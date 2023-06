Kịch bản The Idol bị chỉ trích quá nhàm chán

Sau 2 tập phim đầu tiên, The Idol vẫn tiếp tục bị gọi là một bộ phim "lố bịch" với tham vọng làm mới sự khao khát về tính gợi cảm đến từ hãng HBO. Nếu bỏ qua tất cả yếu tố liên quan đến các "cảnh nóng" bị cho là quá kinh khủng, The Idol mắc phải một sai lầm cực kỳ lớn, đó chính là quá nhàm chán.

Được sáng tạo bởi đạo diễn Sam Levinson - người tạo nên thành công cho bom tấn truyền hình Euphoria - cùng ngôi sao The Weeknd, The Idol được kì vọng mang tới một chủ đề thú vị khi vén màn mặt đen tối của ngành âm nhạc nói riêng và công nghiệp giải trí nói chung. Mặc dù cố gắng tạo cảm giác khiêu khích và tò mò cho khán giả nhưng The Idol chủ yếu được xây dựng dựa trên những lời sáo rỗng, khập khiễng và những diễn xuất của dàn diễn viên vô cùng gượng gạo.

Poster phim The Idol (Ảnh: HBO)

Lily-Rose Depp vào vai ngôi sao nhạc pop Jocelyn, với hình tượng được so sánh như Britney Spears. Cô nàng đang tìm cách vực lại sự nghiệp của mình sau một khủng hoảng chưa được tiết lộ. Cô gặp chủ nhân của một câu lạc bộ đêm - Tedros (The Weeknd thủ vai) - và dường như bị anh ta thu hút ngay lập tức. Mặc dù trợ lý của cô khẳng định Tedros không thể mang lại những điều tốt đẹp nhưng Jocelyn vẫn làm thân với anh ta. Đây cũng là lúc bộ phim bước vào diễn biến chính.



Với nội dung nghe khá tò mò thì The Idol lại gây thất vọng khi không thể khai thác triệt để góc nhìn và mặt tối vốn có của ngành giải trí. CNN nhận xét rằng The Idol rất khó để có thể thành công như Euphoria dù cũng khai thác chủ đề tình dục xung quanh nhân vật chính. Thậm chí, thật khó để xem hết một tập của The Idol mà không thấy buồn ngủ, có lẽ đây là lí do nhà sản xuất cố gắng "nhồi nhét" thật nhiều "cảnh nóng" để níu chân khán giả với bộ phim này.

(Ảnh: HBO)

Ngoài phần nội dung tẻ nhạt, toàn bộ dàn diễn viên, từ The Weeknd, đến Lily-Rose Depp và ngôi sao K-Pop Jennie, tất cả đều không thể hiện nổi bất kì cảm xúc thực thụ nào. Nói cách khác, dàn diễn viên "toàn sao" nhưng lại không có khả năng diễn xuất khiến bộ phim càng trở nên khó chịu hơn rất nhiều.



Dù The Idol muốn trở thành một series truyền hình như thế nào, chắc chắn rằng nó không vui, không đem lại cảm giác thỏa mãn cho khán giả. Tóm lại, The Idol xứng đáng với những chỉ trích mà phim đang được nhận, ít nhất là tính tới thời điểm hiện tại, sau 2 tập phim đầu tiên được phát sóng.