Kiểu căng da "mặt rắn" đang rầm rộ trên Tiktok, sự thật phía sau được bác sĩ giải đáp

Là phụ nữ, ai cũng muốn mình được ngày càng xinh đẹp hơn. Do đó, khi nhận thấy trên khuôn mặt có nhiều dấu hiệu lão hóa như là da mặt chảy xệ, có nhiều nếp nhăn vùng mắt, vùng trán... nhiều chị em đã tìm đến phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ để thực hiện căng da.

Hiện nay có rất nhiều phương pháp căng da, từ hiện đại cho đến truyền thống. Tuy nhiên gần đây có một hình thức căng da được quan tâm rất nhiều trên TikTok, khách hàng ngay sau khi làm sẽ sở hữu nhiều vết khâu chằng chịt trên khuôn mặt trông rất giống phần da của con rắn, vì thế không ít người nhận xét đây là kiểu "căng da mặt rắn".

Kiểu căng da "mặt rắn" rầm rộ trên Tiktok thực chất là gì?

Theo ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng (chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội): "Thực chất phương pháp này chính là căng trượt da, đây là một kỹ thuật làm đẹp còn khá mới, chưa được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Với phương pháp này, các bác sĩ sẽ sử dụng những dụng cụ chuyên biệt đầu tù với những đường can thiệp rất nhỏ ở trong tóc. Sau đó tách trượt da để nâng, kéo cao lên làm căng da".

Cuối cùng, bác sĩ sẽ cố định da tạm thời ở một vị trí mới bằng các vết khâu. Việc khâu bên ngoài da có tác dụng cố định da, nâng cao, và khép khoang ảo ở bên trong tránh bị tụ máu.

Một số trường hợp được thực hiện căng trượt da.

Cũng theo ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng, tác giả của phương pháp này là 2 bác sĩ người Brazil và một bác sĩ người Mỹ. Phương pháp này có tác dụng căng da ở vùng trán, vùng cung mày và thái dương.



Hình thức căng trượt da này chưa biết đem lại hiệu quả đến đâu nhưng đem đến cho hội chị em cảm giác hơi lo sợ, nhiều người còn để lại bình luận rằng "có cho tiền cũng không dám làm".



Tuy nhiên theo ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng hiện nay phương pháp căng trượt da chưa phổ biến, ở Việt Nam chưa được áp dụng. Do đó để so sánh về phương pháp căng trượt da này so với hình thức căng da trước đó thì cần phải có thêm thời gian để nghiên cứu, tiếp tục cập nhật và theo dõi.

Thực tế, khái niệm về căng da mặt nói chung đã phổ biến từ lâu. Theo BSCKII Nguyễn Phương Thảo (làm việc tại TP.HCM): Trong quá khứ, phẫu thuật căng da mặt để loại bỏ da thừa thường phải thực hiện vết rạch dài trên da mặt, ngay đường chân tóc nên nguy cơ rủi ro khá cao, dễ để lại sẹo. Một số trường hợp phẫu thuật còn dẫn đến biến chứng nguy hiểm đe dọa đến cả tính mạng. Chính vì vậy hiện nay chị em phụ nữ, nhất là độ tuổi 40 - 55 tuổi không còn lựa chọn phương pháp căng da mặt phẫu thuật nữa. Hiện nay, căng da mặt bằng chỉ là phổ biến nhất.

"Bắt nguồn từ việc các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khi căng da mặt, muốn hiệu quả phải cố định được các lớp da, các lớp cân cơ vào những điểm bám xương, bám cơ... nên các nhà khoa học đã chế tạo ra loại chỉ khi luồn dưới da sẽ có những mấu nâng đỡ, giúp bám vào các cân cơ và treo ngược da lên trên. Khi chỉ tác động dưới da, sẽ tạo ra 1 phản ứng tăng sinh collagen, giúp cho làn da tươi trẻ hơn, săn chắc và đầy đặn hơn", BSCKII Nguyễn Phương Thảo nói.

Theo bác sĩ, với hình thức căng chỉ tạo collagen sẽ không cần phải xâm lấn, không gây đau, không để lại sẹo và ít biến chứng. Thời gian thực hiện một lần căng da chỉ mất khoảng 30-60 phút. Sau đó chị em có thể trở về và làm các công việc hằng ngày mà không mất thời gian nghỉ dưỡng như phương pháp phẫu thuật.

Dù là căng da mặt theo hình thức nào, cũng đừng quên lưu ý này!

BSCKII Nguyễn Phương Thảo khuyến cáo dù sau này chị em lựa chọn căng da mặt theo phương pháp căng chỉ, căng trượt da hay là phẫu thuật căng da... thì cũng cần phải lựa chọn cơ sở làm phẫu thuật, thủ thuật.

Với phương pháp căng da mặt bằng chỉ, cần lựa chọn chất liệu đã được FDA chấp thuận về độ an toàn và hiệu quả. Đồng thời, sợi chỉ chắc nhưng vẫn đảm bảo độ mềm mại để tạo nét tự nhiên cho khuôn mặt khi cười, biểu lộ cảm xúc không bị đơ như những loại chỉ kém chất lượng.

Đặc biệt, bác sĩ Thảo khuyên chị em cần phải lựa chọn bác sĩ có chuyên môn tốt thực hiện cho mình. Bởi mỗi làn da, mỗi khuôn mặt sẽ có hình dáng, mức độ chảy xệ và hướng chảy xệ da khác nhau nên rất cần bác sĩ có tay nghề cao thực hiện căng da, tránh biến chứng có thể xảy ra.