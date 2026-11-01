Kinh hoàng cảnh nổ lớn tại nhà máy hóa chất: Cột lửa khổng lồ bùng lên trong tích tắc, người dân hoảng loạn tháo chạy

Những người đứng xem sững sờ vội vã chạy thoát thân khi ngọn lửa tiếp tục lan rộng từng giây.

Vụ nổ kinh hoàng vừa xảy ra tại nhà máy Pyrozzar ở thành phố Salto, bang São Paulo, Brazil vào sáng thứ Sáu (13/11).

Trong đoạn phim gây bàng hoàng, có thể thấy một số người đang đi bộ rời khỏi đám cháy. Chỉ vài khoảnh khắc sau, ngọn lửa bùng phát thành một quả cầu lửa, tạo ra những cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên bầu trời với tốc độ chóng mặt. Những người đứng xem sững sờ vội vã chạy thoát thân khi ngọn lửa tiếp tục lan rộng từng giây.

Các đoạn clip gây choáng váng khác cũng ghi lại cảnh ngọn lửa hung dữ bốc cao từ hiện trường thảm họa.

Hình ảnh hiện trường

Trong số 12 nạn nhân bị thương có một trong những chủ sở hữu của công ty, các sĩ quan cảnh sát quân sự, lính cứu hỏa và người dân thường. Các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường gần đường cao tốc Prefeito Hélio Steffen và đưa những người bị thương đến bệnh viện. Ít nhất 60 lính cứu hỏa cùng 22 xe chuyên dụng đã được điều động.

Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa và đảm bảo an toàn cho khu vực lân cận. Một chiếc trực thăng cũng đã được huy động để hỗ trợ giám sát tình hình. Người dân sống gần đó đã được sơ tán khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Anh Reginaldo Rodrigues, một người chứng kiến đã quay lại cảnh vụ nổ, kể lại trải nghiệm kinh hoàng khi chạy trốn khỏi đám cháy: “Chúng tôi cố gắng chạy nhưng có cảm giác như không thể tới được nơi mình muốn. Ngọn lửa ở rất gần. Đó là một cảm giác tuyệt vọng. Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế trước đây, đây là lần đầu tiên với tư cách là một người quay phim tôi gặp phải tình huống này… thật sự rất buồn.”

Nhà máy này thuộc sở hữu của công ty Pyrozzar Indústria Química e Comércio, chuyên sản xuất sơn công nghiệp, vecni và dung môi. Cơ sở này cũng xử lý các chất thải hóa học tái sử dụng như bùn sơn và các sản phẩm bị nhiễm bẩn.

Phía công ty cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về thảm họa này. Họ tuyên bố: “Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi và các cơ quan chức năng có liên quan đang làm việc tại hiện trường. Tất cả các quy trình khẩn cấp đã được kích hoạt ngay lập tức. Sở Cứu hỏa đang có mặt tại chỗ và khu vực này đã được phong tỏa. Chúng tôi đang cung cấp sự hỗ trợ toàn diện cho các nhân viên bị ảnh hưởng trực tiếp và gia đình của họ.”

Nguồn: The Sun