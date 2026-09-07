Kỳ Duyên có chiếc mũi luôn gây hiểu lầm

Nàng hậu lên tiếng về "chiếc mũi luôn gây ra hiểu lầm" sau 10 năm đăng quang.

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên thu hút sự chú ý khi đăng tải tấm ảnh khoe trọn góc nghiêng sắc nét trên trang cá nhân. Đi kèm hình ảnh, người đẹp Nam Định tự tay đính kèm dòng chú thích khẳng định chiếc mũi của cô luôn khiến công chúng đặt nghi vấn: "Chiếc mũi thật của Bột (Kỳ Duyên) mà luôn gây ra hiểu lầm là mũi làm". Khẳng định ngắn gọn này một lần nữa là đính chính của Kỳ Duyên về những tin đồn dao kéo từng tồn tại quanh cô nhiều năm qua.

Kỳ Duyên và bức ảnh góc nghiêng, đính chính về chiếc mũi tự nhiên luôn gây ra hiểu lầm.

Nhìn lại hành trình nhan sắc của Kỳ Duyên, những nghi vấn về việc can thiệp dao kéo bắt đầu xuất hiện kể từ sau khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Thời điểm vừa tròn 18 tuổi, diện mạo của nàng hậu mang đường nét phúc hậu, gương mặt có phần mũm mĩm nên khi chụp ảnh chính diện, sống mũi chưa thể hiện rõ độ cao thanh thoát.

Nghi vấn can thiệp thẩm mỹ dâng cao vào năm 2017, khi xuất hiện với vai trò vedette trong một show diễn thời trang lớn, bên cạnh những bước catwalk tự tin, hình ảnh hậu trường ghi lại cận cảnh gương mặt Kỳ Duyên từ góc chụp từ dưới lên đã trở thành tâm điểm bàn tán. Trong khoảnh khắc đó, chóp mũi và sống mũi của cô xuất hiện nét xiêu vẹo, thiếu thẳng hàng.

Dù một bộ phận khán giả nhận định đây chỉ là sự cố kỹ thuật từ góc chiếu ánh sáng hoặc lớp trang điểm, không ít dư luận lại đặt ra nghi vấn người đẹp đang chịu tác dụng phụ từ việc can thiệp dao kéo. Sự thay đổi dần từ gương mặt tròn trịa sang phom dáng thon dài sắc sảo trong thời gian này càng khiến dư luận gia tăng sự hoài nghi.

Hình ảnh sống mũi xiêu vẹo từng gây xôn xao dư luận về nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ của Kỳ Duyên.

Trước những xì xào kéo dài, trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2024 - trước khi lên đường chinh chiến tại Miss Universe 2024 - Kỳ Duyên đã chính thức lên tiếng làm rõ về diện mạo của mình. Để minh chứng cho lời nói, người đẹp không ngần ngại tự dùng tay đẩy trực tiếp vào phần mũi ngay trước ống kính nhằm khẳng định bộ phận này hoàn toàn tự nhiên và chưa từng qua chỉnh sửa.

Kỳ Duyên chia sẻ rằng nếu xem lại những bức ảnh thời cấp ba, dáng mũi của cô khi chụp ở góc nghiêng vốn đã rất cao. Tuy nhiên ở tuổi 18, các đường nét trên gương mặt vẫn chưa phát triển hoàn thiện kết hợp cùng lớp mỡ nọng tự nhiên khiến tổng thể sống mũi khi nhìn thẳng không thực sự nổi bật.

Nhan sắc thăng hạng của Kỳ Duyên sau 12 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Giải thích kỹ hơn về sự lột xác ngoại hình, nàng hậu cho biết sự thay đổi lớn nhất sau 10 năm đến từ quá trình trưởng thành tự nhiên kết hợp với chế độ tập luyện khắt khe. Việc tích cực tập luyện các bài tập cardio cường độ cao cùng quá trình giảm cân đã tạo nên tác động rõ rệt lên cấu trúc cơ mặt.

Khi lớp mỡ thời thiếu nữ tiêu giảm, các đường nét trên gương mặt bắt đầu gom lại sắc nét, giúp lộ rõ đường viền xương hàm thon gọn, đồng thời khiến sống mũi trông thanh thoát và cao thẳng hơn rất nhiều so với góc nhìn thẳng trước đây.

Nàng hậu khẳng định sự thay đổi đường nét gương mặt đến từ quá trình giảm cân và rèn luyện thể thao.

Bên cạnh đó, Kỳ Duyên cũng thẳng thắn phủ nhận các tin đồn gọt cằm hay bơm môi. Cô cho biết bản thân chỉ áp dụng các phương pháp làm đẹp không xâm lấn, kết hợp liệu pháp xoa bóp và bấm huyệt để gương mặt thêm thon gọn.

Người đẹp nhấn mạnh ngoài việc từng nâng cấp vòng một để hoàn thiện vóc dáng sau khi đăng quang, cô không can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ vào bất kỳ bộ phận nào khác trên gương mặt hay cơ thể. Sự kết hợp giữa việc kiểm soát cân nặng, thần thái tự tin, kỹ năng tạo dáng chuyên nghiệp cùng trải nghiệm sống theo thời gian chính là yếu tố tạo nên diện mạo ngày càng sắc sảo của cô.

Ảnh: FBNV, Internet