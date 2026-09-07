Con gái út của minh tinh 3 lần đoạt Oscar: Hành trình tự tìm chỗ đứng ở Hollywood và vẻ đẹp phi giới tính đầy cuốn hút

Con gái út Meryl Streep gây ấn tượng với hành trình riêng cùng vẻ đẹp phi giới tính đầy cuốn hút.

Mới đây, Louisa Jacobson thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm xanh của US Open. Với khán giả truyền hình, cô là gương mặt quen thuộc qua vai Marian Brook trong series The Gilded Age của HBO. Nhưng bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Louisa còn có một profile đáng chú ý khi là con gái út của minh tinh Meryl Streep và nghệ sĩ Don Gummer, lớn lên trong một gia đình đặt nghệ thuật ở vị trí đặc biệt.

Nguồn: Facebook.

Louisa Jacobson sinh ngày 12/6/1991 tại Los Angeles, là con út trong bốn người con của Meryl Streep và Don Gummer. Khi chưa đầy hai tuổi, cô cùng gia đình chuyển tới vùng Berkshires, Massachusetts, sống trong một ngôi nhà đương đại với nhiều tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ điển.

Louisa từng chia sẻ cả bố và mẹ đều tài năng, có động lực mạnh mẽ và tận tâm với công việc, vì vậy việc lớn lên trong một gia đình coi trọng nghệ thuật đã truyền cảm hứng cho cô. Tuổi thơ của Louisa cũng gắn với những trò chơi giàu trí tưởng tượng: cô cùng anh chị em và họ hàng hóa trang, dựng show, thậm chí còn bán vé và tự tạo cả "hệ thống phòng vé". Khi Louisa 9 tuổi, gia đình chuyển tới New York.

Dù tham gia kịch ở trường, các trại hè sân khấu và hát a cappella từ thời đi học, Louisa không ngay lập tức quyết định trở thành diễn viên. Cô từng nói mình luôn biết bản thân muốn diễn xuất, nhưng không phải lúc nào cũng chắc chắn muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

Louisa theo học tâm lý học, với chuyên ngành phụ lịch sử nghệ thuật tại Vassar College, cũng là trường cũ của Meryl Streep. Sau khi tốt nghiệp năm 2013, cô thử sức với nhiều công việc khác nhau. Louisa từng làm nhân viên bán hàng tại Clare V., thử làm người mẫu, sau đó trở thành account manager tại một agency quảng cáo mà cô từng thực tập.

Công việc mang lại cho Louisa cảm giác độc lập nhưng không thực sự khiến cô thỏa mãn. Bước ngoặt xuất hiện khi cô tham gia casting The Tempest tại Public Theater. Dù không nhận được vai, trải nghiệm audition khiến Louisa nhận ra niềm vui mà diễn xuất mang lại và quyết định nghiêm túc theo đuổi con đường này.

Thay vì dựa vào xuất thân để lập tức tiến vào Hollywood, Louisa chọn tiếp tục học nghề. Cô từng có thời gian ngắn học diễn xuất tại British American Drama Academy ở Oxford, sau đó lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành diễn xuất tại Yale School of Drama.

Trong thời gian học, Louisa có màn ra mắt sân khấu chuyên nghiệp với vai Mary Dalton trong vở Native Son tại Yale Repertory Theatre. Sau khi tốt nghiệp năm 2019, cô tiếp tục đảm nhận vai Juliet trong Romeo and Juliet của Old Globe Theater tại San Diego. Sân khấu cũng tiếp tục là một phần trong sự nghiệp của cô sau này, từ Lunch Bunch đến công việc trợ lý đạo diễn cho vở off-Broadway Invasive Species năm 2024.

Một chi tiết thú vị là Louisa Jacobson thực chất không phải tên pháp lý của cô nàng. Tên thật của nữ diễn viên là Louisa Gummer, nhưng khi bắt đầu hoạt động sân khấu, cái tên này đã được một nghệ sĩ khác sử dụng theo quy định của Screen Actors Guild. Vì vậy, cô lấy tên đệm Jacobson làm họ trong nghệ danh.

Bước ngoặt lớn nhất đến khi Louisa casting cho The Gilded Age vào năm 2019. Series lịch sử của biên kịch Julian Fellowes khai thác những mối quan hệ giữa giới "old money" và "new money" tại New York những năm 1880. Vốn là fan của Downton Abbey, Louisa đặc biệt hào hứng với cơ hội này.

Sau ba vòng callback, cô nhận được vai Marian Brook, một cô gái rơi vào cảnh túng thiếu và chuyển tới sống cùng hai người cô góa chồng. Quá trình sản xuất sau đó bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19 trước khi trở lại ghi hình.

Khi The Gilded Age lên sóng HBO năm 2022, Marian Brook trở thành vai diễn đưa tên tuổi Louisa tới đông đảo khán giả. Đây đồng thời cũng là công việc truyền hình đầu tiên của cô. Louisa từng nhận thấy sự tương đồng thú vị giữa mình và nhân vật: Marian bước vào New York với nhiều bỡ ngỡ, trong khi bản thân cô khi đó cũng còn rất mới với truyền hình.

Sau The Gilded Age, danh sách dự án của Louisa tiếp tục mở rộng. Cô góp mặt trong phim The Materialists năm 2025 và vẫn duy trì mối liên hệ với sân khấu. Với Louisa, những năm tháng học kịch vẫn là nền tảng giúp cô xây dựng sự tôn trọng dành cho diễn xuất và lý do để tiếp tục theo đuổi nghề.

Bên cạnh sự nghiệp, Louisa từng trở thành tâm điểm truyền thông vào tháng 6/2024 khi công khai mối quan hệ với nhà sản xuất Anna Blundell trên Instagram. Đáng chú ý, thời điểm này trùng với sinh nhật tuổi 75 của mẹ cô, Meryl Streep.

Trong bài đăng, Louisa chia sẻ hình ảnh bên Anna cùng thông điệp về việc bước vào một "kỷ nguyên vui vẻ mới". Bài viết khi đó còn có nội dung liên quan đến bài báo We're Entering a Joyful New Era of Lesbian Fashion của The New York Times. Màn công khai nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người theo dõi.

Tháng 2/2025, Louisa được Human Rights Campaign trao HRC Visibility Award, ghi nhận những đóng góp của cô trong việc mở rộng sự hiện diện của cộng đồng LGBTQ+ cả trên và ngoài màn ảnh.

Bên cạnh diễn xuất, Louisa cũng có những lần xuất hiện đáng chú ý tại các sự kiện thời trang lớn. Tại Met Gala 2026 với chủ đề Costume Art, nữ diễn viên tham dự trong một thiết kế của Dilara Findikoglu, đánh dấu thêm một khoảnh khắc thời trang nổi bật của cô trên thảm đỏ.

Xét về phong cách, Louisa theo đuổi hình ảnh phóng khoáng, cá tính và có phần gender-fluid, linh hoạt giữa những bộ cánh gợi cảm, táo bạo trên thảm đỏ với blazer, sơ mi, quần suông hay những item basic thoải mái trong đời thường.

Có một người mẹ sở hữu 21 đề cử và 3 tượng vàng Oscar đồng nghĩa Louisa bước vào nghề với một mối liên hệ Hollywood khó có thể bỏ qua. Bản thân cô cũng thừa nhận môi trường mình lớn lên mang lại nhiều đặc quyền, nhưng đồng thời đi kèm không ít lo âu.

Thay vì bước thẳng vào màn ảnh, hành trình của Louisa lại đi qua tâm lý học, lịch sử nghệ thuật, bán hàng, quảng cáo rồi nhiều năm học và biểu diễn sân khấu trước khi có vai truyền hình đầu tiên ở tuổi 30. Từ Marian Brook của The Gilded Age đến những dự án điện ảnh và sân khấu sau đó, con gái út Meryl Streep đang từng bước xây dựng một sự nghiệp của riêng mình, dù cái tên của người mẹ nổi tiếng chắc chắn vẫn luôn là một phần không thể tách rời khi công chúng nhắc đến cô.

Nguồn ảnh: Instagram @louisa_jacobson, Town&Country, Women.com, Vogue

