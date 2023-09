Kim So Hyun lo lắng khi đi thử vai dù đã có “tuổi nghề” 17 năm

Đến với màn ảnh từ khi còn nhỏ có vẻ giống như định hình cuộc đời của một người mãi mãi, trừ khi điều đó không hoàn toàn đúng - có những diễn viên nhí lớn lên và chọn đi theo một con đường khác, nhưng cũng có những người chọn ở lại với phim ảnh khi đã trưởng thành.

Lúc mới 7 tuổi, Kim So Hyun đã đóng vai phụ trong một số bộ phim. Mặc dù ban đầu sở thích diễn xuất của cô bắt nguồn từ sự tò mò, nhưng đến năm 16 tuổi, nó đã biến thành điều gì đó mà cô thật sự muốn dấn thân.

Trong một cuộc phỏng vấn với Elle, Kim So Hyun chia sẻ: “Trong quá trình quay phim Who Are You: School 2015, tôi nhận ra mình sẽ tiếp tục diễn xuất. Trước đó, thực lòng tôi đã có rất nhiều nghi ngờ về việc liệu mình có phải là người phù hợp cho sự nghiệp diễn xuất hay không và có nên tiếp tục đi trên con đường này. Who Are You: School 2015 đã giúp tôi xóa tan những nghi ngờ đó”.

Who Are You: School 2015 là bộ phim đã giúp Kim So Hyun khẳng định tên tuổi của mình, thoát khỏi hình ảnh diễn viên nhí

Vẫn lo lắng khi đi thử vai dù đã có “tuổi nghề” 17 năm



Với kinh nghiệm của So Hyun, hẳn ai cũng nghĩ rằng đối với cô nàng, diễn xuất đã trở thành bản năng. Nhưng các buổi thử vai vẫn khiến nữ diễn viên trẻ cực kỳ lo lắng.

Kim So Hyun thừa nhận: “Lo lắng là điều không hề thay đổi. Cơ thể tôi dường như vẫn nhớ những cảm xúc và sự lo lắng mà mình từng cảm thấy trong những buổi thử vai trước đây. Vì vậy, ngay cả khi tôi đi thử vai hay tham gia buổi đọc kịch bản, tôi vẫn đổ mồ hôi và bồn chồn không yên”.

Từ một diễn viên nhí đến một nữ diễn viên trưởng thành luôn nghiêm túc với sự nghiệp

Nữ diễn viên chia sẻ về cách chọn lựa những kịch bản và dự án mình muốn tham gia: “Đầu tiên, tôi có xu hướng nhìn bao quát vào mạch phim tổng thể và thông điệp mà bộ phim mang đến. Tôi luôn mong người xem có thể nhận được những thông điệp tử tế và ấm áp, nên đó là điều tôi cân nhắc”.

Sau đó, để đi vào cuộc sống của nhân vật, So Hyun sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi. “Tôi đặt câu hỏi cho đạo diễn và biên kịch. Và sau khi tôi có ý tưởng sơ bộ, tôi bắt đầu đặt câu hỏi cho nhân vật”, cô chia sẻ, “Tôi hỏi những câu hỏi như “Tại sao bạn lại nói điều này?” và “Lý do bạn hành động như vậy?” như thể tôi đang phỏng vấn cô ấy, và điều đó giúp tôi điều chỉnh khung nhân vật của mình”.

Nếu quá trình tạo dựng nhân vật của So Hyun bắt đầu bằng cái đầu, sự phân tích và lý trí thì cô nàng sẽ dùng trái tim để cảm nhận được cảm xúc và đời sống nội tâm của nhân vật. Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ diễn viên 24 tuổi còn nghe nhạc. Với mỗi bộ phim, đều có một chủ đề khác nhau.

Cô giải thích thêm: “Trong When The Moon Rises (Sông đón trăng lên), tôi đã nghe rất nhiều nhạc phim của bộ phim cổ trang được chơi bằng nhạc cụ thuộc bộ dây. “Đối với Love Alarm (Cảnh báo tình yêu), tôi đã nghe rất nhiều bản ballad tình yêu, còn đối với Page Turner (Trang mới cuộc đời), tôi liên tục nghe các bản piano như một hình thức luyện tập”.

Mới đây, sau quãng thời gian hai năm nghỉ ngơi, Kim So Hyun đã trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim hài lãng mạn My Lovely Liar (Thợ săn nói dối) đóng cặp cùng mỹ nam Hwang Min Hyun. Cô nàng thủ vai Lee Hong Joo - một cô gái sở hữu khả năng siêu nhiên có thể phát hiện ra những lời nói dối của mọi người. Bởi vì phải sống trong thế giới của những lời nói dối, cô nàng dần trở nên sợ hãi khi phải mở lòng với người khác.

Dự án mới nhất của Kim So Hyun: My Lovely Liar (Thợ săn nói dối)

Nữ diễn viên cũng thú nhận những điều đặc biệt về vai diễn trở lại của mình: “Tôi khá giống Hong Joo. Tôi có xu hướng thể hiện nhiều tình cảm với những người xung quanh và bị tổn thương trong quá trình đó nên tôi đã phải thận trọng hơn một chút. Nhưng cũng giống như Hong Joo, tôi không thể kiềm chế được khi thích một ai đó. Khi trái tim bị thu hút bởi một ai đó, tôi sẽ bày tỏ cảm xúc của mình mặc dù lý trí bảo tôi không nên làm vậy”.



Mong muốn trong tương lai

Ba năm trước, Kim So Hyun đã chia sẻ rằng cô nàng muốn được nhớ đến như một diễn viên mà mọi người sẽ gặp trong thời gian dài. Giờ đây, sự nghiệp phim ảnh của cô ngày càng rộng mở, và tình cảm của khán giả thì vẫn luôn ở đó. Cô thổ lộ: “Tôi muốn trở thành một diễn viên giống như một người bạn đã ở bên cạnh khán giả từ lâu, một người trưởng thành và già đi cùng họ, cùng nhau đi hết cuộc đời”.