Phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình tăng thêm 14 tập dù bị chê bai

Theo thông tin cập nhật từ phía nhà sản xuất, bộ phim giờ vàng Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình tăng số tập phát sóng từ 26 lên 40 tập. Nền tảng số phát lại các bộ phim của nhà đài cũng hiển thị tổng 40 tập của Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình.

Sau nửa chặng đường, các tình tiết dần lan man, không đọng lại nhiều ý nghĩa. Người xem hầu như chưa thấy được cao trào của bộ phim. Riêng việc Thành (Doãn Quốc Đam) làm mất nhẫn kéo dài tới vài tập phim vẫn chưa ngã ngũ.

Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình cập nhật tổng số tập

Chuyện phim giờ vàng thay đổi số tập phát sóng so với dự kiến không phải chuyện hiếm. Đó là do nhà đài vừa sản xuất vừa chạy sóng, dẫn đến nhiều tình huống phát sinh hơn so với kịch bản dự kiến.



Ga-ra Hạnh Phúc tăng từ 24 lên 27 tập, Thương Ngày Nắng Về phần 2 cũng kéo dài 54 tập thay vì 45 tập như kế hoạch ban đầu. Mới nhất, nhà sản xuất phim Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao bất ngờ công bố phim sẽ tăng từ 24 tập lên 30 tập.

Việc kéo dài số tập khiến khán giả không vui, tuy nhiên một số khán giả hy vọng bộ đôi đạo diễn trẻ từng làm nên thành công của 11 Tháng 5 Ngày phát triển thêm nhiều tình huống hấp dẫn và hợp lý hơn.

Trong tập 26 vừa phát sóng tối 2/6, Hà (Lan Phương) - Thành (Doãn Quốc Đam) cùng vợ chồng Công (Quang Sự) - Phương (NSƯT Kiều Anh) phải họp gấp vì nghĩ bố mẹ sắp bán nhà.

Sau chuyện Danh (Thanh Sơn) - Trâm Anh (Khả Ngân) không dọn về sống cùng, bà Ngọc (Phương Hạnh) rất giận các con. Bà thậm chí buông lời xúc phạm thông gia khiến Trâm Anh cảm thấy khó xử và áy náy.

Phương, Hà hóng chuyện của bố mẹ chồng

Bà Ngọc ốm nhưng không chịu để các con đưa đi khám, cũng chẳng liên lạc gì với Trâm Anh. Trâm Anh lo lắng cho mẹ nên muốn ở lại một đêm để chăm sóc mẹ. Danh đồng ý ngay. Cũng vì chuyện này mà mẹ Trâm Anh nguôi giận.



Những tình tiết của phim được chờ đợi hấp dẫn, kịch tính hơn

Bà Ngọc ngập ngừng nói lời xin lỗi con rể vì biết mình hơi quá lời trong lúc nóng giận. Mẹ vợ mong Danh không để bụng. Danh nói mẹ vợ không sai nhưng đúng là anh cũng thấy buồn vì những lời bà Ngọc từng nói. Mối quan hệ giữa vợ chồng Danh và bà Ngọc bớt căng thẳng.