Kim Yoo Jung có tạo hình gây sốc nhất sự nghiệp, netizen hoang mang tột độ "ai nghĩ ra kịch bản này vậy?"

Chicken Nuggets là một trong số những bộ phim Hàn Quốc do Netflix sản xuất sẽ ra mắt trong tháng 3 sắp tới. Phim đánh dấu sự trở lại của Kim Yoo Jung sau thành công vang dội về mặt danh tiếng của bộ phim My Demon. Nếu trước đó mỹ nhân họ Kim được cho là trưởng thành thấy rõ nhờ My Demon thì Chicken Nuggets lại khiến khán giả hoang mang cực độ khi Kim Yoo Jung xuất hiện với một hình ảnh không thể khó hiểu hơn: gà viên.

Kim Yoo Jung trên poster Chicken Nuggets

Đúng như tên phim, ở bộ phim này, Kim Yoo Jung thực sự vào vai một miếng gà viên. Cụ thể trong phim, cô vào vai Choi Min Ah, con gái của chủ doanh nghiệp gà rán lớn do Ryu Seung Ryong đảm nhận. Trong một lần tình cờ bước vào cỗ máy kỳ lạ của gia đình, cô đã biến thành một viên gà. Cha cô, ông Choi Sun Man và người bạn đồng hành Go Baek Jung (Ahn Jae Hong) phải nỗ lực tìm cách để biến Min Ah trở lại thành người. Theo như trailer, cặp bài trùng này gặp phải không ít tình huống dở khóc dở cười khi lỡ để Min Ah... lẫn vào những viên gà bình thường khác.

Đây là Min Ah...

Và đây cũng là Min Ah

Còn đây là hai người đàn ông đang nỗ lực tìm Min Ah trong đống gà viên

Sau khi xem trailer phim, khán giả hoang mang cực độ, đồng loạt đặt ra câu hỏi rằng ai có thể nghĩ ra kiểu kịch bản kỳ lạ này. Nhìn tạo hình của Kim Yoo Jung trong phim, khi là một viên gà bình thường, lúc lại là người có đầu hình gà viên, khán giả lại càng hoang mang. Ekip làm phim thậm chí còn tự tin giới thiệu đây sẽ là "bộ phim hài với những khái niệm mới chưa từng tồn tại trên thế giới".

Được biên, biên kịch và đạo diễn của phim là Lee Byung Hun, người nổi tiếng với những tác phẩm độc đáo, đã từng cho ra mắt bộ phim kinh điển của điện ảnh Hàn Quốc Nghề Siêu Khó - tác phẩm đứng top 2 về doanh thu trong lịch sử phòng vé xứ kim chi. Thế nên dù Chicken Nuggets thoạt nhìn qua có vẻ khá "dị" nhưng khán giả vẫn đặt kỳ vọng cao vào tác phẩm này.

Tạo hình khiến khán giả "ớn lạnh" của Kim Yoo Jung

Nguồn ảnh: Netflix