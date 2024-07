Bắt giữ tài xế gây tai nạn làm cô giáo mầm non tử vong

Chiều 18/7, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, qua xác minh truy xét, cơ quan công an Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ đã tạm giữ hình sự đối với tài xế ô tô gây tai nạn khiến cô giáo mầm non tử vong nhưng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ TNGT khiến một cô giáo mầm non tử vong. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 18h40 ngày 17/7, tại khu vực Ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 9-Tuyến tránh Nam Đông Hà-Tỉnh lộ 585C (thuộc địa phận xã Cam Hiếu huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ TNGT khiến phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được xác định là chị Nguyễn Thị Ngọc Đ. (SN 1982, trú thôn Phan Xá Phường, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), giáo viên của một trường mầm non ở huyện Cam Lộ.

Ai Can-tài xế ô tô tải gây TNGT tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA

Sau hơn 2 giờ, kể từ lúc tiếp nhận tin báo về vụ TNGT, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng Ai Can (SN 1983, ở thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp, huyện Đắkrông, tỉnh Quảng Trị) cùng phương tiện gây tai nạn cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 4km.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Ai Can về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Xe ô tô tải được xác định là phương tiện gây tai nạn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ làm cơ sở khởi tố điều tra theo quy định pháp luật.