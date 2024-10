Lại thêm drama: Negav nghi xúc phạm giáo viên, đây là lý do thôi học?

Sau đêm concert quy tụ đông khán giả, điều khiến người ta bàn tán nhiều không phải là các anh trai quẩy nhiệt tình thế nào, chương trình quy mô ra sao mà tâm điểm lại thuộc về phát ngôn cực sốc của Negav về chuyện nghỉ học. Trước một sự kiện hoành tráng như thế, nam rapper lại buột miệng: "Khi đứng đây thì em muốn nói chuyện với mẹ em! Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?". Nối tiếp drama này, Negav bị soi dùng từ ngữ thô tục, sử dụng hình ảnh trẻ em trong nhóm content bẩn được anh lập ra từ năm 2020. Thị phi của Negav đã kéo theo nhiều sao Việt phải lên tiếng xin lỗi.

Đến rạng sáng 2/10, Negav đăng tâm thư thừa nhận những sai lầm trong quá khứ, gửi lời xin lỗi đến những người liên quan, đối tác. Thế nhưng hành động này của nam rapper sinh năm 2001 vẫn chưa khiến cư dân mạng nguôi ngoai. Mới đây, Negav tiếp tục bị soi từng chia sẻ một bài đăng có nội dung tiêu cực, vô phép với thầy giáo. Cụ thể, vào năm 2020, lúc này Negav 19 tuổi và bắt đầu bước vào con đường học Đại học. Anh được cho là đã chia sẻ lại bài đăng có tiêu đề: "Khoảnh khắc nào bạn thấy hận giáo viên của mình một cách sâu sắc nhất", kèm lời bình luận: "Th*** thầy đầu hói ở trường *** *** xin được quên tên".

Chưa bàn đến việc thời điểm đó, Negav đã hoạt động nghệ thuật hay trở thành người nổi tiếng hay chưa, nhưng việc một người bình thường công khai mỉa mai, "bạo lực mạng" bằng từ ngữ thiếu chuẩn mực, vô lễ với thầy cô giáo là không thể chấp nhận được. Status xúc phạm giáo viên nghi của Negav này bị "đào" lại đã tiếp tục khiến nam rapper mất điểm, gây thất vọng với công chúng.

Negav bị đào lại bài đăng vô lễ, xúc phạm giáo viên

Hành động của Negav khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ

Trước đây, trong một tập của chương trình Hành Trình Rực Rỡ , Negav trải lòng với dàn cast về lý do không học Đại học, đây cũng là nguyên nhân khiến anh và mẹ bất hoà, không tìm được tiếng nói chung trong một thời gian dài. Cụ thể, Negav nói: "Học xong lớp 12 em đi học Đại học được 2 tháng. Sau đó em nghỉ vì học xa quá, trên đường đi học thì bị đụng xe 2 lần trong 2 tháng. Nhưng đó cũng chỉ là cái cớ thôi, lúc đó em cảm thấy bản thân mình không hợp với việc học Đại học".

Gần đây hơn, khi xuất hiện trong một talkshow, Negav còn tiết lộ thêm lý do dang dở việc học là do không chấp nhận được những yêu cầu của giáo viên: "Em bị đụng xe khoảng 3 lần, 3 lần đi học. Em trễ học rất nhiều lần. Và em bị thầy giáo kêu lên đóng hề cho tất cả các bạn xem và các bạn không cười. Đó là lý do em biến mất khỏi ngôi trường, bây giờ em chỉ về để đi diễn thôi".

Negav từng tiết lộ lý do nghỉ học

Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi hồi tháng 9/2024, Negav nói: "Tất cả những gì tôi thể hiện trước khán giả đều là con người thật của mình. Tất nhiên, có những thứ… không được phát sóng. Tôi nghĩ đây là một cơ hội để tôi cho mọi người thấy một khía cạnh khác trong con người mình. Ở ngoài xã hội, tôi cũng như mọi con người khác, cũng… nói bậy nói bạ thôi mà. Cứ cái gì mang niềm vui tới cho mọi người thì tôi cứ làm, chủ trương trong cuộc sống của tôi cũng vậy: Luôn phải vui. Tôi ý thức được những gì mình làm là một con dao 2 lưỡi mà. Nhưng tôi thì luôn hướng tới những người yêu thương mình nhiều hơn. Vậy nên hãy làm những gì tốt nhất dành cho họ, còn những người chưa thích mình thì cứ từ từ, biết đâu sau này… họ sẽ thích".

Tâm thư xin lỗi gần nhất của Negav có nội dung như sau: "Mình là Negav, những ngày vừa qua mình đang sống trong những cảm xúc rất tệ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về những điều đã khiến cho rất nhiều người thất vọng. Negav nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng mình tới ba mẹ, gia đình những người anh em và các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác, và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng thực sự là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Negav xin được gửi lời xin lỗi đến FC Negav vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều".