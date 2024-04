Kim Soo Hyun lần đầu làm điều đặc biệt sau 10 năm, sướng nhất là fan phim Nữ Hoàng Nước Mắt

Thời điểm hiện tại, Nữ Hoàng Nước Mắt vẫn đang tiếp tục khuynh đảo màn ảnh Hàn. Bên cạnh diễn biến phim, những thông tin liên quan cũng được khán giả quan tâm. Và mới đây, các fan của tác phẩm này đã nhận một thông tin cực vui khi Naver báo cáo rằng Kim Soo Hyun sẽ thể hiện OST của Nữ Hoàng Nước Mắt.

Cho những ai chưa biết, đây là lần đầu tiên sau 10 năm Kim Soo Hyun làm điều đặc biệt này. Lần gần nhất anh hát OST phim chính là các ca khúc Promise và In Front of Your House của siêu phẩm lãng mạn Vì Sao Đưa Anh Tới.

Kim Soo Hyun sẽ hát nhạc phim Nữ Hoàng Nước Mắt. Các fan vô cùng phấn khích trước thông tin này, nhiều người mong anh sẽ song ca với Kim Ji Won.





Fan phim Nữ Hoàng Nước Mắt phấn khích trước thông tin Kim Soo Hyun sẽ hát OST: - Đã giảm cát xê, chấm công, PR phim rất nhiệt tình, giờ còn đi hát OST. Anh hơi bị coi trọng phim này rồi đó, tôi năm nay đu anh 10 năm mới thấy đó nghen. - Quào, tui cảm thấy bao nhiêu tâm huyết ảnh dồn hết vô phim này á bây ơi. Ráng tán đổ chị nữa là daebak!!! - Sau Dreaming của Bay Cao Ước Mơ và In Front of Your House của Vì Sao Đưa Anh Tới thì không cần bàn cãi, đảm bảo chọn nhạc sẽ rất đỉnh đây. - Aaaa, ông cố ơi "finally". Mấy nay tui mê ổng, tui đi xem ổng hát mà ổng hát ít xỉu huhu. It's time. - Biết ngay mà, hy vọng có Kim Ji Won song ca hoặc thêm một bài riêng bả hát nữa.





Thưởng thức giọng hát của Kim Soo Hyun:

Kim Soo Hyun thể hiện ca khúc In Front of Your House

Kim Soo Hyun hát live ca khúc Dreaming

Bộ phim Nữ Hoàng Nước Mắt do Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đóng chính hiện đang phát sóng vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên tvN.