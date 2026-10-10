Kiểm tra một căn nhà lúc 22 giờ, công an bắt quả tang Nguyễn Thị Kim H. 52 tuổi và 9 người

Công an đề nghị khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu đánh bạc trái phép, người dân cần kịp thời thông tin cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 8/10/2026 cho biết, Công an xã Lấp Vò vừa triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức bài ngầu hầm tại ấp Bình Hiệp A, bắt quả tang 10 đối tượng tham gia, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, vào lúc 22 giờ ngày 6/10/2026, Công an xã Lấp Vò tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số 160 (thuộc ấp Bình Hiệp A, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài ngầu hầm 5 lá được thua bằng tiền.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hồng P. (SN 1966), Nguyễn Thị Kim H. (SN 1974), Trần Thanh S. (SN 1974), Nguyễn Thanh V. (SN 1992), Diệp Thế P. (SN 1978), Hồ Thanh T. (SN 1986), Hồ Thanh Tr. (SN 1986) cùng ngụ ấp Bình Hiệp A, xã Lấp Vò; Hồ Văn Kỳ L. (SN 1991, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang); Bùi Thị Y. (SN 1998) và Trần Ngọc D. (SN 1969) cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Hiện trường các đối tượng trong vụ đánh bạc - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Tang vật thu giữ: Tiền trên chiếu bạc là 300.000 đồng, 1 bộ bài Tây 52 lá qua sử dụng, 9 bộ bài Tây chưa qua sử dụng, 1 tấm nhựa màu xanh – cam có kích thước 03 x 03 mét. Hiện vụ việc Công an xã Lấp Vò đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Công an Đồng Tháp khẳng định hành vi đánh bạc trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội; tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm khác.

Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, tổ chức, môi giới hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu đánh bạc trái phép, người dân cần kịp thời thông tin cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.