp để diện trong những chuyến du lịch biển hay những ngày hè oi bức. Nếu cần một set đồ chỉn chu hơn cho môi trường công sở, các mẫu quần cotton pha hoặc vải tuyết mưa sẽ giữ phom đẹp, ít nhăn và tạo cảm giác lịch sự hơn. Ngoài ra, những chất liệu mềm rủ như rayon hay tencel cũng đang rất được ưa chuộng vì vừa mát vừa tạo hiệu ứng bay nhẹ khi di chuyển.

Về cách phối đồ, công thức đơn giản nhất là quần trắng + áo sơ mi xanh nhạt, mang đến vẻ ngoài thanh lịch, phù hợp từ văn phòng đến những buổi gặp gỡ đối tác. Nếu muốn trẻ trung hơn, hãy thử phối cùng áo thun ôm màu đen hoặc nâu chocolate, kết hợp sneaker trắng là đã có ngay outfit vừa hiện đại vừa tôn dáng.

Đối với những chuyến du lịch, quần trắng rất hợp với áo hai dây, áo sát nách hoặc áo dệt kim mỏng, đi cùng sandal quai mảnh và túi cói. Tổng thể vừa nữ tính, vừa mang đậm tinh thần mùa hè. Trong khi đó, nếu theo đuổi phong cách tối giản, hãy phối nguyên cây trắng hoặc trắng - be cùng trang sức vàng và túi da nâu, set đồ sẽ trông sang trọng không kém những fashion blogger nổi tiếng.

Khi lựa chọn quần trắng, bạn nên ưu tiên chất liệu có độ dày vừa phải hoặc có lớp lót để tránh bị lộ nội y. Với những cô nàng có thân hình đầy đặn, dáng quần suông đứng, chiều dài chạm mu bàn chân sẽ giúp vóc dáng cân đối hơn. Người có chiều cao khiêm tốn nên kết hợp cùng giày mũi nhọn hoặc sandal cao gót để tăng hiệu ứng kéo dài đôi chân.

Dưới đây là 1 số item mà bạn có thể tham khảo ngay:

Quần đũi ống rộng dáng dài UNDERCOOL ống suông dáng dài chất đũi trẻ trung

Nơi mua: UNDERCOOL

Quần Dài Nữ Woman Basic Ống Rộng Cạp Chun Phối Khuy Lưng Cao Chất Lụa Băng

Nơi mua: Woman Basic

Set KAYLIN áo yếm phối quần suông rộng chất vải linen mềm mại phong cách thanh lịch

Nơi mua: KAYLIN

Quần Nữ CARDINA chất liệu đũi bamboo dáng suông cạp cao kiểu dáng nhẹ nhàng thoải mái trẻ trung 4QDT06

Nơi mua: CARDINA

Quần Dài BOO Chất Liệu Đũi Dành Cho Nữ Mềm Mại, Thoáng Mát Thích Hợp Mùa Hè Mặc Đi Chơi

Nơi mua: BOO

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, một chiếc quần vải ống suông màu trắng vẫn đủ sức trở thành món đồ "quốc dân" của mùa hè. Dễ mặc, dễ phối, thoải mái và luôn mang đến vẻ ngoài thanh lịch, đây chắc chắn là khoản đầu tư xứng đáng nếu bạn muốn xây dựng tủ đồ tối giản nhưng vẫn luôn mặc đẹp trong mọi hoàn cảnh.