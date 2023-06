Kim Tae Ri tái xuất, mang tới hình ảnh khác lạ so với Na Hee Do của Tuổi 25, Tuổi 21

Tháng 6 này, các khán giả yêu phim Hàn Quốc sẽ được thưởng thức một "bữa đại tiệc" thực sự với rất nhiều tác phẩm hay lên sóng. Bên cạnh Lies Hidden In My Garden của Kim Tae Hee, See You In My 19th Life của Shin Hye Sun hay King The Land của Yoona, Revenant do Kim Tae Ri đóng chính cũng là một cái tên rất đáng chú ý.

Được biết, Revenant thuộc thể loại giật gân - bí ẩn - siêu nhiên. Trong phim, Kim Tae Ri vào vai Ku San Young, một cô gái luôn phải sống trong cảnh khó khăn, bận rộn. Ban ngày, San Young phải vật lộn với công việc bán thời gian và ban đêm, cô cố gắng học để trở thành một công chức cấp thấp.

Kim Tae Ri đảm nhận vai nữ chính Ku San Young trong Revenant

Mọi chuyện đáng lý sẽ cứ thế diễn ra nếu San Young không nhận được một số bài viết mà người cha quá cố để lại. Cũng từ đây, những cái chết bí ẩn liên tiếp xảy ra xung quanh San Young. Đáng sợ hơn, chính cô cũng cảm thấy bản thân mình đang dần thay đổi một cách khó hiểu.

Còn nhớ hồi năm ngoái, cái tên Kim Tae Ri đã tạo nên một cơn sốt không nhỏ với bộ phim truyền hình đình đám Tuổi 25, Tuổi 21. Cô vào vai Na Hee Do, một người con gái mạnh mẽ, kiên cường, lạc quan, có ước mơ và yêu bằng cả trái tim.

So với Na Hee Do trong Tuổi 25, Tuổi 21 thì Ku San Young của Revenant là một kiểu nhân vật khác hẳn

Với màn trở lại trong Revenant, Kim Tae Ri lại mang tới một hình ảnh khác biệt. Đây có lẽ sẽ là một vai diễn với gam màu u tối khi nhân vật hứa hẹn sẽ thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng, thậm chí sợ hãi vì bị cuốn vào loạt sự kiện liên quan tới những tạo vật không thuộc về thế giới này.

Teaser phim Revenant do Kim Tae Ri đóng chính

Bộ phim Revenant của Kim Tae Ri sẽ lên sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS, bắt đầu từ 23/6.