La Vân Hi suýt mất vai tổng tài Nửa Đường Mật vào tay mỹ nam này: Đẹp trai quá mà hơi đơ, được Bạch Lộc tiến cử mới hay

Năm 2020, dự án Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương đã trở thành cơn sốt trên màn ảnh Hoa ngữ với màn kết hợp bất ngờ giữa La Vân Hi và Bạch Lộc. Câu chuyện tình cảm của cặp "thanh mai trúc mã" Viên Soái - Giang Quân đã khiến người xem vừa cười, vừa khóc vì thực tế và đáng yêu. Tuy nhiên suýt nữa khán giả đã không được thấy La Vân Hi trở thành tổng tài Viên Soái, lý do nằm ở một hành động của bạn diễn Bạch Lộc khi xưa.

Cụ thể trong một cuộc phỏng vấn, Bạch Lộc đã tiết lộ rằng khi cô đọc qua kịch bản của Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương, trong đầu cô đã hiện lên hình ảnh một người phù hợp với vai nam chính Viên Soái. Thậm chí Bạch Lộc còn thẳng thắn đề cử người này với đạo diễn ngay và luôn. Đó chính là nam diễn viên Hứa Khải.

Hứa Khải là người được Bạch Lộc tiến cử đóng vai nam chính

Hứa Khải và Bạch Lộc từng là cặp đôi màn ảnh rất được yêu thích sau khi đóng chung Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa và Chiêu Diêu. Thế nhưng điều bất ngờ là đạo diễn Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương đã ngay lập tức từ chối đề nghị này của nữ diễn viên. Tuy Bạch Lộc không tiết lộ lý do nhưng nhiều khả năng đạo diễn phim không muốn cô một lần nữa tái hợp với Hứa Khải, khiến khán giả cảm thấy nhàm chán.

Bạch Lộc và Hứa Khải là couple khá được yêu thích

Sau cùng, La Vân Hi chính là lựa chọn của ekip Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương cho vai Viên Soái. Ban đầu khán giả đều nghi ngờ, cảm thấy "phản ứng hóa học" giữa La Vân Hi và Bạch Lộc khá gượng gạo, đồng thời La Vân Hi không có kinh nghiệm đóng vai tổng tài. Thực chất khi phim lên sóng, La Vân Hi vẫn gặp nhiều tranh cãi về ngoại hình, sắc vóc khi được cho là không xứng đôi với Bạch Lộc.

La Vân Hi dùng diễn xuất để bù đắp cho thiếu sót về ngoại hình

Song, diễn xuất của mỹ nam Hương Mật Tựa Khói Sương đã bù đắp lại tất cả, giúp Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương trở thành phim ngôn tình được yêu thích nhất năm 2020. Mặt khác, Hứa Khải có thể phù hợp với hình ảnh tổng tài Viên Soái hơn, thế nhưng diễn xuất của anh chàng năm đó vẫn chưa đủ linh hoạt và ổn định, nếu không muốn nói thẳng là vẫn quá đơ.

