Đổ nước nóng vào bồn rửa bát: Hành động tưởng vô hại nhưng lại gây ra 2 nguy hiểm lớn

Nhiều gia đình có thói quen đổ nước nóng trực tiếp vào bồn rửa bát sau khi luộc rau, đun nước hay rửa đồ ăn. Hành động này tưởng như tiện lợi, giúp bồn rửa sạch hơn nhưng thực chất lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống bếp và chi phí bảo dưỡng sau này.

1. Giảm tuổi thọ của đường ống

Hầu hết bồn rửa bát đều được nối với đường ống dẫn nước thải làm từ nhựa PVC hoặc các loại nhựa chịu nhiệt khác. Dù có khả năng chịu nhiệt nhất định, việc liên tục đổ nước nóng vào bồn sẽ khiến đường ống nhanh chóng xuống cấp.

Theo các chuyên gia, đường ống bếp thông thường có thể sử dụng từ 30 đến 50 năm nếu được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, khi thường xuyên tiếp xúc với nước quá nóng, nhựa sẽ giãn nở rồi co lại liên tục, làm giảm độ bền và dẫn đến tình trạng nứt, vỡ sớm. Hậu quả là bạn sẽ phải thay thế toàn bộ đường ống, chi phí không hề nhỏ và gây phiền toái trong sinh hoạt hằng ngày.

2. Gây biến dạng, nứt vỡ đường ống

Đối với các loại ống PVC phổ biến, nhiệt độ trên 60 độ C đã có thể gây ra hiện tượng biến dạng. Khi đổ nước sôi từ 90 – 100 độ C vào bồn, áp lực nhiệt sẽ khiến ống nhanh chóng mất hình dạng, nứt hoặc thậm chí vỡ hoàn toàn. Điều này không chỉ làm rò rỉ nước, mà còn có thể gây ngập úng, hư hại nội thất xung quanh bếp, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ chập điện nếu bếp có thiết bị điện gần đó.

3. Ảnh hưởng đến môi trường bồn rửa

Ngoài tác hại với đường ống, nước nóng còn làm bong tróc lớp phủ chống bám bẩn hoặc chống ăn mòn trong bồn rửa, khiến bồn dễ bị trầy xước, oxy hóa. Bề mặt bồn kém bền sẽ sinh vi khuẩn nhiều hơn, khiến việc vệ sinh hằng ngày trở nên khó khăn hơn và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn thực phẩm.

Lời khuyên để sử dụng bồn rửa an toàn

Tránh đổ nước quá nóng trực tiếp: Nên để nước nguội bớt trước khi đổ vào bồn.

Sử dụng thùng hoặc bình cách nhiệt: Khi cần làm sạch, có thể đổ nước nóng vào thùng rồi từ từ rót vào bồn để giảm sốc nhiệt cho ống.

Bảo dưỡng định kỳ: Kiểm tra và thay ống dẫn nước khi thấy dấu hiệu giãn nở, nứt vỡ.

Sử dụng bồn chịu nhiệt cao: Nếu thường xuyên nấu nướng và cần dùng nước nóng, lựa chọn bồn và đường ống có khả năng chịu nhiệt tốt sẽ kéo dài tuổi thọ hệ thống bếp.



