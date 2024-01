Kim Yoo Jung gây sốt MXH vì cảnh khóc quá đỉnh, bi thương tột độ còn gợi nhắc bom tấn đình đám

My Demon (Chàng Quỷ Của Tôi) đã đi đến tập 15 và chỉ còn 1 tập phim nữa là kết thúc. Hiện tại, ngay trong đêm tập 15 lên sóng, từ khóa My Demon gây sốt khắp các nền tảng MXH, lý do là bởi cảnh tượng đau lòng báo hiệu cái kết bi thương của cặp chính Do Hee (Kim Yoo Jung) - Gu Won (Song Kang).

Trong tập phát sóng gần nhất, bí mật về cái chết của cha mẹ Do Do Hee đã được tiết lộ. Do Hee đã bị sốc khi biết rằng cha cô là người ký bản khế ước với quỷ, quá nhiều sự thật được tiết lộ khiến Do Hee và Gu Won không thể ở cạnh nhau.

Chính trong khoảng thời gian Gu Won không ở cạnh bảo vệ, Do Hee đã gặp nguy hiểm. Noh Seok Min, kẻ đang chạy trốn khỏi sự truy nã của cảnh sát đã xuất hiện trở lại và truy lùng, tìm cách giết hại Do Hee. Trong khoảnh khắc Do Hee đứng trước cửa tử, Gu Won đã xuất hiện kịp thời, anh đỡ cho Do Hee một viên đạn từ Noh Seok Min. Ngay lập tức, Gu Won dần tan biến.

Hiện tại, những hình ảnh đau lòng khi Do Hee bất lực nhìn Gu Won tan biến trước mặt mình đang được khán giả chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Cư dân mạng không khỏi xót xa khi xem cảnh tượng bi thương này, nhất là khi diễn xuất của Kim Yoo Jung thực sự quá ấn tượng, đầy cảm xúc.

Đặc biệt, hiện cảnh phim này còn được khán giả tích cực truyền tay nhau bởi lý do nó rất giống với phân cảnh kinh điển trong bom tấn đình đám Goblin (Yêu tinh) . Ở Goblin , Kim Shin (Gong Yoo) cũng bị tan biến ngay trước mặt người mình yêu với hiệu ứng y hệt Gu Won ở My Demon . Nhiều khán giả tò mò rằng My Demon có lấy cảm hứng từ Goblin hay không và liệu có còn cơ hội tương phùng nào cho Gu Won - Do Hee ở tập cuối.

Nguồn ảnh: SBS