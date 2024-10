Kotex kết hợp cùng Liên Quân Mobile khởi động Đại Chiến Maxcool, giải đấu có 1-0-2 hướng tới phái đẹp

Nhằm tôn vinh phái đẹp nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Kotex đã tung ra phiên bản giới hạn đầy chất "cool" cho dòng sản phẩm MaxCool và đồng thời trở thành nhà tài trợ độc quyền cho giải đấu Đại Chiến MaxCool. Đây cũng là lần đầu tiên, Kotex phối hợp cùng tựa game Liên Quân Mobile tổ chức một sân chơi eSports đỉnh cao dành tặng riêng phái đẹp.

Đại Chiến MaxCool hứa hẹn là một giải đấu bùng nổ với sự góp mặt của 12 nữ Content Creator nổi tiếng của cộng đồng Liên Quân Mobile như Shizuka, MaiLK, MiuYangHồ, Tâm Tâm, Ly Mặt Trời, Trân Bé Đum... Không chỉ xinh đẹp, cá tính, các nữ tướng còn sở hữu kỹ năng leo rank "thần sầu" và lượng fan hùng hậu, chắc chắn sẽ mang đến những trận đấu kịch tính và đầy bất ngờ. Đặc biệt, giải đấu còn có sự tham gia cổ vũ của bốn cái tên đình đám CiiN, Lê Bống, Linh Barbie, và Gấm Kami, khiến cho cuộc chiến thêm phần sôi động, đỉnh nóc, kịch trần.

Diễn ra từ ngày 28/09/2024 đến 20/10/2024, Đại Chiến MaxCool quy tụ 12 đội tuyển được chia thành 4 bảng đấu. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra đội mạnh nhất mỗi bảng, sau đó 4 đội mạnh nhất lần lượt bước vào vòng bán kết và chung kết đầy gay cấn. Mỗi trận đấu sẽ là một màn so tài nảy lửa, với những chiến thuật "lật kèo" và những pha xử lý "chiến đét" khiến người xem không thể rời mắt.

Đại Chiến Maxcool đã chính thức khởi tranh với những màn đối đầu nghẹt thở ngay từ vòng đầu tiên vào ngày 28/09. Hai cặp đấu Băng Cừu Non - Nghệ Six và Sky - Siêu Thấm đã mang đến cho khán giả những giây phút kịch tính, hấp dẫn. Kết quả chung cuộc, Băng Cừu Non (leader Ngọc Trâm) và Sky (leader Shizuka) đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0.

Bước vào lượt trận tiếp theo vào ngày 6/10, cuộc đối đầu giữa Be Incredible vs Team Gia trưởng, Phong cách vs Team Nghệ Six tiếp tục khiến người xem đứng ngồi không yên. Kết quả Be Incredible (leader Ly Mặt Trời) và Phong Cách (leader Chơi Gêm Căng Thẳng) đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi đều đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0. Vòng bảng Đại Chiến Maxcool sẽ chính thức khép lại sau 2 ngày thi đấu 12 và 13/10. Liệu cô nàng nào sẽ là người "carry" cả team và mang về chiến thắng cho đội mình, hãy cùng theo dõi, cổ vũ cho các cô gái xinh đẹp và tài năng nhé!

Với thông điệp "Mát lạnh êm - Đấu game cực chiến", Kotex không chỉ mang đến những sản phẩm chăm sóc sức khỏe hữu ích cho phái nữ, mà còn lan tỏa tinh thần mạnh mẽ, cổ vũ, khuyến khích các cô gái dám bứt phá giới hạn của bản thân, trở thành những chiến binh thực thụ, thể hiện bản lĩnh cả ở những lĩnh vực vốn được coi là "lãnh địa" của nam giới.

Đại Chiến MaxCool không chỉ mang đến cho các cô gái cơ hội thi đấu đỉnh cao mà còn khuyến khích họ theo đuổi đam mê, không ngừng nâng cao kỹ năng và phá bỏ mọi rào cản giới tính trong cộng đồng eSports.

Giải đấu Đại Chiến MaxCool sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến, giúp bạn dễ dàng theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển mà mình yêu thích. Cùng đón chờ và sẵn sàng bùng nổ với những màn combat đầy bất ngờ, những chiến thuật độc đáo và những pha highlight "nghẹt thở" từ những nữ chiến binh mạnh mẽ nhất của Đại Chiến MaxCool.

Deal hời dành riêng game thủ: với mỗi gói Kotex MaxCool gói lớn phiên bản giới hạn sẽ được "buff" thêm 1 miếng cùng dòng

Phiên bản Kotex Maxcool giới hạn đã có mặt ở các cửa hàng tạp hoá, siêu thị và các kênh online. Săn ngay phiên bản nữ tướng bạn yêu thích và đừng quên quét ngay QR Code trên bao bì để cập nhật các thông tin nóng hổi của giải đấu, cũng như tham gia mini-game để nhận ngay những phần quà hấp dẫn từ Kotex.

Đặc biệt, đừng bỏ lỡ trận chung kết đầy kịch tính của Đại chiến Maxcool diễn ra vào ngày 20/10, hứa hẹn sẽ mang đến vô vàn chiêu thức hấp dẫn, bùng nổ cảm xúc cho khán giả. Giải đấu 20/10 cũng là cơ hội để Kotex tôn vinh phụ nữ Việt Nam, tiếp thêm sức mạnh cho các bạn nữ tự tin chinh phục đam mê của mình. Hãy tham gia và trải nghiệm cùng Kotex!

https://youtu.be/8cpJ92MIrlc?si=M6FRubm09tJWHlgY

https://vt.tiktok.com/ZS2Ec9XoC/