Trong bối cảnh ấy, Vinamilk đã giới thiệu dòng sản phẩm mới Green Farm Cao Đạm, như một lời tái khẳng định rằng "không phải sữa tươi nào cũng như nhau".

Sản phẩm sở hữu hàm lượng dinh dưỡng "thông minh" vượt trội – cao đạm, giàu canxi, ít béo, không lactose - đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của nhóm đối tượng có tiêu chuẩn dinh dưỡng khắt khe và chuyên biệt, nhờ ứng dụng công nghệ siêu vi lọc (Ultrafiltration) tiên tiến từ châu Âu. Để tìm hiểu thêm về chiến lược đằng sau sản phẩm đột phá này, chúng tôi đã có buổi trò chuyện cùng ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc Điều hành Marketing của Vinamilk.

Ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk chia sẻ về động lực để chinh phục đỉnh cao mới ngành sữa

Thưa ông, để khẳng định "không phải sữa nào cũng như nhau", điều gì tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm Green Farm Cao Đạm?

Green Farm Cao Đạm không chỉ đánh dấu sự ra đời của một sản phẩm mới, mà còn phản ánh tầm nhìn sáng tạo và chiến lược đột phá của Vinamilk: khai thác công nghệ tiên tiến để cá nhân hóa dinh dưỡng một cách thông minh và hiệu quả.

Điểm nổi bật của Green Farm Cao Đạm là hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội, lên đến 12,5g protein/250ml, cao hơn 65% so với dòng sữa tươi tiệt trùng Vinamilk Green Farm hiện tại. Không chỉ vậy, sản phẩm còn có hàm lượng canxi cao hơn 30%, giảm 60% chất béo và không lactose, đáp ứng nhu cầu của những người không dung nạp đường sữa.

Để đạt được hàm lượng đó, chúng tôi đã ứng dụng công nghệ siêu vi lọc từ châu Âu - công nghệ với các màng lọc ở cấp độ phân tử, giúp chiết lọc và căn chỉnh chính xác các thành phần trong sữa, giữ lại hàm lượng cao protein, canxi, trong khi loại bỏ các phân tử đường sữa lactose. Nhờ vậy, sản phẩm được tối ưu giá trị dinh dưỡng mà vẫn giữ được nguồn gốc sữa tươi 100% tự nhiên, không cần bổ sung đạm whey hay chất phụ gia khác.

Công nghệ siêu vi lọc là một bước tiến lớn, vậy động lực nào thôi thúc Vinamilk quyết định mang công nghệ này vào dòng sản phẩm Green Farm?

Trong năm 2024, Vinamilk đã thực hiện chiến lược đổi mới mạnh mẽ với hơn 125 sản phẩm được làm mới, trung bình cứ 2 ngày có một sản phẩm được giới thiệu ra thị trường. Trước đó, năm 2023 cũng có một cột mốc quan trọng khi Green Farm ra mắt với diện mạo hoàn toàn mới cùng công nghệ kép hút chân không, đem đến dòng sữa với vị ngon và chất lượng cao cấp, khác biệt. Từ những lần "dấn thân" thành công này, chúng tôi phần nào đã khẳng định được sự đầu tư vào công nghệ, tích cực ứng dụng những thành tựu khoa học - là hoàn toàn xứng đáng để đem lại những sản phẩm với chất lượng vượt trội.

Người tiêu dùng ngày nay không chỉ tìm kiếm sữa tươi ngon mà còn muốn một sản phẩm giúp họ khỏe mạnh bền vững, phù hợp với lối sống hiện đại bận rộn. Chúng tôi nhận thấy mọi người ngày càng quan tâm đến việc bổ sung protein và canxi từ nguồn tự nhiên để xây dựng cơ thể khỏe mạnh, từ đó có một cuộc sống trọn vẹn hơn.

Với Green Farm Cao Đạm, Vinamilk áp dụng công nghệ siêu vi lọc để tạo ra một sản phẩm "may đo" dinh dưỡng: vừa giữ được vị ngon tự nhiên, vừa cung cấp hàm lượng dưỡng chất tối ưu. Đây là cách chúng tôi đáp ứng mong muốn của người trẻ Việt Nam – những người luôn tìm kiếm sản phẩm chất lượng cao để chăm sóc bản thân và gia đình. Green Farm Cao Đạm nói riêng và dòng Green Farm nhìn chung là những sản phẩm thú vị, thể hiện sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng của đội ngũ R&D Vinamilk

Green Farm Cao Đạm hướng đến nhóm đối tượng nào trong bối cảnh thị trường ngày càng phân mảnh?

Theo một báo cáo từ Nielsen IQ, 40% người được khảo sát trên cho biết họ chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe – không chỉ để cảm thấy khỏe khoắn mỗi ngày, mà còn để phòng tránh rủi ro mầm bệnh trong tương lai. Ngoài ra, ngành sữa giàu đạm đang ngày càng "lên ngôi" trên toàn cầu. Điều này phản ánh một xu hướng rõ rệt: người tiêu dùng ngày nay quan tâm hơn đến việc chủ động bổ sung thêm protein từ nguồn thực phẩm tự nhiên, đặc biệt từ sữa. Với họ, dinh dưỡng không còn là chuyện "ăn cho no" mà là nền tảng để xây dựng một cơ thể khỏe mạnh bền vững - một hệ miễn dịch vững vàng trước hết cần được xây dựng từ chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Green Farm Cao Đạm ứng dụng công nghệ siêu vi lọc tiên tiến từ Châu Âu

Vì thế, dòng sản phẩm Vinamilk Green Farm Cao Đạm như một giải pháp ưu việt cho các nhóm đối tượng mong muốn chăm sóc sức khỏe chủ động từ chế độ dinh dưỡng hằng ngày: người trưởng thành có nhu cầu bồi dưỡng sức khỏe, phụ nữ đang trong thai kỳ, người có chế độ tập luyện thể thao rèn luyện cơ thể thường xuyên cần tăng cường dưỡng chất, nhóm trẻ đang trong giai đoạn phát triển đòi hỏi dưỡng chất dồi dào… Đặc biệt, sản phẩm không chứa lactose nên tạo điều kiện cho những người dị ứng đường sữa cũng có thể tiếp cận nguồn dinh dưỡng dồi dào từ sữa tươi.

Thanh An (25 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ: "Mình và bạn bè ngày càng khắt khe hơn khi chọn sản phẩm dinh dưỡng, vì ai cũng muốn thứ mình nạp vào cơ thể phải thực sự phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Sau giờ làm, mình thường có chế độ tập luyện khắt khe để giữ vững sức khỏe và vóc dáng. Ngoài ăn đầy đủ, mình hay uống sữa, và ưu tiên sữa ít béo nhưng giàu đạm để không uổng công tập luyện, giữ cân nặng.

Ông kỳ vọng gì từ Green Farm Cao Đạm trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng?

Green Farm Cao Đạm là lời khẳng định của chúng tôi về chiến lược phát triển sản phẩm hướng đến tương lai – nơi dinh dưỡng không chỉ đơn thuần là tốt cho sức khỏe, mà còn phải "may đo" phù hợp với nhu cầu, gu thưởng thức và lối sống của từng người. Được định vị ở phân khúc cao cấp, Green Farm Cao Đạm là dòng sản phẩm tiên phong mở ra phân khúc "dinh dưỡng may đo" trong ngành sữa nội địa, nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, mang đến trải nghiệm vượt kỳ vọng cho người tiêu dùng.

Đằng sau tầm nhìn của Green Farm Cao Đạm là cả hành trình gần 50 năm phát triển của Vinamilk – thương hiệu đã có mặt tại 65 quốc gia và đang giữ vững vị thế dẫn đầu ngành sữa Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng, đổi mới và sáng tạo không chỉ là chìa khóa để nâng cao giá trị sản phẩm mà còn là con đường giúp thương hiệu Việt Nam khẳng định dấu ấn trên bản đồ thế giới.

Vinamilk Green Farm hướng tới việc tham gia định hình thói quen tiêu dùng sữa thông minh của người Việt

Và Green Farm Cao Đạm sẽ là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới trong ngành sữa nội địa, minh chứng cho câu nói "không phải sữa tươi nào cũng như nhau"!

Cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ!

Đơn vị chịu trách nhiệm sản phẩm trên thị trường:

Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam

Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam