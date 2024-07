Bắt đối tượng vận chuyển 18kg ma túy tổng hợp ở Tây Hồ, Hà Nội

Ngày 7/7, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thông tin: Sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, theo dõi quy luật hoạt động, đơn vị đã bắt quả tang Tạ Công Quảng (SN 1998, trú phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi buôn bán vận chuyển ma tuý với số lượng lớn. Theo điều tra, đối tượng Quảng rất gian manh khi thường xuyên thuê các ngôi nhà khác nhau để thay đổi nơi cất giấu ma tuý.

Đối tượng Tạ Công Quảng và tang vật

Đến ngày 6/6, Tạ Công Quảng đã bị tổ công tác của Công an phường Quảng An và Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma tuý, Công an quận Tây Hồ bắt giữ khi đang vận chuyển gần 18kg ma tuý tổng hợp các loại để mang đi bán trái phép kiếm lời.

Qua phân loại số ma tuý bị bắt giữ rất đa dạng gồm Cocain, Ketamine, Methaphetamin, Ketamine, MDMA và các loại nước vui. Hiện Công an quận Tây Hồ đã khởi tố Vụ án hình sự và tạm giam đối tượng Tạ Công Quảng để xử lý về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý cùng các đối tượng liên quan theo quy định của Pháp luật. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.