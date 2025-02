Lạc vào thế giới Galaxy AI tại "thánh địa check in" ga Metro Bến Thành

Đơn cử chuyện hậu kỳ video trước đây mình mất 1-2 giờ để làm, nay chỉ cần một lệnh cắt ghép thật mượt với Auto Trim, lọc tạp âm ồn ào chỉ cần một tính năng Audio Eraser...", đó là chia sẻ của chị Quang Trân (1991) - ngay sau chuyến khám phá Galaxy AI Sài Gòn Terminal mới nhất tại ga Metro Bến Thành.



Galaxy AI Sài Gòn Terminal vừa đổ bộ Metro Bến Thành, đã khiến dân tình choáng ngợp về không gian hoành tráng dành riêng cho các tín đồ công nghệ nôn nóng muốn được trải nghiệm siêu phẩm Galaxy S25 Series. Đặt tại trung tâm ga metro, "thánh địa Galaxy AI" đang rần rần đón hàng nghìn người dùng ghé thăm mỗi ngày từ 8/2 đến 12/2.

Galaxy AI Sài Gòn Terminal mới nhất tại ga Metro Bến Thành thu hút đông đảo người dùng đến trải nghiệm

Metro Bến Thành lăn bánh 200 chuyến tàu điện ngầm mỗi ngày, mỗi chuyến chỉ 8 phút, song ghé Galaxy AI Sài Gòn Terminal thì bạn không thể trải nghiệm "tốc hành" như vậy được đâu! Bởi pop-up store này bố trí cực nhiều zone khám phá công nghệ mới, góc check in sống ảo "đụng là có ảnh đẹp để đời" và in ảnh lấy ngay, chuỗi workshop "Hành trình Galaxy AI" kéo dài 30 phút mỗi ngày, cùng hoạt động tặng café ngon và vé đi metro miễn phí…



Sáng tạo chuyên nghiệp và thông minh, nhưng cực nhàn!

Khu vực "New way to create" chính là khu vực thu hút đông đảo người dùng dừng chân cực lâu để "vọc vạch" Galaxy S25 Series. Những bạn trẻ tham gia đều đánh giá cao các cải tiến đột phá mới, phục vụ thiết thực cho các ý tưởng công việc sáng tạo năm nay.

"Ánh sáng bên trong ga metro hơi yếu, nhưng Galaxy S25 Ultra quay chụp thiếu sáng vượt trội, khử nhiễu tốt, cho màu sắc chân thực như ngoài trời. Mê nhất là camera Mắt thần bóng đêm (Nightography) cải tiến xịn mịn, sẽ giúp tụi mình chỉn chu những thước quay vlog buổi tối", bạn Ngọc Chi (2000) chia sẻ.

Nhờ cải tiến hệ thống khử nhiễu thông minh, Nightography trên Galaxy S25 Ultra cho ra video sắc nét chấp mọi điều kiện sáng, chi tiết hơn 4 lần và sáng hơn 34% so với thế hệ tiền nhiệm. Kết hợp với nâng cấp phần cứng đột phá trong bộ 3 camera độ phân giải khủng "góc rộng 200MP - siêu rộng 50 MP - tele 50MP", thiết bị mở ranhiều ý tưởng xuất thần và góc quay chất lượng cao cho các nhà sáng tạo.

Khả năng quay chụp xuất sắc trên Galaxy S25 Series tiếp tục chinh phục người dùng ghé qua trải nghiệm tại Galaxy AI Sài Gòn Terminal ga Metro Bến Thành

Là chuyên viên trong việc hậu kỳ video, bạn Ngọc Chi tâm đắc với các tính năng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp hoàn toàn mới. Một trong số đó là "Lọc âm thanh" (Audio Eraser) phân loại âm thanh thông minh để nổi bật giọng nói chính và loại bỏ tạp âm (tiếng gió, tiếng xe cộ, tiếng ồn đám đông…). Cùng với đó là tính năng "Biên tập video thông minh" (Auto Trim) tự động phân tích, cắt ghép các khoảnh khắc đắt giá và loại bỏ các đoạn dư thừa (cảnh rung lắc, thời gian chờ…) để có chiếc video gọn gàng và cô đọng nhất.

Galaxy AI Sài Gòn Terminal ga Metro Bến Thành mang đến cơ hội trực tiếp trải nghiệm các tính năng mới nhất trên Galaxy S25 Series như Biên tập video thông minh hay Lọc âm thanh

"Công việc hậu kỳ video trước đây mất hàng tiếng ngồi ê lưng, đòi hỏi cả kỹ năng chỉnh sửa chuyên sâu, giờ đây có Galaxy S25 Ultra cân hết. Galaxy Al ra mắt năm ngoái đã khiến mình ‘ồ wow’, năm nay lại càng thú vị và ấn tượng hơn nữa", Chi cho hay.



Người dùng trải nghiệm tính năng Bộ lọc với nhiều lựa chọn filter mang đậm chất điện ảnh trên Galaxy S25 Series

Galaxy AI nâng tầm cuộc sống thảnh thơi với nhiều đột phá mới



Năm ngoái, Samsung gây ấn tượng khi ra mắt Galaxy S24 Series - smartphone đầu tiên thế giới tích hợp Galaxy Al hiểu tiếng Việt, giúp đơn giản hóa nhiều tác vụ công việc và cuộc sống. Sau một năm tiếp tục học hỏi tiếng Việt, Galaxy AI trên Galaxy S25 Series được đánh giá nghe hiểu ngày càng mượt hơn nữa, sở hữu nhiều năm kinh nghiệm máy học nhiều hơn bất cứ đối thủ "AI Phone" nào khác trên thị trường.

"Không phải smartphone có AI nào cũng thông hiểu tiếng Việt, khả năng hiểu tiếng mẹ đẻ này trên Galaxy S25 Ultra là lý do khiến tụi mình quyết định tậu làm điện thoại đôi", khách tham quan chia sẻ về thế mạnh đầy tin cậy trên Galaxy AI.

Người dùng phải thốt lên "quao" trước khả năng thực hiện tác vụ liên ứng dụng chỉ với một câu lệnh tiếng Việt của Galaxy AI

Đặc biệt, khám phá zone "New way to get things done - Đa nhiệm tối ưu cùng Cánh tay đắc lực AI", cả hai còn bày tỏ thích thú khi nghe kể về hành trình tâm huyết của 100 kỹ sư Samsung Việt Nam, bắt tay với các đại học lớn xây dữ liệu ngôn ngữ lớn trong hơn một năm để xây dựng "AI mô phỏng con người" trên Galaxy S25 Series. Sau đó, Galaxy AI phải trải qua quá trình kiểm tra tính đúng đắn với hơn 100.000 bài test tự động và phần hậu kiểm từ đội ngũ phát triển.

Do đó, thay vì là "trợ lý kỹ thuật số", Galaxy AI giờ đây được gọi là chiếc smartphone được trang bị trí tuệ nhân tạo mô phỏng con người, đóng vai trò như cánh tay đắc lực giúp quản lý, điều phối, xử lý mọi tác vụ phức tạp với khả năng thực hiện tác vụ liên ứng dụng bằng lời nói (Seamless actions across apps). Tại Galaxy AI Sài Gòn Terminal, nhiều người dùng cũng đã sử dụng tiếng Việt đểyêu cầu smartphone xử lý đa tác vụ thông qua màn đối thoại tự nhiên với AI.

Thu Minh (28 tuổi) đến từ Hà Nội, một du khách đi metro đã "thách đố" Galaxy AI cực nhiều tác vụ hóc búa. Cô bạn cho hay: "Mình liên tục đưa ra các yêu cầu 2-3 nhiệm vụcùng lúc - ‘tìm kiếm các quán café ngon có bánh ngọt ở gần đây và lưu vào ghi chú’, ‘viết email sắp xếp lịch họp và gửi đến 4 người này…’ - để rồi phải bất ngờ trước độ nhanh nhạy, chính xác của AI".

"Bạn chỉ cần nói theo cách bạn nghĩ, sử dụng cả từ lóng của Gen Z cũng được luôn. Galaxy S25 Ultra mang đến cải tiến Al đột phá, ra lệnh mà giống như đang nói chuyện với bạn bè, rất tự nhiên mà không phải ‘học cách dùng AI’ như chúng ta vẫn nghĩ", Lê Anh Tùng (22 tuổi, TP.HCM) cũng chia sẻ sau những câu lệnh nâng dần độ khó cho Galaxy AI.

Người dùng liên tục đặt ra những đề bài để kiểm tra khả năng hiểu tiếng Việt của Galaxy S25 Series

Người dùng hào hứng với hoạt động trải nghiệm khả năng chụp ảnh trên Galaxy S25 Series và được in ảnh miễn phí

Bên cạnh chuỗi hoạt động trải nghiệm thú vị, loạt quà tặng siêu "yêu", người dùng còn thích thú với việc được tặng vé đi metro miễn phí tại Galaxy AI Sài Gòn Terminal ga Metro Bến Thành

Cùng thời điểm Galaxy AI Sài Gòn Terminal đổ bộ ga Metro Bến Thành, Galaxy S25 Series cũng bắt đầu mởbán và rục rịch giao hàng đến những khách đặt trước. Tại các cửa hàng Samsung Official Store, vài ngày qua, không khí đều tràn ngập sự háo hức và phấn khích khi các khách hàng được tận hưởng ngay niềm vui mở hộp, trải nghiệm siêu phẩm Galaxy S25 Series và nhận những ưu đãi đặc quyền cùng cơ hội sở hữu những màu sắc đa dạng của dòng Galaxy S25 Ultra bao gồm Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium White Silver và Titanium Gray. Galaxy S25 và Galaxy S25+ có các màu Navy, Silver Shadow, Icyblue và Mint. Ngoài ra, một sốmàu độc quyền bao gồm Titanium Pinkgold, Titanium Jetblack và Titanium Jadegreen cho Galaxy S25 Ultra, cùng với Blueblack, Coralred và Pinkgold cho Galaxy S25+ và Galaxy S25.