Lại xả súng ở Mỹ, 2 học sinh thiệt mạng; thêm 1 nạn nhân chết ở California

Vụ xả súng gây chấn động nước Mỹ xảy ra vào chiều 21-1, tại câu lạc bộ khiêu vụ Star Ballroom Dance Studio. Các thông tin trước đó xác nhận kẻ gây ra vụ xả súng có tên Huu Can Tran, 72 tuổi, người nhập cư đến từ Trung Quốc vào thập niên 1990. Hậu quả khiến 10 người, bao gồm 5 nam và 5 nữ (hầu hết đều trên 60 tuổi) thiệt mạng.

Tuy nhiên, theo cập nhất mới nhất hôm 23-1 (giờ địa phương) của Cơ quan Y tế Los Angeles, đã có thêm một nạn nhân thiệt mạng, nâng số người chết trong vụ xả súng lên 11 người.

"Nạn nhân mới nhất thiệt mạng trong vụ xả súng ở Monterey Park là một trong bốn người đang điều trị tại Trung tâm Y tế Los Angeles. Người này chết vì vết thương do đạn bắn" - báo USA Today dẫn nguồn tin từ giới chức Y tế Los Angeles cho biết và thêm rằng - "Tình trạng của một nạn nhân khác đang diễn biến xấu, trong khi hai người còn lại đang hồi phục".

Cảnh sát hạt Los Angeles cũng đã công bố danh tính 2 nạn nhân thiệt mạng, gồm bà My Nhan (65 tuổi) và bà Lilan Li (63 tuổi). Các nạn nhân khác đang chờ người thân đến nhận dạng.

"Hiện các nhà chức trách chưa đưa ra thông tin nào về mối liên hệ giữa các nạn nhân với nghi phạm xả súng Huu Can Tran" - báo USA Today cho hay.

Nghi phạm Huu Can Tran. Ảnh: Cảnh sát Los Angeles

Thực tế, có rất ít thông tin về Tran cũng như các mối quan hệ của ông ta với cộng đồng. Hồ sơ công khai cho thấy ông ta từng đăng ký địa chỉ tại Monterey Park và các thành phố lân cận.

Cảnh sát địa phương đã được lệnh khám nhà của Tran ở Hemet, California, cách Monterey Park khoảng 128 km về phía Đông.

Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles Robert Luna cho biết khẩu súng mà Tran sử dụng có thể là vũ khí trái phép ở California, bang cấm sử dụng súng có băng đạn quá 10 viên.

Khoảng 20 phút sau vụ xả súng ở Monterey Park, nghi phạm Huu Can Tran bước vào một câu lạc bộ khiêu vũ khác ở TP Alhambra lân cận, dường như định lặp lại hành vi thảm sát nhưng đã bị ngăn chặn.

"Tôi có thể nói rằng nghi phạm đã bước vào đó, có thể với ý định giết thêm nhiều người nữa. Hai người dân dũng cảm đã lập tức hành động, tước vũ khí của ông ta" - Cảnh sát trưởng Robert Luna cho biết them.

Khoảng 12 tiếng sau, cảnh sát thành phố Torrance, cách Monterey Park khoảng 32 km về phía Tây Nam, tiếp cận xe tải màu trắng Tran đang điều khiển. Khi các sĩ quan tới gần, họ nghe thấy tiếng súng phát ra từ bên trong khi Tran tự tử.

Hiện nhà chức trách Mỹ vẫn đang điều tra động cơ thực sự khiến nghi phạm rat ay xả súng hang loạt ở Monterey Park.

Xả súng trường học Mỹ, 2 học sinh thiệt mạng

Thêm một vụ xả súng nữa xảy ra tại trường học ở Mỹ khiến 2 học sinh thiệt mạng và một nhân viên trong trường bị thương.

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều 23-1 (tức khoảng 1 giờ ngày 24-1 giờ Hà Nội) tại trường bán công Starts Right Here ở bang Iowa, Mỹ.

Hậu quả, khiến 2 học sinh và một nhân viên của trường bị thương nặng phải phẫu thuật.

Cảnh sát đã bắt 3 nghi phạm cách hiện trường vụ nổ súng khoảng 3 km và nhận định "đây chắc chắn là vụ xả súng có mục tiêu, không phải ngẫu nhiên".

Starts Right Here là trường bán công được thành lập với mục đích giúp đỡ những thanh thiếu niên có vấn đề, cần lối tiếp cận đặc biệt. Trường do rapper kiêm nhà hoạt động cộng đồng Will Keeps thành lập.

Thống đốc bang Iowa Kim Reynolds, thành viên ban cố vấn trường Starts Right Here nói rằng bà "rất sốc và đau buồn" khi biết tin về vụ xả súng.