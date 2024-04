Kim Ji Won đội mũ vừa lạ vừa quen trong "Queen of Tears", đến tiểu thư tài phiệt cũng "nghỉ chơi" với CELINE?

Bộ phim "Queen of Tears" không chỉ gây chú ý với nội dung hấp dẫn mà còn bởi sự bứt phá về rating, vươn lên vị trí thứ hai trong lịch sử phát sóng của đài tvN, trở thành đề tài nóng trên các mạng xã hội. Trong thế giới củ bộ phim truyền hình đình đám nói trên, sức ảnh hưởng của thời trang không chỉ dừng lại ở việc tạo nên hình ảnh cho các nhân vật mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong tập 9 của bộ phim "Queen of Tears" lên sóng vào cuối tuần qua đã có một cú twist thời trang khiến cộng đồng mạng xôn xao, đó là sự xuất hiện của chiếc mũ lưỡi trai có in dòng chữ "ELINE" mà Kim Ji Won (trong vai tiểu thư Hong Hae In) đã diện đầy tự tin.

Chi tiết chiếc mũ ELINE xuất hiện trong tập 9 của "Queen of Tears" đã trở thành một chủ đề thu hút nhiều bình luận trên MXH (Nguồn: TikTok)

Chiếc mũ lưỡi trai với dòng chữ "ELINE" này không khỏi khiến hội sành mặc nhớ đến mẫu mũ Cotton Drill Baseball Cap có giá khoảng 11 triệu đồng của thương hiệu CELINE

Có thể nói, chi tiết này không chỉ là một điểm nhấn thú vị trong tập phim mà còn là một hiện tượng thời trang đáng chú ý. Bởi lẽ, không có lý do gì mà một tiểu thư tài phiệt thế hệ thứ 3 như nhân vật Hong Hae In phải đội một chiếc mũ fake, trong khi vẫn luôn giữ vững phong độ mặc đồ hiệu từ trước đến nay. Các khán giả đã đặt ra các giả thiết liên quan tới chiếc mũ "ELINE" này:



- Lúc xem phim tôi cũng tò mò lắm, phải chăng cô ấy đang muốn che giấu thân phận bằng cách đội mũ fake?

- Có khi nào CELINE không tài trợ nên đoàn làm phim cố tình làm vậy hay không?

- Không có chuyện đó nha, mấy tập trước Kim Ji Won có dùng đồ CELINE rồi đó.

- Riêng cảnh lên đồ báo thù ở tuần trước đã lên đồ gần 3 tỷ, chẳng lẽ Hong Hae In không có 11 triệu để mua mũ lưỡi trai? Chắc chắn là có ẩn ý gì phía sau đây.

- Khéo Hong Hae In bias Lisa nên cũng học netizen "nghỉ chơi" CELINE? (Đang đùa miễn nhận gạch đá nha)

- Biết đâu đây là dụng ý của đoàn làm phim?

Đáng chú ý, trong các tập phim trước đó, không ít lần nhân vật Hong Hae In của Kim Ji Won diện thiết kế của CELINE

Câu hỏi được đặt ra là liệu đây có phải là một bước đi chiến lược của ekip sản xuất phim để tạo ra tranh cãi hay đơn thuần chỉ là một sự lựa chọn cá nhân của nữ chính? Dù lí do là gì đi chăng nữa, không thể phủ nhận rằng chiếc mũ "ELINE" đã và đang trở thành một trong những chủ đề hot trên các diễn đàn thời trang và mạng xã hội sau khi tập phim được phát sóng.