Lại xảy ra tai nạn thương tâm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Đến 20 giờ ngày 18-7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19 giờ 15 phút cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe máy trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn, hướng từ TP Thuận An đi TP Dĩ An. Đến đoạn giao với đường Lê Thị Trung (phường An Phú, TP Thuận An) thì xe máy xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều.



Cú tông mạnh khiến người đàn ông ngã xuống đường, một cánh tay bị dập nát, đầu bị chấn thương. Nạn nhân được xác định là ông L.Đ.D. (SN 1979, quê Sóc Trăng).

Sau khi gặp nạn, ông D. được người dân xung quanh đưa tới một bệnh viện gần đó để cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Theo một số nhân chứng, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nghi là do xe container chạy qua làn xe máy. Người dân xung quanh cho biết trên con đường này, thời gian qua xe container thường xuyên chạy lấn làn, gây nguy hiểm cho người đi xe máy.

Trước đó, chiều 17-7, trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua TP Thủ Dầu Một cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy, khiến một nam sinh 18 tuổi tử vong tại chỗ.