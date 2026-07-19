Kỳ Duyên giúp Thiên Ân "hạ hoả" bằng 1 cách vừa lạ vừa quen

Đây chính là một trong những bộ môn rèn luyện giúp Kỳ Duyên và Thiên Ân có được vóc dáng vạn người mê.

Kỳ Duyên - Thiên Ân và Minh Triệu mới đây khiến dân tình xôn xao với những dòng trạng thái bị nghi vấn đang ngầm ám chỉ nhau. Giữa lúc những đồn đoán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Kỳ Duyên lại bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc đời thường cùng Thiên Ân với bầu không khí thoải mái, vui vẻ. Đáng chú ý, nàng hậu tiết lộ mình phải giúp Thiên Ân "hạ hỏa" bằng một phương pháp làm đẹp quen thuộc: Hot yoga.

Kỳ Duyên đăng tải hình ảnh tập hot yoga cùng Thiên Ân.

Kỳ Duyên nổi bật với vòng eo phẳng lì, cơ bụng thấp thoáng cùng đôi chân dài và tỷ lệ cơ thể cân đối. Những đường cơ mảnh ở vùng vai, cánh tay và bụng cho thấy cô duy trì việc tập luyện đều đặn trong thời gian dài. Trong khi đó, Thiên Ân cũng gây ấn tượng với thân hình thon gọn, vòng eo nhỏ và phần hông nở vừa phải tạo nên đường cong mềm mại. Cả hai diện đồ tập tối giản nhưng vẫn khéo khoe lợi thế hình thể, mang đến hình ảnh tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh.

Vóc dáng săn chắc, khoẻ khoắn của 2 nàng hậu.

Thực chất, hot yoga là một biến thể của yoga truyền thống, được tập trong phòng có nhiệt độ dao động khoảng 35–40°C cùng độ ẩm tương đối cao. Môi trường nóng giúp cơ bắp giãn nở tốt hơn, từ đó tăng độ linh hoạt của cơ thể, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và giảm nguy cơ chấn thương khi thực hiện các động tác khó. Việc tập luyện trong điều kiện nhiệt độ cao cũng khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi hơn, tạo cảm giác nhẹ nhõm sau buổi tập và hỗ trợ quá trình điều hòa thân nhiệt.

Bên cạnh đó, hot yoga là bộ môn kết hợp giữa sức mạnh, độ dẻo và khả năng kiểm soát hơi thở, giúp đốt cháy lượng calo đáng kể, hỗ trợ giảm mỡ và cải thiện độ săn chắc của cơ bắp nếu duy trì đều đặn. Nhiều người còn lựa chọn hot yoga như một phương pháp giải tỏa căng thẳng bởi các bài tập hít thở và thiền giúp thư giãn tinh thần, cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng khả năng tập trung. Tuy nhiên, do cường độ và nhiệt độ phòng tập khá cao, người tập nên bổ sung đủ nước trước, trong và sau buổi tập, đồng thời lắng nghe cơ thể để tránh tình trạng mất nước hoặc kiệt sức.

Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh mồ hôi sau buổi tập.

Là hai nàng hậu nổi tiếng với hình thể săn chắc và lối sống năng động, Kỳ Duyên và Thiên Ân thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các buổi tập để duy trì phong độ vóc dáng. Từ gym, chạy bộ, đến hot yoga hay những thử thách vận động, cả hai đều không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc chăm chỉ rèn luyện, lan tỏa tinh thần sống khỏe đến người hâm mộ. Có giai đoạn, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn cùng nhau áp dụng chế độ Ketox tại nhà. Hai nàng hậu cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm cao độ khi chủ động xây dựng thực đơn cũng như lịch tập luyện khoa học để luôn giữ phong độ vóc dáng.

Kỳ Duyên - Thiên Ân tập luyện nhiều bộ môn để giữ dáng.

Ảnh: Threads, Instagram.