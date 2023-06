Kiểm tra ô tô, CSGT TP.HCM phát hiện tài xế là đối tượng bị truy nã tội lừa đảo

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08) cho biết, Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng PC08) vừa bắt được đối tượng lừa đảo đang trên đường bỏ trốn.

Theo đó, sáng ngày 8/6, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ vòng xoay Linh Xuân (Thành phố Thủ Đức), Tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu kiểm tra ô tô con (BKS: 76A-064.XX) phát hiện tài xế Nguyễn Văn Chiến (SN 1999, ngụ tại Quảng Ngãi) điều khiển xe đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

CSGT bàn giao đối tượng Chiến cho Công an phường Linh Xuân

Nhận thấy biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã đưa đối tượng Chiến cùng phương tiện về Công an phường Linh Xuân (TP. Thủ Đức) để tiếp tục điều tra xác minh.



Qua xác minh, ô tô trên được Chiến thuê của ông H.K.P (SN 1990, ngụ tại Quảng Ngãi) từ ngày 8/5 đến nay. Dù ông P. đã nhiều lần liên lạc yêu cầu trả xe nhưng Chiến không hợp tác.

Ngoài ra, qua xác minh của Công an phường Linh Xuân, đối tượng Chiến đã có Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Quảng Ngãi về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện Tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu đã bàn giao đối tượng cùng ô tô trên cho Công an phường Linh Xuân thụ lý theo quy định.