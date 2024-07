Kiểm tra căn chung cư quận Thanh Xuân, phát hiện 5 phụ nữ đang làm điều phạm pháp

Khuya ngày 9/7, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đồng Thị Bích (SN 1993; trú tại Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 29/5, Tổ công tác của Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an phường Nhân Chính tiến hành kiểm tra một căn hộ chung cư tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 5 người phụ nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng Thị Bích tại thời điểm bị bắt - Ảnh: CAHN

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 01 túi nilon có dính Ketamine, 1,343 gam Ketamine, 01 đĩa sứ màu trắng và 01 thẻ nhựa màu cam đều dính ma túy Ketamine. Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Đồng Thị Bích đã khai nhận hành vi phạm tội mình. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đồng Thị Bích về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Cùng ngày, Công an quận Tây Hồ cũng đã bắt giữ đối tượng Vương Xuân Thuỷ (SN 1992; trú Đại Mạch, Đông Anh) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Vào khoảng 11h40' ngày 02/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại địa bàn, Tổ công tác của Công an phường Yên Phụ phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vương Xuân Thuỷ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý tại trước số 3 An Dương. Tang vật thu giữ là 04 ống nhựa chứa ma tuý. Kết quả giám định số tang vật trên là 0,406 gam Methamphetamine.