Đưa ông Táo về trời, mời Tết đỉnh đến chơi với TV màn hình lớn

Chọn TV có AI nâng cấp hình ảnh và âm thanh

Trí tuệ nhân tạo là từ khoá nổi bật của năm 2024. Tuy nhiên ở thời điểm đầu năm 2025, không phải chiếc TV màn hình lớn nào cũng sở hữu công nghệ này. Với khả năng tự động thăng hạng âm sắc, nâng cấp chất lượng nội dung, những mẫu AI TV như của Samsung là lựa chọn vô cùng hấp dẫn. Được ra mắt lần đầu tiên tại CES 2024, những mẫu TV Neo QLED 8K/4K, OLED, QLED của Samsung sở hữu bộ xử lý AI tân tiến NQ8 AI thế hệ 3 và NQ4 AI thế hệ 2. Trong đó, bộ xử lý NQ8 AI thế hệ 3 tích hợp trên Neo QLED 8K có số lượng mạng lưới thần kinh gấp 8 lần (từ 64 lên 512), tốc độ xử lý NPU nhanh gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm. Nhờ đó, TV tự động nâng cấp nội dung có độ phân giải thấp lên chất lượng cao, hình ảnh sắc nét nhờ công nghệ AI Upscaling và AI Motion Enhancer Pro. Nhờ đó, ngay cả khi xem các bộ phim cũ, video chất lượng thấp trên TV màn hình lớn, người dùng cũng có trải nghiệm sắc nét mà không lo bị mờ nhoè hay vỡ hạt.

Về âm thanh, công nghệ phân tích giọng nói và tiếng ồn xung quanh bằng AI (Active Voice Amplifier Pro) giúp tối ưu hóa giọng nói trên TV, cho trải nghiệm nghe sống động, rõ ràng bất chấp điều kiện môi trường. Các công nghệ khác như Âm thanh theo dấu chuyển động (OTS) và Q-Symphony đồng bộ loa TV với loa thanh cũng góp phần tạo nên âm thanh nổi chuẩn rạp chiếu ngay tại nhà. Tết này "quẩy" nhạc xuân hay xem hài Tết với AI nâng cấp hình ảnh, âm thanh là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.

Chưa kể Samsung AI TV còn có nội dung vô cùng phong phú. Người dùng có thể thoải mái xem hài Tết, Táo Quân, phim gia đình, các giải đấu thể thao… trên hàng loạt ứng dụng giải trí như Apple TV+, VieON, FPT Play, TV360, VTVcab ON, Clip TV… Một năm mới đỉnh âm sắc và ngập tràn niềm vui đã cận kề.

Uy tín thương hiệu, khả năng bảo mật

Dạo quanh các sàn thương mại điện tử hay trung tâm điện máy, không khó để tìm thấy hàng loạt lựa chọn TV màn hình lớn trên 65 inch. Tuy nhiên, uy tín của thương hiệu cũng như khả năng bảo mật của từng sản phẩm là không giống nhau.

Xét về thị phần, Samsung đang là cái tên thuộc hàng đầu toàn ngành. Đây chính là thương hiệu TV hàng đầu toàn cầu 18 năm liên tiếp và hàng đầu Việt Nam suốt 10 năm qua. Ở các phân khúc TV màn hình lớn, Samsung ghi nhận doanh số áp đảo với 58,9% thị phần TV 75 inch, 73,8% thị phần TV trên 85 inch, đồng thời đứng đầu phân khúc TV có kích thước trên 90 inch với 89.68% thị phần. Song hành cùng uy tín thương hiệu là khả năng bảo mật tối ưu với nền tảng Knox Security. Giải pháp bảo mật này của Samsung đã được công nhận bởi 31 quốc gia, bảo vệ toàn diện ở cả cấp độ phần cứng và phần mềm của TV. Nếu từng nghe đến việc hơn 90.000 thiết bị TV của một thương hiệu có nguy cơ bị tấn công từ xa, người dùng sẽ hiểu vì sao nên chọn Samsung AI TV để mang đến sự an tâm cho bản thân và gia đình trong kỷ nguyên số.

TV thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống

Ngoài việc sở hữu kích thước ấn tượng, một chiếc TV màn hình lớn đáng mua còn phải mang đến nhiều giá trị thiết thực cho cuộc sống của người dùng, bên cạnh cảm giác "đã mắt" khi giải trí. Chẳng ai muốn sắm một chiếc TV màn hình lớn hơn để phải trả nhiều hoá đơn điện hơn hay khiến phòng khách trở nên chật chội hơn.

Nếu đang cân nhắc lựa chọn TV màn hình lớn đón Tết đỉnh, người dùng có thể cân nhắc các dòng TV Neo QLED 8K/4K, TV OLED, TV QLED, TV UHD của Samsung. Với chế độ AI Energy, Samsung AI TV có khả năng chủ động điều chỉnh ánh sáng TV dựa vào điều kiện môi trường, từ đó tiết kiệm đến 30% điện năng tiêu thụ. Người dùng cũng dễ dàng kết nối TV với mọi thiết bị gia dụng trong nhà thông qua ứng dụng "Quản gia thông minh" SmartThings. Tết này, chỉ việc ngồi trên sofa bấm remote TV là bạn đã có thể ra lệnh cho robot dọn nhà, điều khiển bật tắt đèn, máy giặt sấy… mà không lo gián đoạn chương trình yêu thích.

Một lý do nhỏ nhưng đầy sức thuyết phục để thăng hạng Samsung AI TV màn hình 75 inch, 85 inch ngay hôm nay chính là chương trình ưu đãi lớn trong giai đoạn từ 15/11/2024 đến 15/2/2025. Hàng loạt phần quà hấp dẫn với tổng trị giá lên đến 40 triệu đồng như điện thoại Galaxy S24 (màu sắc quà tặng ngẫu nhiên), loa thanh S700D, trả góp 0%, 3 năm bảo hành đang sẵn sàng chờ đón người dùng khi thăng hạng TV trong Tết này. Ngoài ra, bạn còn được tặng gói ứng dụng giải trí không giới hạn lên tới 5,5 triệu đồng để nhận đặc quyền xem trọn Ngoại hạng Anh và Cúp C1 với gói VieON All Access 12 tháng, VTVcab ON lên đến 24 tháng, gói 3 tháng Apple TV+ cùng các nội dung thể thao giải trí hấp dẫn trên FPT Play, TV360, Clip TV…