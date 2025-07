Gen Z học tiếng Anh, Nhật, Hàn bằng nhạc, podcast và báo chí: Vừa chill vừa giỏi, học kiểu mới lên ngôi

Gen Z học tiếng Anh, Nhật, Hàn bằng nhạc và podcast

Học ngoại ngữ qua âm nhạc – dễ nhớ, dễ thuộc, dễ yêu

Âm nhạc giờ đây không chỉ để giải trí mà còn là "gia sư" đắc lực của Gen Z. Từ Billie Eilish đến IU, từ rap US-UK đến J-pop, lời bài hát chính là kho từ vựng sống động, dễ tiếp thu và cực kỳ dễ nhớ.

"Em thuộc thì quá khứ bất quy tắc nhờ bài Someone You Loved của Lewis Capaldi." - Linh, sinh viên năm nhất chia sẻ.

Không dừng lại ở tiếng Anh, nhiều bạn còn học tiếng Nhật qua J-pop hay luyện nghe tiếng Hàn bằng K-pop – vừa học, vừa "đu idol", hiệu quả gấp đôi!

Học tiếng Anh qua bài hát yêu thích của Gen Z

Podcast – học ngôn ngữ mọi lúc, mọi nơi

Bạn không có thời gian ngồi bàn học? Podcast là "trợ lý ngôn ngữ" đắc lực cho Gen Z – giúp học hiệu quả ngay cả khi đang đi bộ, rửa bát hay ngồi xe buýt.

Một số kênh podcast phổ biến:

- Tiếng Anh: The English We Speak, BBC Learning English



- Tiếng Nhật: Nihongo Con Teppei, Slow Japanese



- Tiếng Hàn: Talk to Me in Korean, How to Study Korean Podcast

Ưu điểm lớn nhất của podcast là bạn không cần "bắt đầu buổi học" – chỉ cần nhấn play và để ngôn ngữ ngấm vào não một cách tự nhiên.

Nghe podcast tiếng Anh khi di dã ngoại

Đọc báo song ngữ – vừa học, vừa theo kịp thế giới

Khi đã có nền tảng cơ bản, nhiều bạn Gen Z chọn đọc báo nước ngoài như một cách học nâng cao. Họ không chỉ học từ vựng theo ngữ cảnh mà còn nắm bắt được thông tin toàn cầu.

Một số trang báo dễ đọc, dễ tiếp cận:

- Tiếng Nhật: NHK Easy News – bài viết có furigana, ngắn gọn



- Tiếng Đức: Deutsche Welle for Learners – học thuật nhưng rõ ràng



- Tiếng Pháp: Le Monde Easy French – từ vựng phổ thông, bài đọc ngắn

Duy trì thói quen đọc một bài báo mỗi ngày là cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng đọc hiểu, tăng vốn từ, đồng thời hiểu rõ hơn về ngôn ngữ thực tế.

Luyện đề thi – vũ khí dành cho người có mục tiêu

Dù học kiểu "chill" là xu hướng, luyện thi vẫn là con đường cần thiết với các bạn ôn TOEIC, IELTS, JLPT hay TOPIK. Các nền tảng học online hiện nay thường cung cấp:

- Bộ đề chuẩn, cập nhật định dạng mới



- Giải thích chi tiết từng câu



- Phân tích lỗi sai thường gặp

Luyện đề không chỉ giúp bạn biết mình đang ở đâu, mà còn giúp tăng điểm nhanh trong thời gian ngắn – nếu học đúng cách.

Kết hợp đa phương pháp – học thông minh, bền vững

Không có công thức chung cho tất cả. Gen Z giỏi vì biết "mix & match" phương pháp học phù hợp với bản thân:

- Sáng: Nghe podcast khi chuẩn bị đi học



- Tối: Học từ vựng bằng cách nghe nhạc



- Cuối tuần: Luyện đề và đọc báo nước ngoài

Việc kết hợp đa phương pháp giúp bạn tránh nhàm chán, phát triển đầy đủ cả 4 kỹ năng.

Musiclearns.com – nền tảng học ngoại ngữ chuẩn Gen Z

Bắt kịp xu hướng học ngoại ngữ đa phương tiện, Musiclearns.com ra mắt như một nền tảng học thông minh – nơi bạn vừa có thể học qua nhạc, podcast, báo chí, video, vừa được cá nhân hóa theo trình độ.

"Nền tảng học tiếng Anh qua nhạc và báo chí – Musiclearns.com"

Những điểm nổi bật của Musiclearn:

100.000+ bài hát đủ mọi ngôn ngữ, thể loại: từ ballad, rap đến J-pop, K-pop, US-UK.

Dán 1 link YouTube → có ngay bài học riêng: phân tích từ vựng, highlight ngữ pháp, dịch song ngữ.

Gia sư ngữ pháp ẩn trong từng lời nhạc: hiểu sâu nghĩa câu, từ đồng nghĩa, cấu trúc thay thế.

Học hơn 40 ngôn ngữ: tiếng Anh, Nhật, Hàn, Đức, Pháp, Ý, thậm chí tiếng Việt cho người nước ngoài.

Lời kết

Gen Z đã, đang và sẽ tiếp tục thay đổi cách học ngoại ngữ – từ học thụ động sang học chủ động, từ nhàm chán sang truyền cảm hứng.

Bạn học để thi, để đi du học, hay đơn giản là yêu ngôn ngữ? Hãy chọn phương pháp phù hợp với bạn.

Và nếu bạn đang tìm một nền tảng học tiếng Anh qua nhạc, học đa phương tiện chuẩn Gen Z – hãy thử Musiclearns.com ngay hôm nay.