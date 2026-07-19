Chiếc vali xuất hiện 30 giây tại World Cup nhưng giúp Louis Vuitton thắng lớn suốt 15 năm

Louis Vuitton đã làm được điều mà rất ít thương hiệu có thể đạt tới: Biến một món đồ tưởng chừng chỉ có nhiệm vụ bảo vệ chiếc cúp thành một biểu tượng được cả thế giới ghi nhớ.

Khi nhắc đến World Cup, người hâm mộ thường nhớ tới những bàn thắng lịch sử, những màn ăn mừng vỡ òa hay khoảnh khắc đội trưởng nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Thế nhưng, ít ai để ý rằng, ngay trước thời khắc đăng quang ấy, luôn có một "nhân vật" xuất hiện trong vài chục giây nhưng đã âm thầm trở thành biểu tượng của giải đấu suốt hơn 15 năm qua. Đó chính là chiếc rương đựng cúp của Louis Vuitton - một sáng tạo đã thay đổi cách cả thế giới nhìn về chiếc cúp World Cup.

Ít ai biết rằng, trước World Cup 2010, chiếc cúp vàng FIFA chủ yếu được bảo quản trong các két an ninh hoặc hộp vận chuyển chuyên dụng của FIFA. Những chiếc hộp này được thiết kế với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình lưu trữ và di chuyển, chứ không mang nhiều giá trị thẩm mỹ hay biểu tượng. Chúng gần như không xuất hiện trên truyền hình, cũng chẳng để lại dấu ấn trong tâm trí người hâm mộ.

Bước ngoặt đến vào năm 2010, khi FIFA bắt tay với Louis Vuitton - thương hiệu xa xỉ nổi tiếng hơn 150 năm với nghệ thuật chế tác rương thủ công. Thay vì chỉ tạo ra một chiếc hộp để bảo vệ chiếc cúp, Louis Vuitton đã biến nó thành một phần của nghi thức trao giải. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, chiếc cúp vàng được đưa ra sân trong một chiếc rương sang trọng phủ họa tiết Monogram trứ danh, với hai cánh cửa mở ra như màn vén màn cho khoảnh khắc thiêng liêng nhất của bóng đá thế giới.

Kể từ đó, chiếc rương Louis Vuitton gần như trở thành "người bạn đồng hành" không thể thiếu của chiếc cúp vàng. Qua các kỳ World Cup 2010, 2014, 2018, 2022 và đến cả giải đấu 2026, thương hiệu Pháp đều chế tác một phiên bản rương mới dành riêng cho giải đấu. Mỗi thiết kế đều có những điểm nhấn khác biệt, phản ánh tinh thần của từng kỳ World Cup, nhưng vẫn giữ những dấu ấn đặc trưng như lớp canvas Monogram, các góc bọc kim loại, khóa đồng thủ công và chữ "V" nổi bật - biểu tượng vừa đại diện cho Louis Vuitton, vừa gợi nhắc đến từ "Victory" (chiến thắng).

Điều thú vị là Louis Vuitton chưa từng công bố giá trị chính thức của những chiếc rương này. Theo nhiều chuyên gia trong ngành hàng xa xỉ, với quy trình chế tác thủ công tại xưởng Asnières, Pháp, cùng chất liệu cao cấp và yêu cầu hoàn thiện cực kỳ khắt khe, mỗi chiếc rương có thể trị giá hàng chục nghìn USD, thậm chí vượt mốc 100.000 USD nếu định giá theo các mẫu trunk đặt riêng. Quy đổi theo tiền Việt, con số này không dưới khoảng 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của chiếc rương chưa bao giờ nằm ở chi phí sản xuất. Điều Louis Vuitton thực sự sở hữu là khoảng 30 giây đắt giá nhất ngành thời trang.

Ngay trước trận chung kết World Cup, chiếc cúp vàng được đưa ra sân trong chiếc rương Louis Vuitton trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả trên sân và hàng tỷ người xem qua truyền hình. Sau đó, khi đội vô địch đăng quang, hàng triệu bức ảnh, video và bản tin trên khắp thế giới đều ghi lại khoảnh khắc chiếc cúp bước ra từ chiếc rương mang logo LV.

Trong khi nhiều thương hiệu phải bỏ ra hàng trăm triệu USD để mua quyền tài trợ, quảng cáo trên bảng LED hay xuất hiện dày đặc trên sân vận động, Louis Vuitton lại chọn một cách hoàn toàn khác. Hãng không cần đặt logo ở khắp nơi, mà chỉ tập trung vào khoảnh khắc được xem là thiêng liêng và đáng nhớ nhất của cả giải đấu. Chính điều đó khiến chiếc rương trở thành một phần của câu chuyện chiến thắng, thay vì chỉ là một vật dụng phục vụ vận chuyển.

Đây cũng là lý do màn hợp tác giữa FIFA và Louis Vuitton thường được giới marketing xem là một trong những case study thành công nhất của ngành hàng xa xỉ. Chỉ với một sản phẩm duy nhất, thương hiệu đã xuất hiện đúng thời điểm, đúng bối cảnh và gắn tên mình với những cảm xúc mạnh mẽ nhất mà World Cup mang lại: niềm tự hào, chiến thắng và vinh quang.

Hơn cả một chiếc vali, đó là cách Louis Vuitton kể câu chuyện về di sản của mình. Một thương hiệu khởi nguồn từ nghề làm rương vào năm 1854, nay lại trở thành người gìn giữ chiếc cúp danh giá nhất hành tinh. Sự kết nối ấy hoàn toàn tự nhiên, vừa tôn vinh lịch sử chế tác thủ công của nhà mốt Pháp, vừa củng cố hình ảnh Louis Vuitton như biểu tượng của sự đẳng cấp, tinh hoa và trường tồn với thời gian.

Có thể nói, World Cup 2010 không chỉ đánh dấu sự thay đổi trong nghi thức trao cúp, mà còn mở ra một chương mới cho mối quan hệ giữa thể thao và thời trang cao cấp. Và chỉ với một chiếc rương xuất hiện vỏn vẹn vài chục giây, Louis Vuitton đã làm được điều mà rất ít thương hiệu có thể đạt tới: biến một món đồ tưởng chừng chỉ có nhiệm vụ bảo vệ chiếc cúp thành một biểu tượng được cả thế giới ghi nhớ.