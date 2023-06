Khu Vườn Dối Trá: Bộ phim khó đoán bậc nhất màn ảnh Hàn và màn trình diễn ám ảnh của Lim Ji Yeon

Không được truyền thông rầm rộ cũng không chiếu trên các nền tảng lớn như loạt phim Hàn đình đám thời gian gần đây, Khu Vườn Dối Trá (Lies Hidden In My Garden) vẫn ít nhiều thành công trong việc “lôi kéo” khán giả của mình. Rating phim đã vượt mốc 2% sau 4 tập, điều mà không nhiều phim của đài kém tiếng ENA làm được trong năm nay. Thêm vào đó, phim cũng đứng top đầu trong các bảng xếp hạng danh tiếng ở Hàn Quốc. Tại Việt Nam, những chủ đề liên quan đến tựa phim kinh dị - giật gân của Kim Tae Hee - Lim Ji Yeon nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Lời cảm thán cho màn diễn xuất điên rồ của nữ chính, những sự hoài nghi, khó hiểu qua từng tập phim, phần hình ảnh khiến người xem phải trầm trồ, thán phục,... quá nhiều điều để người ta có thể bàn tán về tác phẩm này!



Bộ phim khó đoán bậc nhất màn ảnh Hàn 2023!

Chuyện phim tập trung vào cuộc sống của 2 người phụ nữ hoàn toàn khác nhau là Joo Ran (Kim Tae Hee) và Sang Eun (Lim Ji Yeon). Nếu Joo Ran là phu nhân giàu có, có chồng là bác sĩ tài giỏi, con trai đứng top đầu về thành tích học tập thì Sang Eun lại lớn lên trong cảnh khốn cùng, đến khi lấy chồng lại gặp ngay một người đàn ông tệ bạc, bạo lực. Khác biệt là vậy nhưng giữa họ lại có những điểm chung khó ngờ, là những tổn thương tâm lý nặng nề và sự nghi hoặc về cuộc sống của chính mình.

Joo Ran đang mắc một chứng bệnh tâm lý sau cái chết thảm khốc của chị gái và cô nghĩ rằng người hàng xóm chính là kẻ sát nhân. Sau sự kiện kinh hoàng đó, Joo Ran không còn kiểm soát được hành động, suy nghĩ của mình, liên tục tưởng tượng đến sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh và lo lắng con trai sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Chính bởi điều này nên chồng cô, Jae Ho (Kim Sung Oh) mới quyết định đưa cả nhà tới nơi ở mới, để Joo Ran có thể bình ổn tâm lý. Ngờ đâu tại đây cô lại ngửi thấy mùi xác chết ở sân vườn, vô tình gặp gỡ Sang Eun, vợ của gã đàn ông tống tiền Jae Ho. Sau cái chết của chồng Sang Eun, mùi hôi thối trong sân vườn cũng biến mất, Joo Ran cố gắng thoát khỏi sự thao túng tâm lý từ chồng, cô bắt đầu điều tra người đàn ông này bằng cách tiếp cận Joo Ran và bước đầu biết được một số bí mật của chồng.

Trên lý thuyết, nội dung phim là về hai người phụ nữ bị tổn thương thể xác (Sang Eun bị chồng bạo hành) và tinh thần (Joo Ran bị bệnh tâm lý) sẽ đấu tranh vì bản thân - một chủ đề rất nhân văn và nữ quyền. Thế nhưng thực tế khi xem phim, thế giới quan hoàn toàn đảo lộn, khán giả sẽ không thể tin vào bất cứ nhân vật nào. Có quá nhiều chi tiết cho thấy cả Sang Eun lẫn Joo Ran đều có thể là kẻ sát nhân. Sang Eun giết chồng và tìm cách đổ tội cho Jae Ho, nhân tiện tống tiền anh ta bằng những thứ mà chồng bỏ lại, điều này được thể hiện khá rõ ở tập 4. Trong khi Joo Ran lại khiến khán giả nảy sinh hàng loạt nghi vấn, rằng thực sự cô ta có vô hại như vẻ ngoài của mình không, nhất là khi Joo Ran không hề phát tiết như khán giả dự đoán, khi cô thấy những bằng chứng cho thấy chồng đang liên quan đến một bê bối. Rõ ràng Joo Ran có thể làm mọi thứ để gìn giữ hạnh phúc gia đình, không quan tâm quá nhiều đến chuyện đúng sai của chồng. Việc cô đi theo Sang Eun là để giải quyết khúc mắc trong lòng chứ không phải vạch trần tội ác của Jae Ho.

Thậm chí nhiều nghi vấn đặt ra, cho rằng Joo Ran không phải bị trầm cảm hay tổn thương tâm lý mà là người đa nhân cách và chính cô đã ra tay giết hại chị gái. Jae Ho rất có thể đang cố gắng thao túng tâm lý vợ để vợ quên đi những tội ác của chính cô. Dĩ nhiên vì vấn đề mùi hôi thối sau vườn cũng không loại trừ khả năng Jae Ho là kẻ sát nhân và nạn nhân của anh chính là chủ nhân chiếc điện thoại màu hồng, thứ mà vợ chồng Sang Eun dùng để tống tiền Jae Ho.

Có thể nói sau 4 tập đầu tiên, chưa có bất kỳ vấn đề gì được giải quyết, quá nhiều nghi vấn, hoài nghi khiến khán giả không biết nên tin ai và tiếp nhận luồng thông tin từ đâu. Thậm chí nhân vật lẽ ra phải vô hại nhất trong phim là cậu con trai đang học cấp 3 của Joo Ran cũng đang có những hành động kỳ lạ mà người xem chỉ có thể đoán già đoán non. Không hề ngoa khi nói Khu Vườn Dối Trá chính là bộ phim “dối trá” người xem nhiều nhất nửa đầu 2023, khiến khán giả không thể đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo, phải xem phim trong trạng thái mơ hồ, đầy hoài nghi.

Kích thích tối đa việc “nghe - nhìn” của khán giả

Ngay từ khi lên sóng tập lên sóng đầu tiên Khu Vườn Dối Trá đã bị cho là có nhiều điểm tương đồng với bộ phim kinh điển của điện ảnh Hàn - Parasite. Sở dĩ có sự so sánh này là bởi phim thiên về màu lạnh, chủ yếu là ám xanh hoặc xám vàng, thậm chí còn hơi tối đối với một số khán giả, và phần bối cảnh là căn nhà của Joo Ran cũng khá giống với căn biệt thự ở Parasite. Hơn hết, phim cũng nêu bật vấn đề phân chia giai cấp giàu nghèo, nhấn mạnh vào những bí mật đen tối bị che giấu trong căn biệt thự của những kẻ giàu có giống với bom tấn thắng Oscar. Đó là thứ mùi như xác chết ở sân sau, là những hoài nghi, lo ngại của Joo Ran về chồng mình và về chính bản thân cô.

Đạo diễn đã “đánh mạnh” vào thị giác của khán giả khi thường xuyên để nhân vật Joo Ran xuất hiện cùng ánh sáng xanh, lạnh còn Sang Eun lại là tông xám, hơi ám vàng. Việc màu sắc có hơi “khó xem” với một số khán giả dường như lại giúp khắc họa rất tốt nội tâm nhân vật khi những thứ xung quanh Sang Eun đều tạo cảm giác ngột ngạt, bí bách và đáng sợ hơn hẳn.

Đặc biệt, Khu Vườn Dối Trá rất giỏi trong việc khiến khán giả phải tập trung tối đa vào những tiểu tiết, nghe - nhìn thậm chí là cảm nhận cả “mùi” qua màn ảnh. Phim tạo sự kịch tính cho khán giả, khiến cho người xem cảm thấy bức bối như thể đang trực tiếp trải nghiệm câu chuyện của các nhân vật.

Hình ảnh, bố cục, các góc máy của Khu Vườn Dối Trá được đánh giá là trông như một tác phẩm điện ảnh

Diễn xuất điên rồ của Lim Ji Yeon

Lim Ji Yeon từng rất hào hứng khi được diễn xuất với đàn chị Kim Tae Hee nhưng rõ ràng mà nói, cô mới chính là “linh hồn” của tác phẩm. Lối diễn xuất “điên rồ” khiến khán giả có thể thấy được một hình tượng hoàn toàn khác với Lim Ji Yeon ở những tác phẩm khác, và gần nhất là The Glory. Khán giả còn đùa rằng, từ The Glory đến Khu Vườn Dối Trá, Lim Ji Yeon từ kẻ bắt nạt đã trở thành người bị bắt nạt. Biểu cảm có phần khá cường điệu, nụ cười quen thuộc và những lần la hét điên cuồng rất phù hợp với nhân vật của Lim Ji Yeon, một người phụ nữ luôn chực chờ để phát tiết.

Kim Sung Oh tiếp tục mang đến cho khán giả một màn trình diễn gây “ám ảnh”. So với hai bạn diễn nữ, Kim Sung Oh có nhiều kinh nghiệm với dòng phim kinh dị, tâm lý nặng hơn hẳn, thế nên sẽ chẳng còn bàn cãi gì xoay quanh màn thể hiện này. Trong khi đó, Kim Tae Hee lại có phần đuối sức hơn với so với hai bạn diễn nhưng vẫn không thể phủ nhận, đây chính là màn trình diễn u tối và gây ám ảnh bậc nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Khán giả được thấy một Kim Tae Hee rất khác, không còn dáng vẻ dịu dàng, trong sáng thường thấy. Và màn diễn xuất này, dù chưa hoàn hảo, nhưng nó giúp Kim Tae Hee xóa bỏ thành kiến bao năm trong sự nghiệp, rằng cô chỉ có thể đóng những bộ phim về tình yêu, tình cảm gia đình đơn thuần.

Chấm điểm: 3,5/5

Khá ngạc nhiên khi biết Khu Vườn Dối Trá chỉ kéo dài đúng 8 tập nhưng lại được chuyển thể từ một tiểu thuyết. Khán giả hoài nghi rằng liệu nó có truyền tải được hết tinh thần tác phẩm gốc hay không khi co ngắn thời lượng như vậy? Và đáng mừng khi hiện tại, sau nửa hành trình lên sóng, Khu Vườn Dối Trá vẫn đang hoàn thành rất tốt vai trò của mình. Thậm khi tiết tấu phim còn khá chậm ở một số giai đoạn. Hiện tại còn 4 tập phim để giải quyết những hoài nghi của khán giả, liệu phim có giữ vững được phong độ hiện tại và truyền tải hết được tinh thần của tiểu thuyết hay không thì phải chờ hồi sau sẽ rõ!

Nguồn ảnh: ENA