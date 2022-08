Không thể “vượt lười” mỗi sáng, người đàn ông bèn thiết kế "xe giường” có thể ngả lưng ở mọi nơi, mọi lúc

Anh Gu Yupeng (39 tuổi) gần đã có một sản phẩm vô cùng độc đáo, thu hút đông đảo sự chú ý từ dư luận. Người đàn ông đến từ Vân Nam, Trung Quốc này đã nghĩ ra ý tưởng tạo ra một chiếc giường có thể di chuyển để có thể nằm bất cứ khi nào anh muốn. Cụ thể hơn, anh đã gắn động cơ vào bánh xe nhằm hiện thực hóa ước mơ thời thơ ấu của mình là phải đi học nhưng vẫn được nằm trên giường.



Chân dung anh Gu Yupeng

Chia sẻ với báo chí, anh Gu chỉ mất hơn một tuần để tạo ra ‘chiếc xe giường nằm" này. Chiếc xe có thể chạy trong phạm vị lên tới 50km và khả năng di chuyển tương đương với một chiếc xe nhỏ nhờ có động cơ được gắn trên chiếc giường. Thậm chí, anh Gu còn cẩn thận đến mức gắn thêm cả mái che tích hợp để sẵn sàng sử dụng trong những trường hợp thời tiết bất chợt đổ cơn mưa hoặc nắng quá gắt.

Động cơ được gắn vào mặt dưới của chiếc giường và được điều khiển bằng cần gạt

Chiếc "xe giường" vun vút trên đường

"Hồi nhỏ, tôi mơ đến trường nhưng vẫn được nằm trên giường. Do ngại dậy sớm nên tôi thường xuyên bị đi học muộn. Xuất phát từ ý tưởng này đã giúp tôi hoàn thành mong ước này. Tôi nghĩ nó khá thiết thực vì có thể dùng khi về già. Chẳng hạn như muốn đi câu cá, nhưng tôi vẫn được nằm nghỉ trên giường và di chuyển đến địa điểm cần tới", anh mô tả.

Anh Gu hưởng thụ thành quả có 1-0-2 của mình

Đây là sản phẩm được làm hoàn toàn bằng tay

Được biết, người đàn ông 39 tuổi này có niềm đam mê đặc biệt với DIY (Do it yourself - tạm dịch: sản phẩm tự làm).Đây là hoạt động tự thiết kế, sửa chữa hay tạo ra những vật dụng mới mẻ ngay tại nhà, thay vì thuê người khác làm. DIY được nhiều người ưa chuộng vì nó tiết kiệm chi phí, tạo ra được vật dụng thay thế khi bạn không thể tìm mua một sản phẩm nhất định trên thị trường- giống như chiếc giường có 1-0-2 như của anh Gu. Hơn nữa, việc thực hiện DIY sẽ giúp người dùng như anh Gu có thể tự chế tạo được mọi loại vật dụng theo sở thích cá nhân, tăng tính cá nhân hoá của sản phẩm.

Chiếc giường của được cung cấp hệ thống mái che để phục vụ những ngày trời quá nắng hoặc mưa

Sau anh chia sẻ về "chiếc giường dành cho người lười" của mình lên các nền tảng mạng xã hội, chiếc giường độc đáo này đã nhận được hàng trăm nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận sôi nổi. Dư luận không ngớt lời khen ngợi về sự sáng tạo và tài tình của anh, Nhiều người còn nói rằng họ cũng muốn sở hữu một chiếc "giường lười" như vậy.

Về phần mình, anh Gu cho biết có tiếp thu nhận xét của người xem, đồng thời sẽ nâng cấp thêm tính năng cho chiếc giường bao gồm cả chế độ tự lái và biết tránh chướng ngại vật. Nếu ra được sản phẩm ưng ý, anh sẽ sản xuất hàng loạt và tung ra thị trường.

Nguồn: Sina