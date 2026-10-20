Lãi suất tiết kiệm ngày 20/10 tại Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV: Chênh lệch lớn ở kỳ hạn 12 - 24 tháng

Sau khi Agribank và Vietcombank giảm lãi suất tiền gửi, mặt bằng lãi suất tại nhóm Big4 có sự phân hóa rõ hơn. Ở kỳ hạn 12 tháng, BIDV và VietinBank cùng niêm yết 5,9%/năm, cao hơn mức 5,4%/năm của hai ngân hàng còn lại.

Theo biểu lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng cá nhân cập nhật ngày 21/10/2026, lãi suất tại 4 ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank khác nhau tùy từng kỳ hạn.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng, Agribank niêm yết lãi suất cao nhất, lần lượt ở mức 2,6%/năm và 2,9%/năm. Trong khi đó, Vietcombank, VietinBank và BIDV cùng áp dụng lãi suất 2,1%/năm đối với kỳ hạn 1-2 tháng và 2,4%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng.

Tại kỳ hạn 6 và 9 tháng, Vietcombank niêm yết lãi suất 3%/năm sau điều chỉnh, thấp hơn mức 3,5%/năm tại VietinBank, BIDV và Agribank.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tại BIDV và VietinBank cùng ở mức 5,9%/năm. Vietcombank và Agribank hiện cùng niêm yết 5,4%/năm.

Bảng so sánh lãi suất tiền gửi tại quầy của 4 ngân hàng Big4

Kỳ hạn Vietcombank VietinBank BIDV Agribank Không kỳ hạn 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 1 tháng 2,1% 2,1% 2,1% 2,6% 2 tháng 2,1% 2,1% 2,1% 2,6% 3 tháng 2,4% 2,4% 2,4% 2,9% 5 tháng — 2,4% 2,4% 2,9% 6 tháng 3,0% 3,5% 3,5% 3,5% 9 tháng 3,0% 3,5% 3,5% 3,5% 12 tháng 5,4% 5,9% 5,9% 5,4% 13 tháng — 5,9% 5,9% 5,4% 18 tháng — 5,9% 5,9% 5,4% 24 tháng 5,5% 6,0% 6,0% 5,5% 36 tháng 4,8% 6,0% 6,0% —

Ở kỳ hạn 24 tháng, VietinBank và BIDV áp dụng lãi suất 6%/năm, trong khi Vietcombank và Agribank cùng niêm yết 5,5%/năm. Riêng tại kỳ hạn 36 tháng, VietinBank và BIDV tiếp tục duy trì mức 6%/năm, còn Vietcombank niêm yết 4,8%/năm.

Như vậy, sau đợt điều chỉnh, Agribank có mức lãi suất cao hơn ở nhóm kỳ hạn ngắn, trong khi VietinBank và BIDV duy trì mức lãi suất cao hơn tại nhiều kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Vietcombank hiện có lãi suất thấp hơn ba ngân hàng còn lại ở kỳ hạn 6-9 tháng và 36 tháng.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất tiền gửi tại quầy niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, tổng hợp theo biểu lãi suất được cung cấp ngày 20/10/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo kỳ hạn, số tiền gửi, hình thức gửi và chính sách của từng ngân hàng.