Làm 3 điều này ở tiệc cuối năm công ty, bạn sẽ bị gán mác EQ thấp

Sắp đến Tết, các công ty bắt đầu rộn ràng không khí tiệc cuối năm, hay còn gọi là Year-end Party (YEP). Nhiều người lầm tưởng rằng vì là "tiệc" nên có thể hoàn toàn rũ bỏ tác phong chuyên nghiệp để sống thật với bản năng. Tuy nhiên, trong mắt những nhà lãnh đạo và đồng nghiệp tinh tế, cách bạn cầm ly rượu, cách bạn chọn chỗ ngồi hay nội dung những câu chuyện lúc ngà ngà say chính là thước đo chính xác nhất về khả năng kiểm soát bản thân.

Nếu không muốn công sức xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp suốt cả năm "đổ sông đổ biển", bạn tuyệt đối nên tránh 3 sai lầm bộc lộ EQ thấp dưới đây.

1. Biến bữa tiệc thành "diễn đàn" để than vãn hoặc đòi quyền lợi

Sai lầm lớn nhất của những người có EQ thấp là tận dụng lúc sếp đang vui hoặc bản thân có chút men rượu để kể lể về những vất vả trong năm qua, thậm chí là phàn nàn về mức thưởng Tết. Họ lầm tưởng đây là thời điểm sếp dễ tính nhất, nhưng thực tế, hành động này cho thấy sự thiếu tôn trọng không gian chung và khả năng quản trị cảm xúc kém.

Tiệc cuối năm là để tôn vinh tập thể và lan tỏa năng lượng tích cực. Việc mang những bức xúc cá nhân vào bàn tiệc không chỉ làm hỏng bầu không khí của đồng nghiệp mà còn khiến lãnh đạo đánh giá bạn là người thiếu chuyên nghiệp, không biết phân biệt rạch ròi giữa công việc và giải trí.

Ảnh minh họa: Pinterest

2. Mất kiểm soát hành vi do quá chén và ép rượu người khác

Trong văn hóa tiệc tùng, việc uống rượu thường được coi là chất xúc tác, nhưng người có EQ cao luôn biết đâu là điểm dừng. Ngược lại, những người có EQ thấp thường để mình rơi vào trạng thái say xỉn quá mức, dẫn đến những phát ngôn thiếu kiểm soát, hành động suồng sã hoặc tệ hơn là ép đồng nghiệp phải uống theo mình.

Việc lấy "tửu lượng" làm thước đo lòng thành hay ép một người đang không muốn uống chính là biểu hiện của sự độc đoán và thiếu tôn trọng ranh giới cá nhân. Một người không thể quản trị được chiếc ly trên tay mình thì rất khó để thuyết phục người khác rằng họ có thể quản trị được những dự án lớn.

3. Chỉ tập trung vào điện thoại hoặc nhóm nhỏ mà ngắt kết nối với tập thể

Một bữa tiệc công ty là cơ hội vàng để mở rộng mạng lưới quan hệ (networking), trò chuyện với những đồng nghiệp ở bộ phận khác hoặc gửi lời tri ân tới cấp trên. Những người có EQ thấp thường mắc lỗi "cô lập" bản thân: hoặc là dán mắt vào màn hình điện thoại, hoặc chỉ tụ tập nói chuyện phiếm với những người đã quá thân thiết.

Hành động này vô tình gửi đi thông điệp rằng bạn không quan tâm đến tập thể và thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội. Người tinh tế sẽ biết cách luân chuyển giữa các bàn tiệc, dành những lời hỏi thăm đúng mực và tạo ra sự hiện diện ấm áp, giúp họ ghi điểm tuyệt đối trong mắt mọi người thay vì trở thành một "bóng ma" trong bữa tiệc.

Sau tất cả, sự chuyên nghiệp nằm ở sự chừng mực. Tiệc công ty vẫn là công việc, chỉ là nó diễn ra trên bàn ăn thay vì bàn giấy. Hãy là người mang đến sự vui vẻ nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo; hãy là người nhiệt tình nhưng không suồng sã. Khi bạn biết cách tôn trọng không khí chung và ranh giới của người khác, bạn không chỉ bảo vệ được hình ảnh của mình mà còn biến bữa tiệc trở thành bàn đạp cho những sự thăng tiến và thiện cảm trong năm mới.