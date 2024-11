Kỳ Duyên gặp sự cố do makeup nhiều, Miss Universe gửi bác sĩ đến tận phòng ngay trong đêm

Trong ngày thứ 8 của hành trình Miss Universe 2024, Kỳ Duyên đã có màn hóa thân thành "tổng tài" quyền lực với layout tóc ướt, kính râm và suit nâu cực ngầu. Những tưởng chiếc kính chỉ là một món phụ kiện cần có cho set đồ cá tính của nàng Hậu nhưng không ngờ còn có dụng ý khác - che đi đôi mắt đang gặp vấn đề của nàng hậu. Người hâm mộ chỉ vỡ lẽ khi Kỳ Duyên trực tiếp chia sẻ tình hình trên sóng livestream mới đây.

Kỳ Duyên và layout "tổng tài" nổi bật so với các đối thủ trong cuộc thi. Chiếc kính râm một công đôi việc vừa tiếp thêm khí chất cho Đại diện Việt Nam lại giúp đôi mắt của Kỳ Duyên được nghỉ ngơi sau nhiều ngày liền makeup.

Kỳ Duyên livestream chuyện trò cùng fan, đồng thời tiết lộ tình trạng sức khỏe của đôi mắt (Nguồn Miss Universe Vietnam).

Theo đó, Kỳ Duyên chia sẻ suốt những ngày qua cô phải gắn mi giả từ sáng đến đêm muộn, khiến mi mắt bỗng sưng to, ngứa ngáy và nóng rát. Sau khi chụp hình thông báo cho BTC, nàng Hậu cực kỳ bất ngờ vì độ chu đáo, nhiệt tình từ phía Miss Universe. Ngay trong đêm, một bác sĩ với thùng dụng cụ đã được gửi đến tận phòng, thực hiện đo huyết áp, kiểm tra tình trạng sức khỏe của thí sinh nhiệt tình đến mức cô nàng phải bật cười trong lúc kể. Bác sĩ cũng khuyên Kỳ Duyên nên cố gắng giữ cho mi mắt thật sạch, không tiếp xúc với keo dán mi nữa, đó cũng là lý do trong layout mới đây Kỳ Duyên phải đeo kính.

Kỳ Duyên chỉ kẻ mắt, không gắn mi giả cho mắt được "thở" theo lời dặn của bác sĩ.

Kỳ Duyên chia sẻ mặc dù ê-kíp makeup của chương trình đều sử dụng keo dán mi chất lượng cao nhưng do cơ địa nhạy cảm, dễ dị ứng nên mi mắt của cô đã gặp vấn đề sau nhiều ngày liên tục chịu cường độ làm việc cao. Cô nàng đã dự định sẽ up story đôi mắt sưng cho khán giả cùng cập nhật, nhưng sau đó bản thân đã đắn đo, không muốn mọi người hiểu lầm là than thở nên đành thôi.

Kỳ Duyên chia sẻ bình thường cô phải gắn loại mi dài và dày như ảnh trái, nhưng hiện tại cô chỉ giám dùng loại mi bé hơn cho phần đuôi mắt (ảnh phải) (Nguồn queenvietnamm).

Khi câu chuyện được chia sẻ lên MXH, các khán giả cảm thấy thông cảm cho tình trạng của Kỳ Duyên, đồng thời bày người đẹp sử dụng loại mi nam châm trong tình huống này:

"Tội nghiệp thật thương quá", "Không có gắn mi nhưng vẫn đẹp", "Cũng may chị không up, không lại bị bảo than thở", "Hay chị thử dùng mi nam châm xem sao ạ"...

Các khán giả đồng cảm, chia sẻ với tình huống của Kỳ Duyên.