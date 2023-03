Kitaro - Huyền thoại âm nhạc từng đạt Grammy: Sự xuất hiện đầy "diệu kỳ" tại Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn!

Kitaro xuất hiện đầy "diệu kỳ" tại concert của Hà Anh Tuấn, mang đến những màn trình diễn đỉnh cao

Tối ngày 24 và 25 vừa qua, đêm concert Chân Trời Rực Rỡ - The Glorious Horizon của Hà Anh Tuấn đã chính thức diễn ra tại Sân lễ hội Khu Di tích Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình). Đêm nhạc không chỉ mang đến nhiều màn trình diễn đẳng cấp mà sự xuất hiện của huyền thoại âm nhạc Kitaro càng khiến không khí thêm phần vỡ òa, xúc động. Được biết, Kitaro đã nhận lời để cùng giọng ca Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em thực hiện phần âm nhạc cho album Chân Trời Rực Rỡ - The Glorious Horizon, toàn bộ đều là các ca khúc mới.

Chính tại Chân Trời Rực Rỡ - The Glorious Horizon, lần đầu tiên trên 1 sân khấu ở Việt Nam, những ca khúc Một Mình Một Sớm Ban Mai, Xuân Thì hay Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em qua giọng hát của Hà Anh Tuấn cùng với bản hoà âm phối khí được người nghệ sĩ vĩ đại Kitaro sáng tạo đã vang lên. Đây là một điều vinh dự không chỉ với riêng Hà Anh Tuấn mà còn của làng nhạc Việt khi một nghệ sĩ lão làng thuộc hàng "tượng đài" đồng ý làm mới một ca khúc bằng tiếng Việt - một điều mà Kitaro rất ít khi làm xuyên suốt sự nghiệp của ông. Một điều thú vị diễn ra khi ở đêm đầu tiên, Hà Anh Tuấn đã hát Xuân Thì bằng tiếng Nhật, Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em bằng tiếng Anh nhưng hiệu ứng không tốt, nam ca sĩ cũng khá căng thẳng khi hát bằng 2 thứ tiếng nước ngoài khác nhau. Thế nên đến đêm thứ 2, anh và ekip đã đổi về lại hát hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Kitaro cùng Hà Anh Tuấn trong đêm đầu tiên

Chưa dừng lại ở đó, Hà Anh Tuấn cũng "làm mới" âm nhạc Kitaro bằng cách phối lời Việt vào 2 bản hòa tấu nổi danh thế giới: Koi và Silk Road. Với lời tiếng Việt đặt bởi Việt Anh, Koi đã trở thành Ánh Trăng Tan còn Silk Road trở thành Đường Tơ Lụa, Đường Cố Hương. 2 bản nhạc tiếng Việt cũng được ông Kitaro khen ngợi nồng nhiệt ngay trên sân khấu.

Người nghệ sĩ huyền thoại trong dòng nhạc New Age trực tiếp đánh trống để đệm cho bản phối, vang vọng khắp núi rừng Cố đô Hoa Lư, tạo nên một cảm xúc tuyệt đẹp mà chỉ những khán giả trực tiếp tham dự đêm nhạc mới cảm nhận được đầy đủ. Kitaro liên tiếp khiến công chúng "nổi da gà" khi ở tuổi 70 vẫn tràn đầy năng lượng trên sân khấu, đặc biệt với tiết mục solo Matsuri và Aqua. Đáng chú ý nhất ở màn trình diễn Matsuri, Kitaro trực tiếp chơi trống cổ truyền của Nhật Bản đầy xuất thần, giai điệu bi tráng vang lên tại không gian non nước hùng vĩ của Cố đô Hoa Lư quả là một trải nghiệm "để đời" với khán giả có mặt ở 2 đêm diễn.

Tại concert này, Hà Anh Tuấn đã có những chia sẻ về Kitaro và tài năng của ông với nhiều từ ngữ hoa mỹ: “Hà Anh Tuấn cũng không biết từ bao giờ mình đã nuôi dưỡng một giấc mơ được làm việc với ông và được đứng cùng sân khấu với một người nghệ sĩ lớn”. “Tuấn mang bác Kitaro về Việt Nam là để chúng ta cùng hoan ca, để cho tất cả người yêu âm nhạc Việt Nam cùng nhau chia sẻ những cảm xúc tuyệt vời của quá khứ, của hôm nay và đón chờ những điều tuyệt vời trong tương lai”, Hà Anh Tuấn tâm sự thêm.

Ông mang đến những giây phút xuất thần cho đêm nhạc

Trước khi đêm concert Chân Trời Rực Rỡ - The Glorious Horizon diễn ra không lâu, Hà Anh Tuấn đã tiết lộ với truyền thông rằng ông Kitaro cũng muốn nhận được lời mời hợp tác từ Việt Nam nhưng chưa có cơ hội vì không thấy ai mời. Có thể nói, với khán giả Việt Nam ở nhiều thế hệ dẫu có thể không biết đến Kitaro nhưng những giai điệu "huyền thoại" của ông chắc chắn đều đã từng nghe qua như Matsuri, Koi, Silk Road, Heaven & Earth,...

Có lẽ, việc Hà Anh Tuấn mời được một huyền thoại âm nhạc kiệt xuất của dòng nhạc New Age thế giới là Kitaro đến với đêm concert của mình chính là 1 điều “kỳ diệu”. Chia sẻ về Chân Trời Rực Rỡ - The Glorious Horizon, ekip Hà Anh Tuấn cho rằng: "Đây là cuộc chơi âm nhạc giao thoa rất khó để lặp lại lần 2". Tuy là 1 huyền thoại âm nhạc nhưng không phải toàn bộ khán giả đều biết tường tận về Kitaro thế nên sau concert Chân Trời Rực Rỡ - The Glorious Horizon có lẽ nhiều người sẽ muốn tìm hiểu hơn về danh tính của ông.

Kitaro - Xứng danh huyền thoại âm nhạc với loạt giải thưởng cao quý, có cả "kèn vàng" Grammy danh giá và sở hữu những sáng tác "vượt thời gian"

Kitaro tên thật là Masanori Takahashi, sinh năm 1953. Ông là một nhà soạn nhạc và biểu diễn âm nhạc huyền thoại trên thế giới. Sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, ông thành danh và hoạt động lâu năm tại Mỹ. Âm nhạc của Kitaro ca ngợi tình yêu, thiên nhiên, hòa bình và tâm linh Á Đông. Suốt nhiều thập kỷ qua, nhạc của ông là sợi dây nối chặt hàng triệu trái tim yêu nhạc.

Kitaro thời trẻ

Một phong cách nhất quán từ những album đầu tiên của Kitaro tới những album gần đây nhất khiến những sáng tác của ông như những bức tranh bằng âm thanh, tràn đầy suy tư về thế giới, thiên nhiên, tâm linh dù nhạc cụ sử dụng để tấu lên những nhạc khúc này đa phần là sản phẩm điện tử. Các nhạc cụ hiện đại với các nhạc cụ truyền thống, chất liệu văn hóa của các quốc gia, chủ yếu là cảm hứng Nhật Bản nói riêng và Á Đông nói chung chính là những gì Kitaro mang đến trong những sản phẩm âm nhạc của mình.

Các nhạc phẩm trong album Mandala (1994), A Enchanted Evening (1995), Gaia Onbashira (1998) của Kitaro từng được đề cử 6 giải Grammy tuy nhiên chỉ đến album Thinking of You (1999) Kitaro mới có cơ hội nắm giữ chiếc cúp vàng Grammy, với giải Album hay nhất cho thể loại nhạc New Age. Ông cũng được nhận kỷ lục 16 đề cử cho cùng 1 hạng mục này suốt sự nghiệp của mình và xuất sắc nhận 1 giải Quả Cầu Vàng với nhạc phim Heaven & Earth (1993).

Bìa đĩa Thinking of You của Kitaro

Các sáng tác của Kitaro như Matsuri, Aqua, Silk Road và Koi đã được trình diễn tại concert Chân Trời Rực Rỡ - The Glorious Horizon đều là những ca khúc rất được yêu thích từ trước nhưng không phải ai cũng biết là của ông. Có thể nói, chính tại concert của Hà Anh Tuấn mà các tác phẩm của chính Kitaro đã được quảng bá rộng rãi đến khán giả Việt Nam.

Các album nổi tiếng khác của Kitaro bao gồm: The Light of the Spirit, Mandala, Peace on Earth, Sacred Journey of Ku-Kai (nhiều phần), Queen of Millennia, Manhunter, The Soong Sisters, Impression of the West Lake… Gần đây nhất, album biểu diễn Symphony Live In Istanbul của Kitaro được đề cử tại giải Grammy năm 2015. Kitaro tự sản xuất hầu hết các album của mình, kiêm luôn việc trình bày đĩa, chụp ảnh. Thậm chí ông còn can thiệp vào việc thiết kế ánh sáng sân khấu để hiệu ứng trình bày đạt đến mức cao nhất.